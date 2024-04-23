Как избежать простоев во время поиска сотрудников в штат и найти исполнителей на подработку 

В сфере ритейла, производстве и логистике есть периоды пиковых нагрузок, когда необходима дополнительная рабочая сила. Также часто возникают ситуации, требующие быстрой замены сотрудников — во время отпуска, на больничном или в период поиска постоянной штатной единицы. Традиционные подходы к решению этой проблемы не всегда срабатывают.

Рассмотрим, почему они неэффективны и как можно временно заменить «выпавших из процесса» работников без остановки производственных линий и бизнес-процессов.

Недоштат — частая проблема HR-специалиста торговой сети, производственной линии, товарного склада или сервиса доставки. Причин может быть много: от волны сезонных заболеваний до текучки кадров. Но задача всегда одна — как можно скорее заменить отсутствующих сотрудников.

Это необходимо, чтобы:

не останавливать бизнес-процессы (разгрузку, комплектовку заказов, раскладку товара в зале, доставку);

не терять в качестве работы;

не повышать трудозатраты компании на обучение нового персонала.

При этом нередко возникают проблемы:

Закрытая ставка не позволяет быстро найти замену на рынке труда Держать постоянную замену компании не выгодно, поскольку работодатель не может предвидеть, когда она понадобится; Штатному персоналу приходится переплачивать одновременно за простои и за сверхурочную работу в пиковые часы.

Решают проблему нехватки персонала чаще всего одним из этих способов:

Переработки сотрудников с другой смены.

Недостаток: работники не всегда готовы работать сверхурочно постоянно.

Аутсорсинг.

Недостаток: присланные внештатники получают лишь часть от выплаты и не заинтересованы материально в качественном результате. Есть риск, что аутсорс-сотрудник не будет работать добросовестно.

Подмена сотрудников внештатниками на гражданско-правовых договорах.

Недостаток: в ситуации, когда замена нужна срочно, поиск внештатника может занять неделю, а то и больше. А исполнители на длительных договорах ГПХ также не всегда могут быть доступны в нужный момент.

Расширение штата на 20% для подмен и работы в пиковые нагрузки.

Недостаток: приходится переплачивать за дополнительные ставки, но риск нехватки персонала сохраняется.

Как быстро закрыть потребность в исполнителях во время поиска постоянных штатных единиц — без переплат и расширения штата

Решить проблему массового подбора внештатных исполнителей поможет маркетплейс «Я – сам» сервиса «Мои самозанятые». С его помощью компании быстро и легко находят людей для подработок по вечерам на складе, для комплектации заказов, раскладки товаров в магазине или для задач логистики.

Предприятия могут быстро найти нужного работника и закрыть временную вакансию в считанные часы. Маркетплейс позволяет привлечь подходящих исполнителей по всей России с учетом навыков и опыта, а также по заявке проверить кандидатов в ФНС.

Воспользоваться маркетплейсом «Я — сам» очень просто: компании необходимо зарегистрироваться в сервисе «Мои самозанятые» и разместить заказ на поиск исполнителей.

Эксперт сервиса поможет в подборе подходящих кандидатов, а «Мои самозанятые» возьмут на себя администрирование остальных бизнес-процессов: от автопроверки статусов самозанятых до массовых выплат и получения чеков.

Подошедшие исполнители будут закреплены в личном кабинете компании — это позволит приглашать их повторно без новых затрат на онбординг и обучение.

После выполнения заказа компания может сразу проводить выплаты исполнителям через сервис, хоть каждый день, а благодаря возможности автоматически платить реестрами и короткими промежутками, нагрузка на бухгалтерию не увеличится.

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