Оплата самозанятому на чужую карту: что нужно знать заказчику

Представим, что компания заказала самозанятому обновить дизайн своего сайта. Исполнитель находится в другом городе и по каким-то личным причинам на момент выполнения заказа не может получать оплату на свою банковскую карту. Он просит компанию перевести деньги на карточку родственника.
- Вправе ли компания сделать такой перевод по закону?
- И кто в таком случае должен платить налог на профессиональный доход: самозанятый-исполнитель или получивший перевод родственник?
При оформлении договора с самозанятыми отдельный раздел документа посвящен способу получения вознаграждения за работу или услугу. Исполнитель имеет право указать здесь, как именно ему будет удобно получить оплату: наличными или безналичными (на электронный кошелек, на банковский счёт или на банковскую карту). Здесь закон не ставит ограничений.
При условии, что все поступления, связанные с деятельностью самозанятого, он по итогам месяца задекларирует в приложении «Мой налог».
Способы оплаты услуг или работ самозанятого
Для начала рассмотрим все способы, которыми компания может выплатить вознаграждение внештатному исполнителю.
- Наличный расчет.
При личном контакте заказчик вправе произвести оплату самозанятому наличными из кассы. Согласно Указанию ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У юрлица могут так поступить, но с обязательным условием для компаний – фиксации в кассовой книге и оформления расходного кассового ордера. У ИП есть право не применять кассовые документы.
При таком виде расчета с самозанятым и, если работа или услуга разовая, то письменный договор можно не заключать. А вот выдача самозанятым чека в момент получения вознаграждения в этом случае является обязательным условием.
Обратите внимание:
- Чек нужно получить как при полном расчете с исполнителем, так и при выдаче предоплаты, если она предусмотрена (п. 3 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
- При наличном расчете с самозанятым-ИП, компания должна по закону соблюдать лимит в 100 тысяч рублей по одному договору (п. 4 Указания ЦБ № 5348-У).
- Перевод на банковский / расчетный счет.
Самозанятым-физлицам не нужно открывать отдельный счет в банке для приема сумм вознаграждений. Денежные средства могут зачисляться на банковский счет физлица.
Наличие расчетного счета подразумевается, когда речь идет о самозанятых-ИП.
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на налоговый режим НПД, должны получать вознаграждение на свой расчетный счет.
Это не является обязательным условием для индивидуальных предпринимателей. Они, как и обычные физлица на НПД, вправе использовать личную банковскую карту для получения вознаграждения от заказчиков, но в этом случае индивидуальный предприниматель обязан снять денежные средства с карты и зачислить их свой расчетный счет (письмо ФНС России от 20.06.2018 №ЕД- 3-2/4043). Проще и быстрее вознаграждение получить на свой расчетный счет.
- Перевод на банковскую карту или личный счет самозанятого.
Исполнитель при оформлении договора с компанией указывает свои платежные реквизиты. После выполнения работы бухгалтерия заказчика делает выплату через свой интернет-банк посредством платежного поручения.
Либо руководитель (или держатель бизнес-карты в компании) переводит деньги самозанятому по номеру его банковской карты.
- Перевод на банковскую карту третьего лица.
Согласно письму ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@ это вполне легальный вариант получения вознаграждения. Закон № 422-ФЗ не запрещает компаниям перечислять, а самозанятым получать средства за работу по реквизитам карты третьих лиц.
При условии, что такой способ оплаты был прямо прописан в договоре между исполнителем и заказчиком. Обоснованием для этого является ст. 309 ГК, по которой «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями».
Советуем компаниям при переводе оплаты третьему лицу указывать подробную информацию об исполнителе в поле «Назначение платежа». Это снизит риски для юрлиц при доказательстве того, что оплата за оказанные услуги/работы была в адрес самозанятого, а не в адрес физлица.
Кто оплачивает налог с поступлений на карту третьего лица?
Статус самозанятости не привязан ни к какой карте или счету. Способ получения дохода законом не ограничивается.
Суть этого налогового режима в том, что плательщик НПД самостоятельно отражает свой доход в приложении, на сайте ФНС или при помощи операторов электронных площадок, банков. Затем выписывает чек на полученную сумму. И по итогам месяца оплачивает налог.
Таким образом, налог считается ФНС с поступлений, добровольно зафиксированных самозанятым. Сюда входят и перечисления, которые он получил на карту третьего лица, при условии, что самозанятый внес их в приложении «Мой налог». Это означает, что и налог с этих поступлений платит самозанятый, а не его родственник.
Если компания делает выплаты исполнителям через сервис «Мои самозанятые», самозанятый может делегировать декларирование и уплату налога сервису. В этом случае суммы, перечисленные на карту третьего лица, также будут автоматически отражены для ФНС и с них будет удержан налог.
Может ли самозанятый оплатить налог НПД с карты третьего лица?
Да, может.
Однако привязать банковскую карту другого человека к своему приложению «Мой налог» для автоматической оплаты налога НПД самозанятый не сможет. Об этом пишет ФНС на своем сайте: привязать можно хоть несколько карт, но все они должны быть оформлены на самозанятого, который зарегистрирован в приложении «Мой налог».
Резюмируя:
- Закон не требует от самозанятого-физлица оформлять отдельную карту для приема платежей. Фрилансер может отправить заказчику номер любой из своих карт или счетов и даже указать в договоре карту третьего лица.
- Самозанятый также имеет право выбрать для получения вознаграждения любой из вышеперечисленных способов. Кроме того, есть возможность принимать оплату через эквайринг, сформировав счет на оплату посредством приложения «Мой налог». В этом случае компания-заказчик может произвести расчет, например, со своей корпоративной банковской карты, средства автоматически поступят от платежного агента на счет в банке по номеру телефона самозанятого через систему СБП.
- Если самозанятый-ИП использует POS-терминал, то в дополнение к напечатанному терминалом слипу самозанятый по-прежнему обязан выдать чек по форме, установленной в Законе № 422-ФЗ.
- При любом варианте самое главное самозанятому – зафиксировать доход в приложении «Мой налог» и выдать чек. А затем оплатить налог на профессиональный доход.
- По закону оплатить налог самозанятый может также не только с той карты, на которую пришло вознаграждение, но и с любой другой карты/счета, либо за него может оплатить налог 3-е лицо. А вот привязать к приложению «Мой налог» можно только свою карту.
В сервисе «Мои самозанятые» заказчик может платить на счета и карты любых банков РФ круглосуточно и без выходных. Проводить выплаты вручную или реестром с автоматическим мониторингом статуса и моментальным получением чека. Это удобно, если вам приходится часто оплачивать работу десяткам исполнителей сразу.