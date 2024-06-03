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«Мои самозанятые»

API: решение для бизнеса с большим количеством исполнителей

Интеграция по API — актуальное и перспективное решение для компаний, работающих с большим количеством исполнителей в любом статусе (самозанятый, ИП или лицо без специального статуса). Она позволяет информационным системам взаимодействовать друг с другом, выстраивая единую цифровую среду для обмена данными.
API: решение для бизнеса с большим количеством исполнителей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В этой статье рассказываем о том, как API «Мои самозанятые» помогает автоматизировать выплаты и документооборот с исполнителями, задействовав минимальные ресурсы команды разработки.

Что такое API-интеграция 

API позволяет настроить интеграцию нескольких систем, упрощая процессы обработки информации и повышая эффективность работы всей организации. Например, чтобы сделать корректировку долга по исполнителям, которым уже была произведена выплата с номинального счета, в стандартном процессе бухгалтерия вручную скачивает выгрузку из системы и загружает ее в 1С.

С использованием же интеграции по API необходимость в ручных действиях отпадает — две системы могут самостоятельно обмениваться информацией по платежам, а бухгалтер будет заниматься другими, действительно важными, задачами.  

Также использование интеграций позволяет компаниям внедрять новые сервисы, создавая собственную экосистему, экономя средства на разработке своих продуктов и улучшая пользовательский и клиентский опыт. 

Например, знакомая всем авторизация на сторонних сайтах через учетную запись ВКонтакте, имеет в основе ту самую интеграцию по API между двумя сервисами. 

Собственное API-решение предлагают очень многие компании — оно позволяет бесшовно встроить функционал одного продукта внутрь другого. Таким образом оба сервиса получают выгоду: один не тратит колоссальные средства на собственную разработку, а второй зарабатывает на своем API-решении.

Например, в Uber используют API для интеграции с различными службами заказа такси. А в Airbnb успешно применяют API для интеграции с партнерами, позволяя пользователям легко находить и арендовать жилье в разных странах. 

Среди наиболее распространенных решений — создание личного кабинета, подключение партнерских программ лояльности, идентификация пользователя, эквайринг, интеграция с платежными системами и многое другое. 

Какие запросы бизнеса помогает закрыть интеграция с API и почему это решение нужно тем, кто работает с сотнями внештатных исполнителей

Для крупных компаний, работающих с сотнями и даже тысячами фрилансеров и исполнителей в любом статусе (самозанятый, ИП или лицо без специального статуса), остро стоит вопрос автоматизации процессов и проведения оплат. В частности, такие компании ищут более гибкое решение, которое можно легко встроить в их IT-систему и быстро адаптировать под индивидуальные бизнес-запросы. 

Например, один из сервисов по поиску аудитории в соцсетях обратился в «Мои самозанятые» за помощью в автоматизации работы — им было важно упростить документооборот и процесс выплат, а также увеличить производительность, не потеряв при этом в безопасности. В результате им удалось:

  • Сделать электронный документооборот более быстрым и эффективным.

  • Автоматизировать проверки и выплаты исполнителям без потерь в надежности и безопасности проверок.

  • Оптимизировать процессы оформления отношений с самозанятыми и втрое сократить время на работу с ними.

Также выбор в пользу API делают площадки для ведения блогов или проведения стримов, узкопрофильные маркетплейсы и сервисы, которые массово работают с внештатниками и имеют собственные личные кабинеты.

Для таких компаний у сервиса «Мои самозанятые» есть свои преимущества в интеграции API:

  • Автоматизация процессов. API интеграция позволяет использовать функционал «Мои самозанятые» через интерфейс заказчика, запуская необходимые ему процессы в тот момент, когда это необходимо. Например, массово проводить платежи без задержек, вести ЭДО или отправлять чеки. 

  • Расширение функционала. Используя API, бизнес может интегрировать новые инструменты и сервисы, расширяя возможности своей платформы. Это позволяет компании быть более гибкой и конкурентоспособной на рынке.

  • Обеспечение безопасности. API «Мои самозанятые» обладает всеми необходимыми сертификатами безопасности. Это особенно важно для бизнеса с большим количеством исполнителей, где конфиденциальность информации играет решающую роль.

«Мои самозанятые» — сервис для работы с внештатниками

Автоматизируем платежи и документооборот, облегчаем работу руководителя и бухгалтеров

Для новых клиентов сервиса: полный доступ к функционалу и 0% комиссии за выплаты 10 внештатным исполнителям

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Преимущества использования API сервиса «Мои самозанятые»

Разрабатывать функционал по выплатам и документообороту с внештатными исполнителями можно самостоятельно, однако тогда процесс займет в лучшем случае полгода. И это, если у продуктовой команды и команды разработки будет достаточно экспертиз в этой сфере. 

Гораздо быстрее и дешевле интегрировать уже готовое решение, которое легко адаптируется к вашим задачам и займет минимум времени, средств и ресурсов. 

Внедрение API с помощью сервиса «Мои самозанятые» — это: 

Экономия ресурсов вашей компании

  • Интеграция с готовым сервисом вместо разработки с нуля

  • Средний срок настройки — 2-4 недели вместо полугода собственной разработки

Сопровождение интеграции:

  • Ваш проект курируют 3 специалиста: персональный менеджер, системный аналитик и юрист

Прозрачная дорожная карта:

  • Помимо API-документации предоставляем типовые схемы интеграции

  • При необходимости адаптируем схемы под ваши запросы

  • Бесплатно предоставляем консультацию системного аналитика на всех этапах разработки

Техническая поддержка:

  • C первого дня сотрудничества и на всем протяжении партнерства

  • Выделенный аккаунт-менеджер и оперативная помощь по всем вопросам.

Узнайте больше обо всех возможностях интеграции по API у экспертов сервиса «Мои самозанятые». 

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом

Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО

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«Мои самозанятые»

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