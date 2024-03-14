«Мои самозанятые»
Самозанятые

Обзор способов оплаты сотням внештатных исполнителей для крупных компаний

Бизнес все чаще обращается к внештатным исполнителям, стремясь обеспечить оперативность реагирования на потребности рынка и поддерживать конкурентоспособность. 
31 7
Обзор способов оплаты сотням внештатных исполнителей для крупных компаний
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Различные компании переносят на самозанятых такие функции, как упаковка, клининг, доставка в периоды пиковой загрузки, а также привлекают сотни фрилансеров для выполнения онлайн-проектов. С увеличением числа внештатных сотрудников возникает необходимость обеспечить безопасные массовые выплаты. Рассмотрим различные методы оплаты, минимизируя риски.

Способы оплаты внештатных исполнителей

1. Наличный расчет.

Компании и индивидуальные предприниматели имеют право использовать наличные для оплаты внештатных исполнителей (указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У). Для разовых работ не требуется письменного договора, но рекомендуется при поэтапных задачах. Однако лимит наличных расчетов до 100 тысяч рублей по договору следует учесть (п. 4 указания ЦБ № 5348-У).

Вывод: наличные подходят для небольших сумм и ограниченных географических зон.

2. Банковская карта.

Использование корпоративной банковской карты для оплаты исполнителей с POS-терминалом предоставляет безналичный вариант без ограничений наличных платежей (указание ЦБ № 5348-У). Однако бизнес-карты могут быть ограничены лимитами и подвергнуты риску блокировки счета.

Вывод: подходит для разовых платежей ИП, но не рекомендуется для массовых выплат.

3. Безналичный расчет.

Оплата на банковский счет или карту исполнителя через интернет-банк обеспечивает прозрачность и учет платежей. Приложение «Мой налог» позволяет создавать счета для онлайн-оплаты, средства зачисляются через систему СБП.

Вывод: обеспечивает удобство и контроль, но требует внимания к деталям при массовых выплатах.

4. Оплата через систему СБП.

Система СБП позволяет моментально переводить средства внештатным исполнителям по номеру телефона. Однако требуется внимательная проверка данных, и оба банка должны быть участниками СБП.

Вывод: эффективен для быстрых переводов, но требует внимательности при проверке данных.

5. Массовые выплаты с использованием сервиса «Мои самозанятые».

При управлении множеством внештатных исполнителей рекомендуется автоматизировать процессы с помощью сервиса «Мои Самозанятые.

Сервис обеспечивает безопасные массовые выплаты, минимизируя риски блокировки счета и ошибок в реквизитах.

Компания может выбирать метод оплаты, загружать реестры или автоматически получать данные из анкет исполнителей для заключения договора.

Вывод: сервис «Мои Самозанятые» обеспечивает удобство и безопасность при массовых выплатах внештатным исполнителям.

0% комиссии на выплаты и ЭДО для новых клиентов сервиса

Оставьте заявку на подключение. Эксперты сервиса шаг за шагом помогут оптимизировать процесс работы с внештатными исполнителями и подключат к платформе за 1 день

Преимущества выбора сервиса «Мои самозанятые» для компаний с большим количеством внештатных исполнителей

Массовые выплаты без блокировки счетов:

  • Сервис позволяет осуществлять массовые выплаты внештатным исполнителям без риска блокировки счетов в банке, обеспечивая бесперебойные финансовые операции.

Безопасность и минимизация ошибок:

  • Автоматизированный процесс массовых выплат через сервис снижает вероятность ошибок в реквизитах и исключает возможность неправильного расчета средств, обеспечивая высокую точность финансовых операций.

Надежные способы оплаты:

  • Сервис предоставляет различные надежные методы оплаты, включая переводы на банковский счет, на карту или через систему СБП, обеспечивая гибкость и удобство для как компании, так и исполнителей.

Проверка статуса самозанятости:

  • Сервис «Мои самозанятые» осуществляет проверку статуса самозанятости внештатных исполнителей, что обеспечивает соблюдение законодательных требований и учитывает особенности налогообложения для самозанятых.

Эффективное управление через личный кабинет:

  • Личный кабинет сервиса предоставляет заказчикам удобный интерфейс для выбора оптимального метода оплаты, загрузки реестра выплат и автоматического подтягивания данных из анкет исполнителей для заключения договоров.

Передача чека за самозанятого:

  • Сервис обеспечивает передачу чека за самозанятого, что является важным элементом ведения документооборота и соблюдения налоговых норм.

Быстрый и простой процесс подключения:

  • Сервис предоставляет простой процесс переноса данных  и подключения, что позволяет компаниям быстро внедрить инструмент и начать эффективное управление выплатами внештатникам.

Адаптивность к потребностям компании:

  • «Мои самозанятые» предоставляет гибкие методы выплат, позволяя компаниям выбирать наилучший способ в зависимости от их потребностей и особенностей бизнеса.

Соблюдение налоговых норм:

  • Сервис гарантирует соблюдение налоговых норм при осуществлении массовых выплат, что обеспечивает финансовую прозрачность и предотвращает возможные налоговые проблемы.

Поддержка и обслуживание:

  • Компания, предоставляющая сервис, обеспечивает поддержку и обслуживание, что дает заказчикам уверенность в надежности и эффективности использования сервиса «Мои самозанятые».

Эффективное вознаграждение внештатных исполнителей является важным аспектом для успешного ведения бизнеса крупными компаниями. 

Разнообразные способы оплаты, представленные в статье, позволяют выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от потребностей и особенностей проекта.

Однако, чтобы обеспечить безопасность, точность и эффективность процесса, использование современных инструментов, таких как сервис «Мои самозанятые», является ключевым. 

