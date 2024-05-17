Что делать, если лимит самозанятого исчерпан

Лимит дохода самозанятого составляет 2,4 млн рублей в год. Что делать, если годовой доход оказался больше этой суммы.

Что случится, если доход окажется больше 2,4 млн рублей

Доход внештатного исполнителя считается нарастающим итогом с начала календарного года. Каждый год цифра обнуляется и рассчитывается заново. Не имеет значения, когда человек приобрел статус плательщика НПД. Так, если он встал на учет как самозанятый в августе 2024 года, то лимит обнулится 1 января 2025, а не в августе 2025 года.

Избежать проблем можно, сотрудничая с самозанятыми через специальные сервисы — например, «Мои самозанятые». Сервис в автоматическом режиме проверяет исполнителей перед переводом вознаграждения. Если самозанятый превысил порог дохода на НПД, заказчик получит уведомление об этом.

Если календарный год еще не закончился, а исполнитель уже получил доход больше 2,4 млн рублей, то он утратит статус плательщика НПД. В приложении «Мой налог» сформировать чек не получится и в нем самозанятого уведомят о том, что он достиг лимита.

Например, внештатник за полгода получил 2 млн 200 тысяч рублей. Ему поступила оплата от заказчика в размере 300 тысяч. Сформировать чек на всю сумму он не сможет. Поэтому он выдает чек на 200 тысяч рублей, а с суммы 100 тысяч рублей нужно заплатить 13% НДФЛ.

Если самозанятый сотрудничает с организацией или ИП — они выступают как налоговые агенты, то есть удерживают и перечисляют НДФЛ за исполнителя. Если плательщик НПД сотрудничает с физическими лицами, он должен задекларировать доходы по форме 3-НДФЛ и уплатить налог.

Рассмотрим варианты действий, которые нужно предпринять исполнителю, если год еще не заканчивается, а лимит уже превышен. Они различаются в зависимости от того, является ли самозанятый физлицом или имеет статус индивидуального предпринимателя.

Как действовать самозанятому физлицу, если он превысил лимит дохода

В этом случае можно действовать двумя способами.

Первый — до конца года сотрудничать с заказчиками без статуса плательщика налога на профдоход. Если заказчик — компания, то, чтобы сохранить хорошие отношения, нужно предупредить ее об утрате статуса. Взносы и НДФЛ будет перечислять компания, поэтому заказчик может захотеть пересмотреть цену договора.

Второй — стать индивидуальным предпринимателем и выбрать какую-либо специальную систему налогообложения (не налог на профдоход). Например, упрощенную — УСН. ИП свои налоги и взносы уплачивает самостоятельно — это более удобно и выгодно заказчикам.

Оформлять статус ИП имеет смысл, если человек планирует и в будущем получать доход сверх лимита. Важно помнить, что у ИП есть обязательные налоги и взносы. Например, на УСН при отсутствии наемного персонала предпринимателю нужно платить 6% от доходов или 15% от доходов за исключением расходов, а также страховые взносы за себя. В 2024 они составляют 49 500 рублей — это сумма, которую уплачивает каждый ИП. Если доход превысит 300 тысяч рублей, то с суммы превышения дополнительно потребуется перечислить еще 1% (но не больше 277 571 руб.). Но при этом у ИП без наемных работников есть возможность вычесть страховые взносы из налога УСН.

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Как действовать самозанятому ИП, если он превысил лимит дохода

Если самозанятый — предприниматель, его ждет один из двух сценариев развития событий.

Оптимально — если ИП выберет другую специальную систему налогообложения, например, упрощенку или единый сельхозналог (если его деятельность соответствует условиям), патентную систему. У специальных режимов есть свои ограничения, поэтому до выбора изучите разные варианты. Еще перед выбором новой системы нужно самостоятельно сняться с учета как плательщик налога на профдоход и затем в 20-дневный срок отправить в ФНС заявление о выборе специального налогового режима.

Если заявление не подать или пропустить установленный срок, то второй сценарий действий реализуется сам по себе. Предприниматель до конца календарного года автоматически перейдет на общий налоговый режим с необходимостью уплаты НДФЛ и НДС. Заявление о выборе специального налогового режима он сможет подать только в следующем году.

Как быть заказчику, если исполнитель превысил лимит дохода

Если исполнитель — ИП, то превышение им лимита на процесс сотрудничества не влияет. Предприниматель уплачивает налоги за себя сам. Но если он не написал заявление о выборе спецрежима и оказался на общей системе налогообложения, ему нужно будет платить НДС. Значит, в цену договора необходимо будет добавить НДС. Но в целом, вариант с открытием ИП для заказчика более выгоден.

Если компания сотрудничает с физическим лицом, то при потере им статуса плательщика налога на профдоход она становится налоговым агентом и должна перечислять за исполнителя НДФЛ и страховые взносы. Если она не будет этого делать, ФНС может взыскать сумму неуплаченных налогов в принудительном порядке, а также назначит штраф и пени. Штраф равен 20% от суммы налога, а если будет доказана умышленность неуплаты — то в два раза выше. Пени составляет 1/300 ставки ЦБ РФ в день, если просрочить выплату больше чем на 30 дней — 1/150 от ставки ЦБ в день.

Кроме того, заказчику придется по таким исполнителям подавать отчетность:

Подраздел 1.1 и подраздел 1.2 раздела 1 ЕФС-1.

РСВ.

6-НДФЛ.

Персонифицированные сведения.

Отметим, что если заказчик переходит на сотрудничество с физлицом без специального статуса, тип договора остается таким же — это гражданско-правовой договор. Поэтому можно продолжать сотрудничать по тому же соглашению либо внести изменения о цене договора.

Если заказчик категорически не хочет платить налоги и взносы за физлицо, с которым он сотрудничает по договору ГПХ, можно предложить исполнителю стать индивидуальным предпринимателем. В таком случае к договору лучше оформить допсоглашение. В нем нужно указать, с какого числа исполнитель сотрудничает с заказчиком как ИП, внести изменения в реквизиты и преамбулу.

Как заказчику обезопасить себя

Чтобы заказчику обезопасить себя от исполнителей, которые не сообщают об утрате своего статуса самозанятого, нужно:

Проверять этот статус перед каждой выплатой вознаграждения.

В начале сотрудничества запросите у самозанятого справку из приложения «Мой налог» или проверьте статус исполнителя на сайте ФНС. Но перед каждой выплатой это может быть долго и накладно, особенно если исполнителей много.

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Добавить условие в договор с исполнителем.

Предупредите исполнителя заранее о том, что нужно сообщать об утрате статуса, и закрепите это в договоре. Например, формулировка может быть такой:

«Исполнитель находится в статусе плательщика НПД. Поэтому, вознаграждение, которое он получает по данному договору, не облагается НДФЛ.

Если Исполнитель утратил статус плательщика налога на профессиональный доход, он должен передать эту информацию Заказчику в течение 1 (одного) дня с момента снятия с учета путем направления уведомления посредством электронных каналов связи — почты или мессенджера».

Также следует предусмотреть возможность расторжения договора с исполнителем, который больше не является самозанятым, и ответственность самозанятого, который не уведомил об утрате статуса.

Чтобы не пришлось выставлять претензии и взыскивать с исполнителя ущерб, лучше своевременно отслеживать, действителен ли статус самозанятого. Проще делать это с помощью сервиса «Мои самозанятые». Кроме автоматического контроля статуса, сервис позволяет подписывать договоры и акты удаленно, собирать чеки от самозанятых за минуту, а также находить новых исполнителей для ваших заказов.

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