API: решение для бизнеса с большим количеством исполнителей

В этой статье рассказываем о том, как API «Мои самозанятые» помогает автоматизировать выплаты и документооборот с исполнителями, задействовав минимальные ресурсы команды разработки.
Что такое API-интеграция
API позволяет настроить интеграцию нескольких систем, упрощая процессы обработки информации и повышая эффективность работы всей организации. Например, чтобы сделать корректировку долга по исполнителям, которым уже была произведена выплата с номинального счета, в стандартном процессе бухгалтерия вручную скачивает выгрузку из системы и загружает ее в 1С.
С использованием же интеграции по API необходимость в ручных действиях отпадает — две системы могут самостоятельно обмениваться информацией по платежам, а бухгалтер будет заниматься другими, действительно важными, задачами.
Также использование интеграций позволяет компаниям внедрять новые сервисы, создавая собственную экосистему, экономя средства на разработке своих продуктов и улучшая пользовательский и клиентский опыт.
Например, знакомая всем авторизация на сторонних сайтах через учетную запись ВКонтакте, имеет в основе ту самую интеграцию по API между двумя сервисами.
Собственное API-решение предлагают очень многие компании — оно позволяет бесшовно встроить функционал одного продукта внутрь другого. Таким образом оба сервиса получают выгоду: один не тратит колоссальные средства на собственную разработку, а второй зарабатывает на своем API-решении.
Например, в Uber используют API для интеграции с различными службами заказа такси. А в Airbnb успешно применяют API для интеграции с партнерами, позволяя пользователям легко находить и арендовать жилье в разных странах.
Среди наиболее распространенных решений — создание личного кабинета, подключение партнерских программ лояльности, идентификация пользователя, эквайринг, интеграция с платежными системами и многое другое.
Какие запросы бизнеса помогает закрыть интеграция с API и почему это решение нужно тем, кто работает с сотнями внештатных исполнителей
Для крупных компаний, работающих с сотнями и даже тысячами фрилансеров и исполнителей в любом статусе (самозанятый, ИП или лицо без специального статуса), остро стоит вопрос автоматизации процессов и проведения оплат. В частности, такие компании ищут более гибкое решение, которое можно легко встроить в их IT-систему и быстро адаптировать под индивидуальные бизнес-запросы.
Например, один из сервисов по поиску аудитории в соцсетях обратился в «Мои самозанятые» за помощью в автоматизации работы — им было важно упростить документооборот и процесс выплат, а также увеличить производительность, не потеряв при этом в безопасности. В результате им удалось:
Сделать электронный документооборот более быстрым и эффективным.
Автоматизировать проверки и выплаты исполнителям без потерь в надежности и безопасности проверок.
Оптимизировать процессы оформления отношений с самозанятыми и втрое сократить время на работу с ними.
Также выбор в пользу API делают площадки для ведения блогов или проведения стримов, узкопрофильные маркетплейсы и сервисы, которые массово работают с внештатниками и имеют собственные личные кабинеты.
Для таких компаний у сервиса «Мои самозанятые» есть свои преимущества в интеграции API:
Автоматизация процессов. API интеграция позволяет использовать функционал «Мои самозанятые» через интерфейс заказчика, запуская необходимые ему процессы в тот момент, когда это необходимо. Например, массово проводить платежи без задержек, вести ЭДО или отправлять чеки.
Расширение функционала. Используя API, бизнес может интегрировать новые инструменты и сервисы, расширяя возможности своей платформы. Это позволяет компании быть более гибкой и конкурентоспособной на рынке.
Обеспечение безопасности. API «Мои самозанятые» обладает всеми необходимыми сертификатами безопасности. Это особенно важно для бизнеса с большим количеством исполнителей, где конфиденциальность информации играет решающую роль.
«Мои самозанятые» — сервис для работы с внештатниками
Автоматизируем платежи и документооборот, облегчаем работу руководителя и бухгалтеров
Для новых клиентов сервиса: полный доступ к функционалу и 0% комиссии за выплаты 10 внештатным исполнителям
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Преимущества использования API сервиса «Мои самозанятые»
Разрабатывать функционал по выплатам и документообороту с внештатными исполнителями можно самостоятельно, однако тогда процесс займет в лучшем случае полгода. И это, если у продуктовой команды и команды разработки будет достаточно экспертиз в этой сфере.
Гораздо быстрее и дешевле интегрировать уже готовое решение, которое легко адаптируется к вашим задачам и займет минимум времени, средств и ресурсов.
Внедрение API с помощью сервиса «Мои самозанятые» — это:
Экономия ресурсов вашей компании:
Интеграция с готовым сервисом вместо разработки с нуля
Средний срок настройки — 2-4 недели вместо полугода собственной разработки
Сопровождение интеграции:
Ваш проект курируют 3 специалиста: персональный менеджер, системный аналитик и юрист
Прозрачная дорожная карта:
Помимо API-документации предоставляем типовые схемы интеграции
При необходимости адаптируем схемы под ваши запросы
Бесплатно предоставляем консультацию системного аналитика на всех этапах разработки
Техническая поддержка:
C первого дня сотрудничества и на всем протяжении партнерства
Выделенный аккаунт-менеджер и оперативная помощь по всем вопросам.
Узнайте больше обо всех возможностях интеграции по API у экспертов сервиса «Мои самозанятые».
Сервис для работы с массовым внештатным персоналом
Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО
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