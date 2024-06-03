API: решение для бизнеса с большим количеством исполнителей

Интеграция по API — актуальное и перспективное решение для компаний, работающих с большим количеством исполнителей в любом статусе (самозанятый, ИП или лицо без специального статуса). Она позволяет информационным системам взаимодействовать друг с другом, выстраивая единую цифровую среду для обмена данными.

В этой статье рассказываем о том, как API «Мои самозанятые» помогает автоматизировать выплаты и документооборот с исполнителями, задействовав минимальные ресурсы команды разработки.

Что такое API-интеграция

API позволяет настроить интеграцию нескольких систем, упрощая процессы обработки информации и повышая эффективность работы всей организации. Например, чтобы сделать корректировку долга по исполнителям, которым уже была произведена выплата с номинального счета, в стандартном процессе бухгалтерия вручную скачивает выгрузку из системы и загружает ее в 1С.

С использованием же интеграции по API необходимость в ручных действиях отпадает — две системы могут самостоятельно обмениваться информацией по платежам, а бухгалтер будет заниматься другими, действительно важными, задачами.

Также использование интеграций позволяет компаниям внедрять новые сервисы, создавая собственную экосистему, экономя средства на разработке своих продуктов и улучшая пользовательский и клиентский опыт.

Например, знакомая всем авторизация на сторонних сайтах через учетную запись ВКонтакте, имеет в основе ту самую интеграцию по API между двумя сервисами.

Собственное API-решение предлагают очень многие компании — оно позволяет бесшовно встроить функционал одного продукта внутрь другого. Таким образом оба сервиса получают выгоду: один не тратит колоссальные средства на собственную разработку, а второй зарабатывает на своем API-решении.

Например, в Uber используют API для интеграции с различными службами заказа такси. А в Airbnb успешно применяют API для интеграции с партнерами, позволяя пользователям легко находить и арендовать жилье в разных странах.

Среди наиболее распространенных решений — создание личного кабинета, подключение партнерских программ лояльности, идентификация пользователя, эквайринг, интеграция с платежными системами и многое другое.

Какие запросы бизнеса помогает закрыть интеграция с API и почему это решение нужно тем, кто работает с сотнями внештатных исполнителей

Для крупных компаний, работающих с сотнями и даже тысячами фрилансеров и исполнителей в любом статусе (самозанятый, ИП или лицо без специального статуса), остро стоит вопрос автоматизации процессов и проведения оплат. В частности, такие компании ищут более гибкое решение, которое можно легко встроить в их IT-систему и быстро адаптировать под индивидуальные бизнес-запросы.

Например, один из сервисов по поиску аудитории в соцсетях обратился в «Мои самозанятые» за помощью в автоматизации работы — им было важно упростить документооборот и процесс выплат, а также увеличить производительность, не потеряв при этом в безопасности. В результате им удалось:

Сделать электронный документооборот более быстрым и эффективным.

Автоматизировать проверки и выплаты исполнителям без потерь в надежности и безопасности проверок.

Оптимизировать процессы оформления отношений с самозанятыми и втрое сократить время на работу с ними.

Также выбор в пользу API делают площадки для ведения блогов или проведения стримов, узкопрофильные маркетплейсы и сервисы, которые массово работают с внештатниками и имеют собственные личные кабинеты.

Для таких компаний у сервиса «Мои самозанятые» есть свои преимущества в интеграции API:

Автоматизация процессов . API интеграция позволяет использовать функционал «Мои самозанятые» через интерфейс заказчика, запуская необходимые ему процессы в тот момент, когда это необходимо. Например, массово проводить платежи без задержек, вести ЭДО или отправлять чеки.

Расширение функционала . Используя API, бизнес может интегрировать новые инструменты и сервисы, расширяя возможности своей платформы. Это позволяет компании быть более гибкой и конкурентоспособной на рынке.

Обеспечение безопасности. API «Мои самозанятые» обладает всеми необходимыми сертификатами безопасности. Это особенно важно для бизнеса с большим количеством исполнителей, где конфиденциальность информации играет решающую роль.

«Мои самозанятые» — сервис для работы с внештатниками Автоматизируем платежи и документооборот, облегчаем работу руководителя и бухгалтеров Для новых клиентов сервиса: полный доступ к функционалу и 0% комиссии за выплаты 10 внештатным исполнителям Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и подключим месяц бесплатного доступа: Отправить

Преимущества использования API сервиса «Мои самозанятые»

Разрабатывать функционал по выплатам и документообороту с внештатными исполнителями можно самостоятельно, однако тогда процесс займет в лучшем случае полгода. И это, если у продуктовой команды и команды разработки будет достаточно экспертиз в этой сфере.

Гораздо быстрее и дешевле интегрировать уже готовое решение, которое легко адаптируется к вашим задачам и займет минимум времени, средств и ресурсов.

Внедрение API с помощью сервиса «Мои самозанятые» — это:

Экономия ресурсов вашей компании:

Интеграция с готовым сервисом вместо разработки с нуля

Средний срок настройки — 2-4 недели вместо полугода собственной разработки

Сопровождение интеграции:

Ваш проект курируют 3 специалиста: персональный менеджер, системный аналитик и юрист

Прозрачная дорожная карта:

Помимо API-документации предоставляем типовые схемы интеграции

При необходимости адаптируем схемы под ваши запросы

Бесплатно предоставляем консультацию системного аналитика на всех этапах разработки

Техническая поддержка:

C первого дня сотрудничества и на всем протяжении партнерства

Выделенный аккаунт-менеджер и оперативная помощь по всем вопросам.

Узнайте больше обо всех возможностях интеграции по API у экспертов сервиса «Мои самозанятые».

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО Подключить по акции

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