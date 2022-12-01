Самозанятые смогут уходить на больничные: что нужно знать компании-заказчику

Модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности представлена ведомством на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Что изменится для самозанятых
Самозанятые будут включены для участия в госпрограмме добровольного социального страхования.
Получать выплаты они смогут в следующих случаях:
- болезни;
- травмы;
- протезирования;
- карантина;
- ухода за заболевшими членами семьи;
- во время санаторно-курортного лечения.
Как это будет происходить
Программа заработает с 1 июля 2023 года. Подключиться к программе добровольного соцстрахования можно будет через приложение «Мой налог». Взносы будут поступать в ФСС.
Взносы
Для получения больничных пособий самозанятые должны уплачивать добровольные взносы. Новая программа предусматривает 2 варианта специальных страховых сумм, из которых будут установлены страховые выплаты:
- 2 МРОТ (страховая сумма = 32 484 руб.) – размер взноса составит 3,84% от суммы, то есть 1247, 38 рублей в месяц.
- 3 МРОТ (страховая сумма = или 48 726 руб.) – размер взноса также составит 3,84% от суммы, то есть 1871, 08 рублей в месяц.
Когда платить взносы:
Со следующего календарного месяца, после подачи заявления. Вносить оплату можно в любой день того месяца, за который уплачивается взнос.
Если самозанятый при этом не будет пользоваться выплатами по добровольному соцстрахованию, то размер его взносов уменьшится:
- на 10% – после 18 месяцев без больничного;
- на 30% – после 24 месяцев.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков:
«С учетом специфики работы самозанятых граждан, предусмотрена возможность оформлять «страховые каникулы».
У самозанятых будет право не уплачивать страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также возможность «пропускать» один месячный платеж каждые 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.
Пособие
Получение и размер пособия зависит от выбранной страховой суммы, стажа и периода уплаты взносов. Чтобы получить право на получение пособия, самозанятый должен непрерывно уплачивать взносы от 6 месяцев.
Размер пособия при стаже менее 5 лет составит 60% от страховой суммы, при стаже 5-8 лет – 80% от суммы, при стаже более 8 лет – будет выплачиваться 100% от страховой суммы.
Хорошие новости: период прошлой работы по трудовому договору входит в страховой стаж.
Итак, наш самозанятый подключился к программе добровольного соцстрахования, имеет определенный стаж работы (в том числе и по найму), исправно платит взносы уже 6 месяцев.
Что еще влияет на размер его пособия:
- После первых 6 месяцев уплаты взносов самозанятый получит 70% от пособия, рассчитанного с учетом стажа.
- А уже после 12 месяцев – полное пособие с учетом стажа.
Что делать компании
Так как самозанятый самостоятельно и добровольно будет уплачивать страховые взносы, компании-заказчику платить эти взносы не нужно.
Но важно проконтролировать статус самозанятого как при заключении договора, так и в момент выплаты вознаграждения. Если не сделать проверку статуса самозанятого и выяснится, что он его утратил, то компания обязана уплатить за исполнителя налог и взносы.
Иначе есть риск получить штраф по статье 122 НК.