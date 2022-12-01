Самозанятые смогут уходить на больничные: что нужно знать компании-заказчику

Модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности представлена ведомством на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Что изменится для самозанятых

Самозанятые будут включены для участия в госпрограмме добровольного социального страхования.

Получать выплаты они смогут в следующих случаях:

болезни;

травмы;

протезирования;

карантина;

ухода за заболевшими членами семьи;

во время санаторно-курортного лечения.

Как это будет происходить

Программа заработает с 1 июля 2023 года. Подключиться к программе добровольного соцстрахования можно будет через приложение «Мой налог». Взносы будут поступать в ФСС.

Взносы

Для получения больничных пособий самозанятые должны уплачивать добровольные взносы. Новая программа предусматривает 2 варианта специальных страховых сумм, из которых будут установлены страховые выплаты:

2 МРОТ (страховая сумма = 32 484 руб.) – размер взноса составит 3,84% от суммы, то есть 1247, 38 рублей в месяц.

(страховая сумма = 32 484 руб.) – размер взноса составит 3,84% от суммы, то есть рублей в месяц. 3 МРОТ (страховая сумма = или 48 726 руб.) – размер взноса также составит 3,84% от суммы, то есть 1871, 08 рублей в месяц.

Когда платить взносы:

Со следующего календарного месяца, после подачи заявления. Вносить оплату можно в любой день того месяца, за который уплачивается взнос.

Если самозанятый при этом не будет пользоваться выплатами по добровольному соцстрахованию, то размер его взносов уменьшится:

на 10% – после 18 месяцев без больничного;

– после 18 месяцев без больничного; на 30% – после 24 месяцев.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков: «С учетом специфики работы самозанятых граждан, предусмотрена возможность оформлять «страховые каникулы».

У самозанятых будет право не уплачивать страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также возможность «пропускать» один месячный платеж каждые 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.

Пособие

Получение и размер пособия зависит от выбранной страховой суммы, стажа и периода уплаты взносов. Чтобы получить право на получение пособия, самозанятый должен непрерывно уплачивать взносы от 6 месяцев.

Размер пособия при стаже менее 5 лет составит 60% от страховой суммы, при стаже 5-8 лет – 80% от суммы, при стаже более 8 лет – будет выплачиваться 100% от страховой суммы.

Хорошие новости: период прошлой работы по трудовому договору входит в страховой стаж.

Итак, наш самозанятый подключился к программе добровольного соцстрахования, имеет определенный стаж работы (в том числе и по найму), исправно платит взносы уже 6 месяцев.

Что еще влияет на размер его пособия:

После первых 6 месяцев уплаты взносов самозанятый получит 70% от пособия, рассчитанного с учетом стажа. А уже после 12 месяцев – полное пособие с учетом стажа.

Что делать компании

Так как самозанятый самостоятельно и добровольно будет уплачивать страховые взносы, компании-заказчику платить эти взносы не нужно.

Но важно проконтролировать статус самозанятого как при заключении договора, так и в момент выплаты вознаграждения. Если не сделать проверку статуса самозанятого и выяснится, что он его утратил, то компания обязана уплатить за исполнителя налог и взносы.

Иначе есть риск получить штраф по статье 122 НК.