Первичные документы и проводки при работе с самозанятыми: шпаргалка для бухгалтера 

Максимум информации о предмете сделки в текстовом назначении платежа поможет избежать проблем с банком, особенно в контексте 115-ФЗ .

Самозанятый — это физическое лицо, поэтому в поле 20 нужно указать код «1». Это поможет банку определить, может ли он удержать деньги с исполнителя, если у банка есть исполнительный документ на это физлицо.

Чтобы перечислить гонорар самозанятому на счет в банке, заполните платежное поручение по стандартной форме, указанной в Положении Банка России от 29.06.2021 № 762-П . При заполнении учитывайте, что:

Если компания работает с несколькими исполнителями, то нужно подготовить отдельное платежное поручение для каждого из них.

Чем больше исполнителей, тем больше работы у бухгалтера, а значит, и риск ошибок в реквизитах получателей выше. Если исполнитель не получит деньги вовремя, то заказчик может понести ответственность за это.

Также важно получить от самозанятого чек в срок до 9 числа, следующего за месяцем, когда оплата была переведена