Оплата самозанятому на чужую карту: что нужно знать заказчику

Представим, что компания заказала самозанятому обновить дизайн своего сайта. Исполнитель находится в другом городе и по каким-то личным причинам на момент выполнения заказа не может получать оплату на свою банковскую карту. Он просит компанию перевести деньги на карточку родственника.

Вправе ли компания сделать такой перевод по закону?

И кто в таком случае должен платить налог на профессиональный доход: самозанятый-исполнитель или получивший перевод родственник?

При оформлении договора с самозанятыми отдельный раздел документа посвящен способу получения вознаграждения за работу или услугу. Исполнитель имеет право указать здесь, как именно ему будет удобно получить оплату: наличными или безналичными (на электронный кошелек, на банковский счёт или на банковскую карту). Здесь закон не ставит ограничений.

При условии, что все поступления, связанные с деятельностью самозанятого, он по итогам месяца задекларирует в приложении «Мой налог».

Способы оплаты услуг или работ самозанятого

Для начала рассмотрим все способы, которыми компания может выплатить вознаграждение внештатному исполнителю.

Наличный расчет.

При личном контакте заказчик вправе произвести оплату самозанятому наличными из кассы. Согласно Указанию ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У юрлица могут так поступить, но с обязательным условием для компаний – фиксации в кассовой книге и оформления расходного кассового ордера. У ИП есть право не применять кассовые документы.

При таком виде расчета с самозанятым и, если работа или услуга разовая, то письменный договор можно не заключать. А вот выдача самозанятым чека в момент получения вознаграждения в этом случае является обязательным условием.

Обратите внимание: Чек нужно получить как при полном расчете с исполнителем, так и при выдаче предоплаты, если она предусмотрена (п. 3 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). При наличном расчете с самозанятым-ИП, компания должна по закону соблюдать лимит в 100 тысяч рублей по одному договору (п. 4 Указания ЦБ № 5348-У).

Перевод на банковский / расчетный счет.

Самозанятым-физлицам не нужно открывать отдельный счет в банке для приема сумм вознаграждений. Денежные средства могут зачисляться на банковский счет физлица.

Наличие расчетного счета подразумевается, когда речь идет о самозанятых-ИП.

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на налоговый режим НПД, должны получать вознаграждение на свой расчетный счет.

Это не является обязательным условием для индивидуальных предпринимателей. Они, как и обычные физлица на НПД, вправе использовать личную банковскую карту для получения вознаграждения от заказчиков, но в этом случае индивидуальный предприниматель обязан снять денежные средства с карты и зачислить их свой расчетный счет (письмо ФНС России от 20.06.2018 №ЕД- 3-2/4043). Проще и быстрее вознаграждение получить на свой расчетный счет.

Перевод на банковскую карту или личный счет самозанятого.

Исполнитель при оформлении договора с компанией указывает свои платежные реквизиты. После выполнения работы бухгалтерия заказчика делает выплату через свой интернет-банк посредством платежного поручения.

Либо руководитель (или держатель бизнес-карты в компании) переводит деньги самозанятому по номеру его банковской карты.

Перевод на банковскую карту третьего лица.

Согласно письму ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@ это вполне легальный вариант получения вознаграждения. Закон № 422-ФЗ не запрещает компаниям перечислять, а самозанятым получать средства за работу по реквизитам карты третьих лиц.

При условии, что такой способ оплаты был прямо прописан в договоре между исполнителем и заказчиком. Обоснованием для этого является ст. 309 ГК, по которой «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями».

Советуем компаниям при переводе оплаты третьему лицу указывать подробную информацию об исполнителе в поле «Назначение платежа». Это снизит риски для юрлиц при доказательстве того, что оплата за оказанные услуги/работы была в адрес самозанятого, а не в адрес физлица.

Кто оплачивает налог с поступлений на карту третьего лица?

Статус самозанятости не привязан ни к какой карте или счету. Способ получения дохода законом не ограничивается.

Суть этого налогового режима в том, что плательщик НПД самостоятельно отражает свой доход в приложении, на сайте ФНС или при помощи операторов электронных площадок, банков. Затем выписывает чек на полученную сумму. И по итогам месяца оплачивает налог.

Таким образом, налог считается ФНС с поступлений, добровольно зафиксированных самозанятым. Сюда входят и перечисления, которые он получил на карту третьего лица, при условии, что самозанятый внес их в приложении «Мой налог». Это означает, что и налог с этих поступлений платит самозанятый, а не его родственник.

Если компания делает выплаты исполнителям через сервис «Мои самозанятые», самозанятый может делегировать декларирование и уплату налога сервису. В этом случае суммы, перечисленные на карту третьего лица, также будут автоматически отражены для ФНС и с них будет удержан налог.

Может ли самозанятый оплатить налог НПД с карты третьего лица?

Да, может.

Однако привязать банковскую карту другого человека к своему приложению «Мой налог» для автоматической оплаты налога НПД самозанятый не сможет. Об этом пишет ФНС на своем сайте: привязать можно хоть несколько карт, но все они должны быть оформлены на самозанятого, который зарегистрирован в приложении «Мой налог».

Резюмируя:

Закон не требует от самозанятого-физлица оформлять отдельную карту для приема платежей. Фрилансер может отправить заказчику номер любой из своих карт или счетов и даже указать в договоре карту третьего лица. Самозанятый также имеет право выбрать для получения вознаграждения любой из вышеперечисленных способов. Кроме того, есть возможность принимать оплату через эквайринг, сформировав счет на оплату посредством приложения «Мой налог». В этом случае компания-заказчик может произвести расчет, например, со своей корпоративной банковской карты, средства автоматически поступят от платежного агента на счет в банке по номеру телефона самозанятого через систему СБП. Если самозанятый-ИП использует POS-терминал, то в дополнение к напечатанному терминалом слипу самозанятый по-прежнему обязан выдать чек по форме, установленной в Законе № 422-ФЗ. При любом варианте самое главное самозанятому – зафиксировать доход в приложении «Мой налог» и выдать чек. А затем оплатить налог на профессиональный доход. По закону оплатить налог самозанятый может также не только с той карты, на которую пришло вознаграждение, но и с любой другой карты/счета, либо за него может оплатить налог 3-е лицо. А вот привязать к приложению «Мой налог» можно только свою карту.

В сервисе «Мои самозанятые» заказчик может платить на счета и карты любых банков РФ круглосуточно и без выходных. Проводить выплаты вручную или реестром с автоматическим мониторингом статуса и моментальным получением чека. Это удобно, если вам приходится часто оплачивать работу десяткам исполнителей сразу.