Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику

Сотрудничество с внештатниками — это всегда риск. Самозанятый не выполнил работы в срок, некачественно оказал услуги, не выдал чек — вот лишь часть проблем, с которыми может столкнуться заказчик. Обезопасить себя он может, только если подробно пропишет в договоре ответственность исполнителя в разных ситуациях.

Разберем, как правильно зафиксировать ответственность самозанятого в договоре, что это даст заказчику, который массово привлекает самозанятых, и от каких рисков убережет.

Риски сотрудничества с большим количеством самозанятых

Плательщики НПД — отдельная категория исполнителей, сотрудничать с которыми можно по договорам ГПХ.

Кроме очевидных плюсов, сотрудничество с самозанятыми таит в себе ряд серьезных рисков.

Риск переквалификации

Сотрудничество с физлицами по договорам ГПХ само по себе достаточно рискованно. Если за физлиц без статуса ИП и самозанятого, заказчик платит в бюджет НДФЛ и страховые взносы, то за самозанятых и предпринимателей перечислять ничего не нужно. Поэтому к таким категориям исполнителей контролирующие органы относятся с пристальным вниманием и анализируют их сотрудничество с компаниями более тщательно.

Тех, кто сотрудничает с самозанятыми и ИП, налоговая оценивает по определенной системе.

Сначала компания проходит автоматическую проверку по системе риск-баллов. Это определенные критерии, которые находятся в свободном доступе. С их помощью налоговая определяет, нужно ли более тщательно проверить заказчика на предмет подмены трудовых отношений.

Если компания набирает несколько риск-баллов, налоговики переходят к ручной проверке: «подозрительному» заказчику направляют требование, чтобы он предоставил пояснения или уплатил обязательные платежи за исполнителей. Если заказчик не предоставит пояснения и не скорректирует налоговые обязательства, ИФНС перейдет к более решительным действиям: может вызвать руководителя или ИП на допрос, запросить документы или даже провести выездную проверку.

В основном причиной переквалификации становятся действия заказчика, но и исполнитель может существенно увеличить этот риск. Например, если самозанятый своевременно не уведомит заказчика о том, что он утратил статус плательщика НПД, некорректно заполнит чек или вовсе его не выдаст.

Что делать: полностью исключить риск переквалификации невозможно, но можно значительно его снизить, если правильно составить договор и прописать в нем ответственность исполнителя.

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Риск признания налоговым агентом

По умолчанию за самозанятых заказчик не должен платить в бюджет страховые взносы и НДФЛ, а также сдавать отчетность. Но есть ситуации, когда ему придется это сделать. К ним относится:

Выплата вознаграждения исполнителю уже после того, как он утратил статус самозанятого.

Перечисление дохода, который не подпадает под НПД.

Отсутствие чека на выплату самозанятому.

В этом случае с дохода, который получил внештатник, заказчик должен уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также отчитаться в СФР и налоговую инспекцию.

Что делать: Обезопасить себя и покрыть возникшие убытки заказчик может, если пропишет в договоре ответственность исполнителя за то, что он не выдаст чек или не уведомит об утрате статуса самозанятого.

Кроме того, избежать рисков поможет проверка самозанятого не только перед подписанием договора, но и перед каждой оплатой. В сервисе «Мои самозанятые» этот процесс полностью автоматизирован, что позволяет в несколько раз сократить время и силы на работу с внештатниками.

Риск признания расходов на выплату исполнителю необоснованными

Если самозанятый не выдаст чек на выплату, то заказчику откажут в учете этих расходов. Это касается тех налогоплательщиков, которые применяют упрощенку или общую систему.

Нет чека — нельзя подтвердить расходы. А если расходы документально не подтверждены, то и включить их в базу по УСН и налогу на прибыль не получится.

Что делать: снизить такой риск можно, если прописать в договоре ответственность исполнителя за то, что он не выдал чек. А полностью исключить этот риск — если сотрудничать с самозанятыми на специальных электронных платформах.

