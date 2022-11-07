Самозанятые на проекте: в чем преимущество для компаний

Работать с самозанятыми с точки зрения заказчика выгодно. Настолько, что участились случаи замены трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми.
Однако это запрещено законом: нельзя нанимать своего работника в течение двух лет после увольнения. Если нарушение будет выявлено, будут начислены штрафы, а налоговая доначислит выплаты за исполнителя.
Рассмотрим более внимательно, когда привлекать самозанятых выгодно, а когда это делать рискованно.
Основные преимущества работы с самозанятым для бизнеса
- Доступ к широкой экспертизе. Вы можете под каждый проект под определенную даже самую специфическую задачу найти исполнителя без найма его в штат.
- Различные варианты взаиморасчетов. Вы можете оплачивать самозанятому так, как удобно и вам, и ему, без лишней волокиты. Доступна оплата наличными, на карту физического лица, на электронный кошелек или на расчетный счет. Для отчетности от самозанятого вам понадобиться только чек.
- Нет необходимости платить налоги. При работе с самозанятым компания не платит за него НДФЛ и страховые взносы. К слову такие выплаты при найме специалиста в штат могут составлять около 40% от суммы оплаты за работу, поэтому экономия огромная.
- Оптимизация документооборота. При взаимодействии с самозанятым компания подписывает договор и акты, после оплаты получает чек, и все. Сравните с оформлением в штат: должностные инструкции, ознакомление с локальными нормативными документами (ПВТР, охрана труда, положение об обработке персональных данных), трудовая книжка, социальные гарантии и так далее.
Когда нельзя нанимать самозанятого
Кроме того, что нельзя допускать схожести с трудовыми отношениями, нельзя нанимать самозанятых в следующих случаях:
- Если самозанятый был вашим штатным сотрудником, и с момента увольнения еще не прошло два года. Однако нанять его можно как физическое лицо: в этом случае вы оплачиваете за него НДФЛ и страховые взносы. Если вы ранее уже сотрудничали с этим физ. лицом, после его перехода на самозанятость вы сразу же можете с ним работать, не выжидая два года.
- Если нужно заключать договор комиссии или агентский договор, то только с физическим лицом. Так как нельзя нанять самозанятого как риэлтора для продажи недвижимости.
- С курьерами в статусе самозанятого не только для доставки, но и для получения оплаты. Однако если предоставить ему кассу и оплата будет поступать сразу на счет заказчика, а услуги самозанятого как курьера будут оплачены компанией отдельно – в таком случае сотрудничество возможно.
- Для выполнения трудовых обязанностей (например, секретарь).
Как правильно работать с самозанятыми
Договор с самозанятым подписывается на основании гражданского законодательства, обычно это договор возмездного оказания услуг/договор гражданско-правового характера. Должны быть указаны реквизиты сторон, стоимость услуг, условия оплаты, предмет договора и прочие обязательные пункты.
Кроме основных данных в договор с самозанятым рекомендуется внести следующие формулировки:
- В разделе обязанностей исполнителя укажите, что самозанятый обязан подтвердить статус плательщика НПД.
- Зафиксируйте самостоятельную уплату самозанятым налога на профессиональную деятельность.
- Укажите, что выдача чека самозанятым обязательна.
- Пропишите ответственность в случае невыдачи чека.
- Включите пункт о том, что в случае утери статуса самозанятого исполнитель обязан вас известить.
Оплачивать самозанятому можно как наличными, так и на банковскую карту.
Главное – всегда проверяйте статус самозанятого перед каждой оплатой. Сделать это можно бесплатно в сервисе «Мои самозанятые».
Обязательно требуйте чек после оплаты даже тогда, когда подписан акт выполненных работ. В случае возникновения проблем можно обратиться напрямую в налоговую службу. Если это не помогло, споры с самозанятыми рассматриваются в судах общей юрисдикции.