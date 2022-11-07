Самозанятые на проекте: в чем преимущество для компаний

Работать с самозанятыми с точки зрения заказчика выгодно. Настолько, что участились случаи замены трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми.

Однако это запрещено законом: нельзя нанимать своего работника в течение двух лет после увольнения. Если нарушение будет выявлено, будут начислены штрафы, а налоговая доначислит выплаты за исполнителя.

Рассмотрим более внимательно, когда привлекать самозанятых выгодно, а когда это делать рискованно.

Основные преимущества работы с самозанятым для бизнеса

Доступ к широкой экспертизе. Вы можете под каждый проект под определенную даже самую специфическую задачу найти исполнителя без найма его в штат. Различные варианты взаиморасчетов. Вы можете оплачивать самозанятому так, как удобно и вам, и ему, без лишней волокиты. Доступна оплата наличными, на карту физического лица, на электронный кошелек или на расчетный счет. Для отчетности от самозанятого вам понадобиться только чек. Нет необходимости платить налоги. При работе с самозанятым компания не платит за него НДФЛ и страховые взносы. К слову такие выплаты при найме специалиста в штат могут составлять около 40% от суммы оплаты за работу, поэтому экономия огромная. Оптимизация документооборота. При взаимодействии с самозанятым компания подписывает договор и акты, после оплаты получает чек, и все. Сравните с оформлением в штат: должностные инструкции, ознакомление с локальными нормативными документами ( ПВТР, охрана труда, положение об обработке персональных данных ), трудовая книжка, социальные гарантии и так далее.

Когда нельзя нанимать самозанятого

Кроме того, что нельзя допускать схожести с трудовыми отношениями, нельзя нанимать самозанятых в следующих случаях:

Если самозанятый был вашим штатным сотрудником , и с момента увольнения еще не прошло два года. Однако нанять его можно как физическое лицо: в этом случае вы оплачиваете за него НДФЛ и страховые взносы. Если вы ранее уже сотрудничали с этим физ. лицом, после его перехода на самозанятость вы сразу же можете с ним работать, не выжидая два года.

, и с момента увольнения еще не прошло два года. Однако нанять его можно как физическое лицо: в этом случае вы оплачиваете за него НДФЛ и страховые взносы. Если вы ранее уже сотрудничали с этим физ. лицом, после его перехода на самозанятость вы сразу же можете с ним работать, не выжидая два года. Если нужно заключать договор комиссии или агентский договор , то только с физическим лицом. Так как нельзя нанять самозанятого как риэлтора для продажи недвижимости.

, то только с физическим лицом. Так как нельзя нанять самозанятого как риэлтора для продажи недвижимости. С курьерами в статусе самозанятого не только для доставки, но и для получения оплаты . Однако если предоставить ему кассу и оплата будет поступать сразу на счет заказчика, а услуги самозанятого как курьера будут оплачены компанией отдельно – в таком случае сотрудничество возможно.

. Однако если предоставить ему кассу и оплата будет поступать сразу на счет заказчика, а услуги самозанятого как курьера будут оплачены компанией отдельно – в таком случае сотрудничество возможно. Для выполнения трудовых обязанностей (например, секретарь).

Как правильно работать с самозанятыми

Договор с самозанятым подписывается на основании гражданского законодательства, обычно это договор возмездного оказания услуг/договор гражданско-правового характера. Должны быть указаны реквизиты сторон, стоимость услуг, условия оплаты, предмет договора и прочие обязательные пункты.

Кроме основных данных в договор с самозанятым рекомендуется внести следующие формулировки:

В разделе обязанностей исполнителя укажите, что самозанятый обязан подтвердить статус плательщика НПД.

Зафиксируйте самостоятельную уплату самозанятым налога на профессиональную деятельность.

Укажите, что выдача чека самозанятым обязательна.

Пропишите ответственность в случае невыдачи чека.

Включите пункт о том, что в случае утери статуса самозанятого исполнитель обязан вас известить.

Оплачивать самозанятому можно как наличными, так и на банковскую карту.

Главное – всегда проверяйте статус самозанятого перед каждой оплатой. Сделать это можно бесплатно в сервисе «Мои самозанятые».

Обязательно требуйте чек после оплаты даже тогда, когда подписан акт выполненных работ. В случае возникновения проблем можно обратиться напрямую в налоговую службу. Если это не помогло, споры с самозанятыми рассматриваются в судах общей юрисдикции.