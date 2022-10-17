Самозанятые

Как бизнесу взаимодействовать с самозанятыми

Бизнесу очень выгодно взаимодействовать с самозанятыми, заключая договора для работы над конкретным проектом. Рассмотрим, на что обратить внимание при таком сотрудничестве.

Версия для печати
Как бизнесу взаимодействовать с самозанятыми
Иллюстрация: «Мои самозанятые»

Самозанятые уплачивают 4% налога на профессиональный доход (НПД) при получении дохода от физических лиц и 6% при получении доходов от работы с ИП и юридическими лицами. Страховые взносы самозанятые уплачивают самостоятельно в добровольном порядке.

Поэтому бизнесу очень выгодно взаимодействовать с самозанятыми, заключая договора для работы над конкретным проектом.

Выгода при работе с самозанятыми

Если бизнесу необходимо запустить точечный проект или провести определенную работу, не привлекая наемного сотрудника, то для бизнеса такое сотрудничество прежде всего — экономия средств и времени.

Документооборот с самозанятым проще, чем со штатным работником. Нет необходимости уплачивать за самозанятого НДФЛ, страховые и пенсионные взносы, поэтому можно сэкономить на этой статье расходов.

Кроме очевидной экономии работа с самозанятыми дает возможность привлечь к сотрудничеству профессиональных фрилансеров и специалистов, у которых нет возможности или желания работать в штате или по графику.

Зачастую такие спецы обладают ценными навыками и знаниями, а их услуги будут стоить на порядок ниже, чем такая же работа специалиста в штате.

Юридические аспекты работы с самозанятыми

Если бизнес привлекает гражданина, который является самозанятым, следует помнить несколько правил работы с ними:

  • Отнести к расходам затраты на услуги самозанятого можно только в случае, если у вас есть чек, который самозанятые выдают через онлайн-приложение «Мой налог» или приложение официального партнера ФНС.
  • Надо проверять статус самозанятого не только перед подписанием договора, но и перед каждой выплатой. Сделать это можно на сайте налоговой службы, запросив у исполнителя справку или через сервис «Мои самозанятые».

Если вы заплатите человеку, у которого нет статуса самозанятого, значит вы сотрудничаете с физическим лицом и автоматически становитесь его налоговым агентом. А это несет обязанность платить за работника взносы и налоги. Если вы не заметили отсутствия статуса и не уплатили все необходимые взносы за работника вовремя, вам доначислят эти выплаты в обязательном порядке, а также взымут штраф за просрочку.

  • Договор с самозанятым должен быть гражданско-правовым, а не трудовым или похожим на него, чтобы проверяющие органы не сочли его длящимся и не переквалифицировали в трудовой. Если такое произойдет, бизнес должен будет уплатить за работника взносы и налоги.
  • Нельзя привлекать к работе самозанятого, который у вас в штате или сотрудничать с ним после увольнения в течение 2-х лет.
  • Если самозанятый из другой страны (гражданин ЕАЭС или Украины), необходимо в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора отчитаться о сотрудничестве с нерезидентом в МВД.

Работать с самозанятыми выгодно, если это работа легальна и прозрачна!

«Мои самозанятые»
«Мои самозанятые»
Платформа открытых API для создания цифровых экосистем и взаимодействия банков с финтех-компаниями

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров мучают новыми требованиями / БухСтрим № 4

Отчетность за 9 месяцев в разгаре, мы все понимаем. Времени у вас мало, но оставаться в курсе новостей ведь все равно надо, правильно? Поэтому смело включайте наш дайджест фоном. Ничего не пропустите и от проблем себя защитите. Поехали!

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Кредитование

Власти ввели кредитные каникулы для мобилизованных: как их получить

Новый закон дает возможность взять кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Что это значит? На кого распространяются новые правила? Как использовать эту льготу? Читайте в разборе.

Власти ввели кредитные каникулы для мобилизованных: как их получить

Мероприятия

Разместить
Мобилизация

В повестке не указан срок службы. Стало известно, на какой срок приостанавливается трудовой договор

Работодатель должен приостановить действие трудового договора мобилизованного. Но повестку могут принести, а срок службы в ней не указан. Как тогда быть с датами?

Бухгалтерский аутсорсинг

Как правильно договариваться с клиентами в аутсорсинге

Моя любимая тема в аутсорсинге – это заключение договора с клиентом, который хочет получить бухгалтерское сопровождение. Очень важно тщательно продумать каждый пункт договора, чтобы впоследствии не попасть в неприятные ситуации.

Как правильно договариваться с клиентами в аутсорсинге
Читать еще