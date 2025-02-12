НПД в счет НДФЛ при переквалификации: Верховный Суд вынес свое решение

Этот судебный процесс ждали многие. Мы уже подробно рассказывали о деле челябинского ИП, которое должно было поставить точку в вопросе: можно ли учитывать НПД в счет НДФЛ при переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые.
Вопрос о том, можно ли зачесть налог на профессиональный доход в счет НДФЛ при переквалификации отношений в трудовые, стал одним из самых спорных в последние годы.
29 января 2025 года Верховный Суд вынес решение, а 3 февраля был опубликован полный текст постановления. Теперь у бизнеса есть четкое понимание: зачесть НПД в счет НДФЛ не получится.
С чего все началось
Истцом в этом деле выступил индивидуальный предприниматель из Челябинска Ф. М. Садыков, занимающийся производством безалкогольных напитков.
До 2022 года в его компании работало почти 100 сотрудников по трудовым договорам, но затем произошло резкое сокращение штата до 7 человек. Вместо трудовых договоров предприниматель начал привлекать самозанятых.
Резкое сокращение персонала — один из индикаторов риска, на который обращают внимание налоговые органы. Это стало основанием для проверки со стороны налоговой инспекции. Кстати, мы подробно разбирали этот и другие индикаторы, по которым компания может привлечь к себе внимание Минтруда в статье «Индикаторы риска от Минтруда».
Результаты оказались неутешительными. ФНС установила факт подмены трудовых отношений и постановила:
Доначислить страховые взносы: 3 626 430 рублей 56 копеек, а также штраф 181 321 рубль 52 копейки (решение инспекции № 982).
Начислить НДФЛ индивидуальному предпринимателю как налоговому агенту: 2 603 428 рубле, а также штраф 65 085 рублей 70 копеек (решение инспекции № 1000).
При этом суд даже не рассматривал вопрос о страховых взносах, отказав в их пересмотре. Это означает, что факт трудовых отношений был признан безоговорочно.
Спор о зачете НПД
В ходе разбирательства предприниматель попытался доказать, что налог уже был уплачен самозанятыми в виде НПД, а значит, его можно зачесть в счет НДФЛ.
Позиция предпринимателя заключается в том, что самозанятые уже исполнили свою налоговую обязанность, своевременно уплатив налог на профессиональный доход. Поскольку бюджет получил эти суммы, требовать с работодателя удержания и перечисления НДФЛ неправомерно. В противном случае возникает ситуация двойного налогообложения: самозанятый платит 6% НПД, а работодатель дополнительно должен перечислить 13% НДФЛ, что приводит к избыточной налоговой нагрузке на участников сделки.
Налоговая служба придерживается иной позиции. По ее мнению, НПД самозанятые уплачивали исключительно за себя, а не в счет обязательств налогового агента. Следовательно, работодатель, который выплачивал вознаграждение таким исполнителям, был обязан удерживать НДФЛ и перечислять его в бюджет. Поскольку этого не произошло, налоговые органы считают, что организация должна возместить сумму налога за счет собственных средств.
Судебная практика по этому вопросу неоднозначна. Одни суды поддерживают индивидуальных предпринимателей и признают возможность зачета НПД, аргументируя это тем, что налог уже уплачен и повторное взыскание средств нарушает принципы налогообложения. Другие инстанции встают на сторону налоговой, настаивая на том, что обязанность работодателя по удержанию и уплате НДФЛ сохраняется независимо от уплаты НПД исполнителем.
Точку в этом споре поставил Верховный Суд.
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Решение Верховного Суда
Возложение такой обязанности на налогового агента следует рассматривать в качестве правовосстановительной меры, обеспечивающей исполнение обязанности по восполнению недоимки в бюджет вследствие допущенных налоговым агентом неправомерных действий.
Высший судебный орган согласился с позицией налоговой о том, что штраф по статье 123 Налогового кодекса установлен не за неуплату налога, повлекшую причинение ущерба бюджету, а за неисполнение обязанности налогового агента, которая состоит из нескольких обязательных элементов:
Обязанность по перечислению сумм подлежащего уплате налога неотделима от обязанности по ее удержанию.
Обязанность по удержанию НДФЛ невозможна без исчисления суммы дохода.
Невозможность исчислить сумму дохода приводит к невозможности расчета подлежащей уплате суммы налога.
Таким образом, Верховный суд подтвердил, что зачесть НПД в счет НДФЛ невозможно.
Кроме того, суд подчеркнул, что в рассматриваемой ситуации имела место переквалификация гражданско-правового договора в трудовой договор, что не тождественно объединению бизнеса либо объединению имущества работодателя и работника. Другими словами, даже если самозанятые уже заплатили НПД, это не освобождает работодателя от уплаты НДФЛ.
Последствия для бизнеса
Компании, использующие самозанятых, должны учитывать:
Если договоры будут переквалифицированы в трудовые, НДФЛ придется уплатить в полном объеме.
Страховые взносы доначисляются отдельно и за весь период работы исполнителя.
Штраф по статье 123 НК неизбежен, если налоговый агент не удержал НДФЛ.
Самозанятые могут вернуть НПД через налоговую, но это не повлияет на обязательства работодателя.
Эти выводы ставят под угрозу схемы, при которых компании заключают договоры с самозанятыми, но фактически используют их как штатных работников.
Как избежать рисков
Чтобы минимизировать угрозу переквалификации, компаниям стоит:
Работать с самозанятыми только для задач, которые действительно можно передать на аутсорсинг.
Не привлекать самозанятых для выполнения обязанностей, свойственных штатным сотрудникам.
Следить за количеством исполнителей на НПД и их уровнем дохода, чтобы не попасть под индикаторы риска налоговой.
Также стоит обратить внимание на автоматизированные решения для работы с самозанятыми.
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Решение Верховного Суда дает бизнесу четкое понимание, что НПД не уменьшает НДФЛ. Работодатель обязан платить НДФЛ для своих сотрудников, независимо от того, как они оформлены и оплачивают ли они НПД. А компании должны пересмотреть схемы работы с самозанятыми, чтобы избежать штрафов и доначислений.
Работать с самозанятыми — все еще выгодное и удобное решение, но только если делать это грамотно и в строгом соответствии с законом. Если не хотите столкнуться с налоговыми претензиями, используйте проверенные инструменты, такие как WinWork, который поможет оформлять сотрудничество без рисков.
А мы продолжим следить за делом ИП Садыкова, которое Верховный суд направил обратно — в арбитражный суд Челябинской области. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
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