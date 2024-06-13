Документооборот с самозанятыми: что в него входит и как правильно оформить

С каждым годом количество компаний, которые активно сотрудничают с самозанятыми, становится все больше. Это связано с удобством работы с такими исполнителями:если за штатных сотрудников требуется уплачивать налоги, включая НДФЛ, пенсионные отчисления и взносы на социальное страхование, то при сотрудничестве с самозанятыми этого нет.

У многих бухгалтеров возникает вопрос: как правильно осуществлять оформление договора с самозанятым лицом, чтобы работать в рамках правого поля. Зная, какие условия в него включить и как правильно составить, можно избежать многих проблем с налоговой службой.

Как оформить договор в соответствии с требованиями закона

Для работы с самозанятыми подойдет обычный гражданско-правовой договор. Одним из них является договор оказания услуг, который подписывается единоразово перед началом работы или же может подписываться каждый раз при оказании той или иной услуги. В последнем случае документ выполняется в виде договора — счета — акта и предусматривает оформление со стороны бухгалтера акта выполненных работ после каждой оказанной услуги.

Стоит отметить, что работник по НПД не может быть оформленным в организации как штатный сотрудник и получать зарплату.

В противном случае организация не имеет право заключать с ним договор как с самозанятым лицом. Более того, фирма не имеет право заключать контракт в рамках НПД с бывшими сотрудниками, которые работали у них последние 2 года.

Проверка статуса самозанятого

Перед заключением договора руководителю следует убедиться в статусе исполнителя как самозанятого лица. Это необходимо, чтобы бухгалтерия могла уверенно перечислять деньги исполнителю и не платить за него налоги.

Осуществлять проверку можно по ИНН исполнителя в специальных онлайн-сервисах и на сайте ФНС, где система оперативно выдает результат — является ли данное лицо плательщиком НПД или нет.

Согласно требованиям закона от 27.11.2018 № 422, самозанятый самостоятельно уплачивает налог на профессиональный доход, размер которого составляет 6% — при получении перевода от юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Нужно помнить, что годовой доход самозанятого не может превышать 2,4 млн. руб. (200 тыс. руб. в месяц). Это важно учитывать при составлении долгосрочного договора о сотрудничестве с расчетом будущего вознаграждения. В противном случае исполнитель теряет статус самозанятого, поскольку ему потребуется оформляться в качестве индивидуального предпринимателя.

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Что прописывается в договоре с самозанятым

Соглашение с самозанятым отличается от договора, который прописывается с обычным сотрудником в штате. Чтобы составить документ правильно, следует принять во внимание следующее:

Статус самозанятого . В договоре подчеркивается факт, что исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход. Подтверждением выступает справка о регистрации плательщика НПД, которая предоставляется при заключении договора.

Компания по договору не оплачивает страховые взносы, НДФЛ в размере 13% и прочие выплаты (пенсионные, социальные) . Так как самозанятый является лицом, которое самостоятельно уплачивает налог НПД, заказчик освобождается от обязанности перечислять налоги и страховые взносы за исполнителя в бюджет (согласно п. 8 ст.2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Данный момент важно подробно прописать в договоре.

Исполнитель-самозанятый обязан выдавать бухгалтеру чек . Согласно требованиям закона, самозанятое лицо обязано при получении вознаграждения на расчетный счет или карту оформлять чек и передавать его заказчику в электронном или бумажном виде до 9 числа расчетного месяца. Это позволяет бухгалтеру свободно закрывать все расчетные документы и не иметь проблем с налоговой службой.

Самозанятый должен уведомить предприятие в случае утраты статуса самозанятого. Если исполнитель перестает быть самозанятым лицом, он обязан в течение 3-х дней сообщить предприятию о смене своего статуса. Это необходимо для того, чтобы бухгалтер мог правильно оформить отчетную документацию.

Правильное заключение договора с самозанятым на оказание услуг позволяет избежать проблем с расчетом налогов.

Рабочие отношения с лицом-плательщиком НПД регулирует не трудовой, а гражданско-правовой договор. По этой причине в контракте не прописываются должностные обязанности, штатное расписание, время отдыха и режим рабочего времени.

Если включить данные пункты в договор, при проверке со стороны налоговой он может быть отнесен к категории трудового. Это повлечет необходимость со стороны работодателя уплатить за сотрудника все полагающиеся взносы. Речь идет о таких взносах, как НДФЛ, пенсионные и социальные отчисления, как за штатного или внештатного сотрудника.

В сервисе «Мои самозанятые» можно свободно скачать образец договора возмездного оказания услуг, а также акты, которые используются для принятия выполненных работ. После потребуется только заполнить один раз все необходимые данные, проставить подписи и печати. Оставьте заявку.

Составление акта о выполнении работы

Каждый раз после выполнения конкретной работы бухгалтер составляет акт выполненных работ самозанятого, на основании которого исполнителю перечисляется вознаграждение. Нигде в документах нельзя указывать такие слова, как «заработная плата», «премия». В противном случае представитель налоговой службы при проверке также может посчитать исполнителя лицом, работающим по найму.

В формулировках официальных документов допускается указывать только такие слова, как «вознаграждение» и «платеж». Актом выполненных работ по договору оказания услуг также подтверждается факт того, что заказчик полностью удовлетворен качеством работы со стороны исполнителя.

Что указывается в акте выполненных работ

Правильное оформление акта выполненных работ подразумевает наличие следующих атрибутов:

Полное наименование предприятия;

Дата оформления;

ФИО гражданина — плательщика НПД;

Вид и объем услуги;

Сроки предоставления работы;

Цена;

Должности сторон;

Подписи.

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