Различия в бухучете при работе через онлайн-платформу «Мои самозанятые» и при прямом сотрудничестве с исполнителем 

Прямое сотрудничество с внештатными исполнителями отличается от работы через онлайн-платформу «Мои самозанятые» тем, что в первом случае заказчик переводит деньги самозанятым напрямую, а во втором — пополняет баланс счета личного кабинета. Поэтому и бухгалтерские проводки формируются по-разному.

Документальное оформление

Прямое сотрудничество с исполнителями

Для любого исполнителя обязательно понадобятся договор и акт. Если исполнитель-самозанятый — нужен чек на каждую выплату.

Когда заказчик привлекает внештатников, важно:

Использовать правильные формулировки в договорах , чтобы у контролирующих органов не возникло подозрений в сокрытии трудовых отношений.

Различать и не путать статусы исполнителей: ИП, самозанятый или простое физлицо без особого налогового статуса, так как от этого зависит состав закрывающих документов и налогообложение.

Если исполнитель зарегистрирован в качестве плательщика НПД, актуальность его статуса нужно проверить. При сотрудничестве с большим числом самозанятых ручная проверка статуса занимают много времени.

Также нужно отслеживать получение чеков от плательщиков НПД, так как без них заказчик не сможет принять расходы в налоговом учете.

Сотрудничество через онлайн-платформу «Мои самозанятые»

Все документы можно разделить на два основных пакета:

Договор и акт на услуги платформы. Договоры и акты на услуги фрилансеров.

Договоры и акты с исполнителями заказчик подписывает в личном кабинете онлайн-платформы с помощью электронной подписи.

Разработанные платформой шаблоны можно использовать для безопасного сотрудничества без риска переквалификации отношений в трудовые.

Сервис «Мои самозанятые» проверит статус каждого исполнителя. Бегать за самозанятыми и требовать от них чеки не придется, даже если их несколько десятков: онлайн-платформа автоматически формирует чеки и высылает их заказчикам. Риск не подтвердить расходы в налоговом учете сводится к минимуму.

Расчеты с исполнителями

Прямое сотрудничество с исполнителями

Заказчик перечисляет вознаграждение со своего счета напрямую на счет исполнителя. Если исполнителей несколько, платежные поручения нужно подготовить на каждого.

Чем больше исполнителей, тем больше платежек нужно подготовить бухгалтеру заказчика. Это увеличивает риск ошибок в реквизитах получателя. Если исполнитель не получит деньги вовремя, заказчик будет нести ответственность, прописанную в договоре

В день списания денег со счета заказчика в пользу внештатника бухгалтер делает проводку Дт 76 (60) Кт 51.

Сотрудничество через онлайн-платформу «Мои самозанятые»

При взаимодействии с исполнителем через онлайн-платформу деньги для выплаты гонорара заказчик сначала перечисляет на баланс своего личного кабинета. В бухучете это отражают проводкой Дт 55.4 Кт 51.

После приемки работ вознаграждение перечисляют исполнителям по реестрам:Дт 76 Кт 55.4.

При массовом переводе денег исполнителям риск ошибок в платежных реквизитах не возникает, так как при сотрудничестве через платформу за их корректность отвечают сами исполнители, а заказчик лишь отдает распоряжение на списание денег с личного счета на платформе.

Онлайн-платформа «Мои самозанятые» позаботится о проверке статуса исполнителя, отследит лимиты по доходам, перечислит налог за самозанятого и вышлет чек компании. Заказчику не придется переживать о рисках сотрудничества с внештатниками, даже если их сотни и даже тысячи.

При оплате за услуги непосредственно платформы необходимо сформировать проводку:Дт 76 (60) Кт 51.

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Приемка услуг

Прямое сотрудничество с исполнителями

Счет затрат, на который заказчик относит расходы на фрилансера, зависит от характера услуг и их предназначения в бизнесе. Поэтому бухгалтерская проводка по приемке выполненных работ или оказанных услуг выглядит так:

Дт 26 (08, 10, 20, 25, 41, 44) Кт 60 (76).

Поясним на примерах. Используйте:

Счет 20 , если самозанятые исполнители оказывали услуги по раскладке товаров в торговом зале магазина.

Счет 26 , если самозанятый эксперт провел обучающую лекцию для бухгалтерии компании.

Счет 08 , если исполнитель оказал услугу созданию видеоролика и его вознаграждение входит в стоимость нематериального актива.

Счет 44, чтобы отнести на него выплату курьеру, который доставляет товары из магазина.

Основание для отражения услуг фрилансера в учете — акт. Однако, если исполнитель зарегистрирован в качестве плательщика НПД, для принятия к налоговому учету необходим чек.

Сотрудничество через онлайн-платформу «Мои самозанятые»

Услуги платформы отражают на основании акта проводкой Дт 26 Кт 76 (60).

В части отражения приемки работ или услуг исполнителя выбор счета затрат, да и проводка в целом аналогичны прямому сотрудничеству: Дт 26 (08, 10, 20, 25, 41, 44) Кт 60 (76).

Не важно с каким количеством фрилансеров сотрудничает компания, онлайн-платформа «Мои самозанятые» обеспечит полный комплект закрывающих документов, которые принимают суды и налоговые инспекторы в случае проверок и возникновения споров.

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