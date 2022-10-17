Как бизнесу взаимодействовать с самозанятыми

Самозанятые уплачивают 4% налога на профессиональный доход (НПД) при получении дохода от физических лиц и 6% при получении доходов от работы с ИП и юридическими лицами. Страховые взносы самозанятые уплачивают самостоятельно в добровольном порядке.

Поэтому бизнесу очень выгодно взаимодействовать с самозанятыми, заключая договора для работы над конкретным проектом.

Выгода при работе с самозанятыми

Если бизнесу необходимо запустить точечный проект или провести определенную работу, не привлекая наемного сотрудника, то для бизнеса такое сотрудничество прежде всего — экономия средств и времени.

Документооборот с самозанятым проще, чем со штатным работником. Нет необходимости уплачивать за самозанятого НДФЛ, страховые и пенсионные взносы, поэтому можно сэкономить на этой статье расходов.

Кроме очевидной экономии работа с самозанятыми дает возможность привлечь к сотрудничеству профессиональных фрилансеров и специалистов, у которых нет возможности или желания работать в штате или по графику.

Зачастую такие спецы обладают ценными навыками и знаниями, а их услуги будут стоить на порядок ниже, чем такая же работа специалиста в штате.

Юридические аспекты работы с самозанятыми

Если бизнес привлекает гражданина, который является самозанятым, следует помнить несколько правил работы с ними:

Отнести к расходам затраты на услуги самозанятого можно только в случае, если у вас есть чек, который самозанятые выдают через онлайн-приложение «Мой налог» или приложение официального партнера ФНС.

можно только в случае, если у вас есть чек, который самозанятые выдают через онлайн-приложение «Мой налог» или приложение официального партнера ФНС. Надо проверять статус самозанятого не только перед подписанием договора, но и перед каждой выплатой. Сделать это можно на сайте налоговой службы, запросив у исполнителя справку или через сервис «Мои самозанятые».

Если вы заплатите человеку, у которого нет статуса самозанятого, значит вы сотрудничаете с физическим лицом и автоматически становитесь его налоговым агентом. А это несет обязанность платить за работника взносы и налоги. Если вы не заметили отсутствия статуса и не уплатили все необходимые взносы за работника вовремя, вам доначислят эти выплаты в обязательном порядке, а также взымут штраф за просрочку.

Договор с самозанятым должен быть гражданско-правовым , а не трудовым или похожим на него, чтобы проверяющие органы не сочли его длящимся и не переквалифицировали в трудовой. Если такое произойдет, бизнес должен будет уплатить за работника взносы и налоги.

, а не трудовым или похожим на него, чтобы проверяющие органы не сочли его длящимся и не переквалифицировали в трудовой. Если такое произойдет, бизнес должен будет уплатить за работника взносы и налоги. Нельзя привлекать к работе самозанятого, который у вас в штате или сотрудничать с ним после увольнения в течение 2-х лет.

или сотрудничать с ним после увольнения в течение 2-х лет. Если самозанятый из другой страны (гражданин ЕАЭС или Украины), необходимо в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора отчитаться о сотрудничестве с нерезидентом в МВД.

Работать с самозанятыми выгодно, если это работа легальна и прозрачна!