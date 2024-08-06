Первичные документы и проводки при работе с самозанятыми: шпаргалка для бухгалтера 

Проводки и документы по самозанятым при прямом сотрудничестве
Операция
Проводка
Документы
Нюансы
Документальное оформление начала сотрудничества
Документ, с которого начинается любое сотрудничество — договор. В случае с самозанятыми нужно оформить договор гражданско-правового характера, а не трудовой. И все формулировки в договоре должны указывать именно на сдельный и гражданско-правовой характер взаимодействия. Иначе межведомственная комиссия в сфере занятости может заподозрить сокрытие трудовых отношений
Перед заключением договора проверьте, что самозанятый не утратил статус плательщика НПД, а значит сможет выдать чек. В противном случае сотрудничество в ним нужно строить как с физлицом без специального налогового статуса. Это обяжет заказчика взять на себя обязанности налогового агента и страхователя
Компания купила у самозанятого товар
Счет затрат, на который покупатель относит расходы на покупку товара у самозанятого, зависит от того, что именно компания купила — основное средство или матзапасы:
Дт 08 (10, 44) Кт 60 (76)
Самозанятому необязательно оформлять товарную накладную, так как 422-ФЗ не требует этого, и за отказ от нее не накажут. Но покупатель вправе потребовать от самозанятого оформить товарную накладную. Накладная служит подтверждением передачи товаров
Самозанятые вправе продавать только товары, которые изготовили своими руками. Им запрещено перепродавать купленное, а также продавать маркируемые и подакцизные товары
Самозанятый оказал услуги или выполнил работы
С услугами аналогично товарам — счет затрат зависит от характера услуг и их предназначения в бизнесе:
Дт 26 (20, 25, 41, 44) Кт 60 (76)
Акт. Но принять к учету вознаграждение плательщику НПД заказчик вправе только при наличии чека от исполнителя, сформированного в приложении «Мой налог»
Акт — необязательный документ, но наличие подписанного сторонами акта подтвердит, что самозанятый оказал услугу, а заказчик ее принял
Компания расплатилась с самозанятым наличными из кассы
Дт 76 (60) Кт 50
Оформите выплату по правилам из указаний Банка России:
При получении вознаграждения наличными плательщик НПД обязан выдать чек в момент расчета.
Если исполнитель — самозанятый ИП, то максимальная сумма наличных платежей по одному договору не может превышать 100 000 рублей
Компания расплатилась с самозанятым безналичным переводом
Дт 76 (60) Кт 51
Чтобы перечислить гонорар самозанятому на счет в банке, заполните платежное поручение по стандартной форме, указанной в Положении Банка России от 29.06.2021 № 762-П. При заполнении учитывайте, что:
Если компания работает с несколькими исполнителями, то нужно подготовить отдельное платежное поручение для каждого из них.
Чем больше исполнителей, тем больше работы у бухгалтера, а значит, и риск ошибок в реквизитах получателей выше. Если исполнитель не получит деньги вовремя, то заказчик может понести ответственность за это.
Также важно получить от самозанятого чек в срок до 9 числа, следующего за месяцем, когда оплата была переведена
Платформа «Мои самозанятые» помогает упростить сотрудничество с исполнителями: в ней есть все необходимые инструменты для составления и подписания договоров, а также выплат. В системе хранятся все чеки, включая аннулированные, что помогает предотвратить возможность «снятия» расходов налоговиками. А при сотрудничестве с большим количество исполнителей можно воспользоваться API-решением от сервиса «Мои самозанятые». Интеграция возможностей сервиса прямо в 1С или ERP-систему компании позволяет запускать процессы прямо в знакомом интерфейсе.
Проводки и документы по самозанятым при сотрудничестве через онлайн-платформу
Взаимодействие с плательщиками НПД через посредническую платформу схоже с прямым сотрудничеством, но различия в учете и оформлении все же есть:
Операция
Проводка
Документы
Нюансы
Документальное оформление начала сотрудничества
Сотрудничество через платформу также начинается с заключения договора.
Сотрудничайте с плательщиками НПД и другими внештатными исполнителями через сервис «Мои самозанятые» и используйте конструктор договоров. Это безопасно с точки зрения риска переквалификации сотрудничества в трудовые отношения
Даже при массовом сотрудничестве с фрилансерами сервис «Мои самозанятые» автоматически проверит статус каждого самозанятого. Поэтому риск нарваться на утратившего статус исполнителя исключен, а компании не придется тратить кучу времени на проверку статуса перед каждой выплатой
Самозанятый оказал услуги или выполнил работы
Дт 26 (20, 25, 41, 44) Кт 60 (76)
Акт и чек.
Независимо от того, с каким количеством фрилансеров работает компания, онлайн-платформа «Мои самозанятые» предоставляет полный набор документов, которые отвечают требованиям судов и налоговых инспекторов
При заказе услуг через сервис «Мои самозанятые» акт и чек появятся в личном кабинете заказчика после приемки работ и перечисления оплаты
Компания расплатилась с самозанятым
Когда заказчик работает с исполнителем через онлайн-платформу, он сначала переводит деньги на свой личный счет на платформе. В бухгалтерском учете это отражается проводкой:
Дт 55 Кт 51
Дальнейшее распоряжение о перечислении гонорара исполнителю сопровождается проводкой:
Дт 76 (60) Кт 55
Платежное поручение
При массовых переводах денег исполнителям через платформу «Мои самозанятые» риск ошибок в реквизитах сводится к минимуму. Ответственность за корректность данных несет исполнитель, а заказчик просто дает распоряжение о списании средств со своего личного счета на платформе
Компания приняла услуги онлайн-платформы
Дт 26 Кт 76 (60)
Акт
Акт об оказании услуг сервисом «Мои самозанятые» придет по ЭДО по окончании каждого периода
Компания оплатила услуги онлайн-платформы
Дт 76 (60) Кт 51
Платежное поручение
Сервис «Мои самозанятые» автоматически проверит статус каждого исполнителя перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой. Переживать о том, что самозанятый не предоставит чек, не придется. Сотрудникам не нужно тратить время и просить исполнителей направить чеки, онлайн-платформа автоматически формирует чеки и высылает их заказчикам. Риск не подтвердить расходы в налоговом учете сводится к минимуму. Такое удобство и возможность снизить риски особенно оценят те заказчики, которые сотрудничают с сотнями и даже тысячами самозанятых.
Платформа «Мои самозанятые» помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала.
В сервисе есть всё, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:
ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);
автоматическая проверка статуса плательщика НПД;
моментальные массовые выплаты;
контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;
поддержка 24/7.
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