НПД в счет НДФЛ при переквалификации: Верховный Суд вынес свое решение

Этот судебный процесс ждали многие. Мы уже подробно рассказывали о деле челябинского ИП, которое должно было поставить точку в вопросе: можно ли учитывать НПД в счет НДФЛ при переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые.

Вопрос о том, можно ли зачесть налог на профессиональный доход в счет НДФЛ при переквалификации отношений в трудовые, стал одним из самых спорных в последние годы.

29 января 2025 года Верховный Суд вынес решение, а 3 февраля был опубликован полный текст постановления. Теперь у бизнеса есть четкое понимание: зачесть НПД в счет НДФЛ не получится.