Самозанятые в ритейле: что можно и нельзя

Почему сотрудничество с самозанятыми выгодно

Работать с самозанятыми в качестве исполнителей по договорам ГПХ выгодно:

заказчик экономит на страховых взносах;

услуги самозанятых подрядчиков часто стоят меньше, чем услуги ИП или ООО;

не требуется обустройство рабочего места и приобретение инструментов, инвентаря, спецодежды и т. д.;

по самозанятым не нужно вести кадровый учет, сдавать отчетность в ПФР и ФНС.

Однако в работе с плательщиками НПД есть минус – риск нарваться на недобросовестного человека и не получить чек, подтверждающий, что самозанятый задекларировал доход. Если чека нет, то и учесть в расходах для целей налогообложения выплату самозанятому нельзя.

При оплате физлицу придется понести дополнительные расходы: на заказчика лягут причитающихся соц. взносы по исполнителю без специального налогового режима (ИП или НПД).

Этот риск исключен, если работа с самозанятыми организована через Наймикс – сервис по поиску исполнителей, который берет на себя документооборот с физлицом, осуществляет проверку исполнителя, автоматически формирует чек и предоставляет его заказчику.

О других опасных моментах в работе с плательщиками НПД читайте в статье.

Чем ограничена самозанятость

Самозанятые не имеют права:

нанимать работников;

перепродавать товары;

одновременно работать в штате и исполнять заказы одной и той же компании;

работать по агентским договорам, договорам комиссии или поручения ( исключение: если самозанятый – курьер и в момент доставки пробивает чек на ККТ принципала );

исключение: если самозанятый – курьер и в момент доставки пробивает чек на ККТ принципала применять специальный налоговый режим, если доходы от самозанятости превысили 2,4 млн рублей.

На какие работы в ритейле самозанятых брать нельзя

Из предыдущего раздела вытекает, что самозанятых нельзя привлекать:

К работам, которые выполняют штатные работники или выполняли ее ранее . Трудовые инспекторы могут переквалифицировать такие договоры в трудовые со всеми вытекающими последствиями в виде страховых взносов, пени за несвоевременность уплаты, штрафами за несданную отчетность и т. д. Этот пункт относится ко всем участкам работы и профессиям.

К работам, которые выполнить один человек не в силах . Логика проста – не может один и тот же человек быть в разных точках одновременно, и соответственно, развести все заказы, или в одиночку выполнить объем работ, предназначенный для пятерых. Такой механизм взаимодействия распространен у грузчиков, курьеров, а также представителей строительных профессий.

Вариант, когда самозанятый играет роль бригадира, которому компания выплачивает гонорар, а он в свою очередь делится с помощниками – риск того, что при проверке исполнителя обвинят в незаконном применении специального налогового режима. Следовательно, от заказчика потребуют доначислить страховые взносы как при работе с обычным физлицом и т. д.

Не хотите рисковать – наймите столько исполнителей, сколько требуется.

К перепродажам товаров от имени заказчика . То есть выполнять функции торгового агента.

Какие обязанности в ритейле можно поручить самозанятому

Самозанятые могут быть грузчиками, водителями, сборщиками, фасовщиками, курьерами и т. п. Обязанности на этих участках не привязаны к конкретному режиму, а объем выполненной работы легко определить и просчитать, и если по времени исполнение растягивается, то разделить на этапы.

Считать можно, например, количество собранных или развезенных заказов.

Именно эту информацию и нужно указывать в договоре и акте. При этом заказчик не вправе требовать от исполнителя присутствия в компании в определенное время и соблюдать режим. Самозанятый работает на результат, а не высиживает часы.

Если принимаете решение о сотрудничестве в торговом зале с внештатными мерчендайзерами, клинерами и другими работниками, которые во время найма работают строго определенное время, то для самозанятых нужно обозначить конкретные задачи, от которых будет зависеть оплата.

Например, количество стеллажей, на которые произведена выкладка товара, или площадь вымытых помещений.

Кроме того, заказывать у самозанятых можно любые нерегулярные услуги, отношения при оказании которых не строятся по модели, регулируемой Трудовым кодексом:

проведение рекламной кампании;

дизайн плакатов, постеров, баннеров;

пошив спецодежды и т. д.

Вне зависимости от характера работы, на которую компания привлекает самозанятого, особое внимание уделите гражданско-правовому договору. О некоторых нюансах мы рассказали в статье «Договор с самозанятым. Как правильно составить».

Наймикс использует договоры ГПХ с выверенными формулировками. На платформе ритейлер может найти необходимый персонал, в том числе из стран ЕАЭС, который будет проверен по стоп-листам бывших работников компании и на наличие статуса плательщика НПД, а также достижение лимита доходов.