Платформа «Мои самозанятые» автоматически формирует чек после каждой выплаты и сразу отображается в личном кабинете. Статус исполнителя можно проверить перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой. Риск того, что деньги получит исполнитель, который утратил статус плательщика НПД, исключен, как и риск не получить чек. Оставьте заявку и получите бесплатный доступ ко всему функционалу платформы: ЭДО, выплаты и проверка исполнителей. Эксперты сервиса проведут демо на примере задач вашего бизнеса, помогут перенести данные и подключиться к платформе за 1 день Подключиться по акции

За какие нарушения можно зафиксировать ответственность самозанятого

Когда составляете договор, учтите тот факт, что самозанятого можно привлечь к ответственности не во всех случаях.

Так, например, на исполнителей по ГПД не распространяется материальная и дисциплинарная ответственность. Их нельзя наказать рублем за нарушение графика работы, которого у них в принципе быть не должно, за невыход на «работу» в определенный день, если это не привело к нарушению срока оказания услуг и т.п.

Заказчик может оштрафовать самозанятого, если он:

Не выполнил обязательства по договору.

Нарушил срок оказания услуг.

Некачественно оказал услуги.

Не выдал чек в установленный срок на полученное вознаграждение.

Не уведомил заказчика о том, что утратил статус плательщика НПД.

В зависимости от серьезности нарушения, заказчик может установить штраф вплоть до полного покрытия убытков, которые возникли из-за недобросовестных действий исполнителя.

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Как зафиксировать ответственность самозанятого в договоре

Невыполнение взятых на себя обязательств.

Если самозанятый не смог оказать услугу, заказчик может оштрафовать его, взыскать неустойку или обязать возместить убытки.

В договоре ответственность за это нарушение, можно прописать так:

«В случае невыполнения Исполнителем взятых на себя обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя неустойку в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ за каждый день задержки. Кроме этого заказчик вправе требовать полного возмещения причиненных ему убытков, которые возникли по вине Исполнителя».

Нарушение срока оказание услуг.

Если исполнитель не уложился в отведенное ему договором время, заказчик может взыскать с него не только штраф, но и возмещение причиненных убытков, которые могли возникнуть.

Ответственность за это нарушение, можно прописать в договоре так:

«Исполнитель обязуется выполнить взятые на себя в соответствии с настоящим Договором обязательства в срок, указанный в п. 2.1 Договора.

В случае пропуска срока выполнения работ в указанный срок, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.»

Некачественное оказание услуг.

Ответственность за некачественное оказание услуг в договоре с самозанятым можно отразить так:

«Исполнитель обязуется выполнить взятые на себя в соответствии с настоящим Договором обязательства в полном соответствии с требованиями Заказчика. В случае некачественного выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения всех недостатков.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя компенсацию в размере 100% от стоимости некачественно выполненных работ».

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Невыдача чека в установленный срок на полученное вознаграждение.

Ответственность самозанятого за то, что он не выдал чек, можно указать в договоре так:

«Исполнитель обязуется сформировать и передать Заказчику чек на выплаченное вознаграждение в течение 3 календарных дней после получения оплаты.

Исполнитель обязуется уплатить пени в размере 1 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, а также возместить Заказчику в полном объеме все убытки, возникшие в связи с непередачей ему чека.»

Неуведомление заказчика об утрате статуса плательщика НПД.

Ответственность за самое серьезное нарушение при сотрудничестве с самозанятым, можно прописать в договоре так:

«Исполнитель в случае утраты права на применение специального режима налогообложения «Налог на профессиональный доход» обязуется сообщить об этом Заказчику не позднее дня, следующего за тем днем, в котором Исполнитель был снят с учета.

В случае несоблюдения Исполнителем указанной обязанности он должен будет возместить заказчику все убытки, возникшие в связи с этим, и уплатить штраф в размере 50% от суммы вознаграждения по Договору в течение 5 рабочих дней с даты утраты права на применение специального режима налогообложения “Налог на профессиональный доход”».

Помните, чтобы снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми, нужно соблюдать все правила и грамотно оформлять документы. Так вы сможете защитить себя от некачественно оказанных услуг, от нарушения сроков и вам не придется волноваться за то, что самозанятый не выдаст чек или утратит свой статус и не сообщит об этом. Привлекайте самозанятых без штрафов и последствий.

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