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом

Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8Jww7e

Начать дискуссию

Бухгалтерская отчетность

Сальдо счета 68 отражают в активе и пассиве баланса

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой компании.

26

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ДРТ
Налоговый мониторинг

Оценка сведений при переходе на налоговый мониторинг: результаты опроса

Мы готовы поделиться результатами опроса, посвященного оценке сведений, предоставляемых налогоплательщиками при переходе на налоговый мониторинг, который мы проводили в январе.

Оценка сведений при переходе на налоговый мониторинг: результаты опроса
30
Банки

Суд признал винновыми в хищении экс-руководителей банка «Легион»

Бывших руководителей коммерческого банка «Легион» приговорили к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы. Они выдавали невозвратные кредиты компаниям и похитили больше 184 млн рублей.

13

Календарь вебинаров

25
Лучшие спикеры, новый каждый день
Фиксированные взносы ИП

Часть взносов 1% за 2023 год ИП на УСН может учесть в 2024 году: пример

ИП сам решает, когда ему уменьшать налог на взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей – в 2023 или в 2024 году.

79
Маркировка товаров

Презервативы и другие медицинские изделия замаркируют

Минпромторг планирует с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий.

3
72
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Обзор способов оплаты сотням внештатных исполнителей для крупных компаний

Бизнес все чаще обращается к внештатным исполнителям, стремясь обеспечить оперативность реагирования на потребности рынка и поддерживать конкурентоспособность. 

Обзор способов оплаты сотням внештатных исполнителей для крупных компаний
32

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Бухгалтеры

💥Уже завтра! IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»: годовая и квартальная отчетность, изменения-2024, ФСБУ и воинский учет. Смотрите онлайн

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить онлайн-билет и с комфортом смотреть выступления спикеров.

💥Уже завтра! IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»: годовая и квартальная отчетность, изменения-2024, ФСБУ и воинский учет. Смотрите онлайн
2
326
Воинский учет

Как оплачивать сотруднику военные сборы

Если сотрудника отправили на военные сборы, ему надо выплатить средний заработок не только за рабочие, но и за выходные дни. Потом военкомат должен возместить работодателю эти расходы.

51
Санкции 2022-2024

Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса» и вице-президента компании «Система»

Из санкционного листа удалили 12 человек, среди них есть Аркадий Волож и Сергей Мндоянц.

32
Отпуска

В каких компаниях может не быть графика отпусков

Вместо графика отпусков в микропредприятиях и НКО могут быть письменные соглашения. Но это надо закрепить в трудовых договорах.

1
211
Уведомление по ЕНП

На годовой налог по УСН не надо сдавать ЕНП-уведомление

Уведомления по ЕНП сдают только на те налоги, по которым предусмотрена авансовая система уплаты (сначала уплата, потом декларация). Если срок уплаты позже срока сдачи декларации, уведомление не нужно.

265
Экспорт

Минсельхоз хочет ввести временное эмбарго на экспорт сахара

Чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке, власти ограничат вывоз из страны тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.

57

Разборы законов

1 202
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговая отчетность

Нулевые компании избавят от ежеквартальных деклараций

Сейчас при отсутствии движений по счетам и кассе компании могут раз в квартал сдавать единую упрощенную декларацию (вместо деклараций по НДС и налогу на прибыль). Вместо этого надо будет сдать отчет один раз.

174
Бухгалтер.рф
ВЭД

ВЭД с Арменией. Плюсы и минусы строить свой бизнес в Армении

Поговорим о том, как укрепить и без того эффективное сотрудничество с армянскими партнерами, обсудим основные нюансы законодательного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также расскажем, на что обратить внимание при взаимодействии с представителями местного бизнеса.

ВЭД с Арменией. Плюсы и минусы строить свой бизнес в Армении
167
Импорт

Власти могут разрешить ремонт иностранной техники без оригинальных запчастей

Иностранные компании, которые отказались от сервисного обслуживания автомобилей в РФ, подают иски к сервисам по ремонту техники без оригинальных запчастей. Этот подход хотят пересмотреть и защитить компании от исков правообладателей.

1
98
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Хватай мешки, вокзал отходит! Всего два дня до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Всем, кто хотел попасть на главное бухгалтерское событие весны, стоит поторопиться! До IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два дня! Запрыгивайте в уходящий вагон! Сегодня мы расскажем про локацию и как ее найти. Обновление! Добавили более удобный маршрут!

Хватай мешки, вокзал отходит! Всего два дня до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
9
181
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как в бизнесе вести переговоры? Базовые советы

Предприниматели и финансисты для успеха в своём деле должны уметь правильно вести переговоры. Процесс требует стратегического подхода, различных тактик и умения манипулировать аргументами. Навык правильного ведения переговоров важен при работе с контрагентами и партнёрами, а также во время презентаций проектов инвесторам.

Как в бизнесе вести переговоры? Базовые советы
42
Картельный сговор

Бизнес просит отменить уголовную ответственность за картельные сговоры

«Деловая Россия» просит ФАС ослабить давление на предпринимателей. Объединение хочет отменить уголовное преследование за сговоры при продаже товаров не на торгах, а также убрать оборотные штрафы за противодействие проверкам.

63

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
viktinekrasowa
Интернет и IT

Рейтинг SEO агентств в 2024 году: лидеры поискового продвижения в России

Цель этой статьи — помочь владельцам бизнеса выбрать надежное seo-агентство для продвижения своего сайта в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
50

Интересные материалы

Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Новые дела по защите от субсидиарки. Суть дел

На днях взялся помогать людям отбиваться от субсидиарки по двум делам. Одно дело о банкротстве в Арбитражном суде г.Москвы, второе дело в Арбитражном суде ХМАО.

70