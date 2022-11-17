Правила, которые самозанятому нарушать нельзя

Правило № 1. Зарегистрироваться и получить статус плательщика НПД

Регистрация в качестве самозанятого происходит онлайн. Встать на учет в качестве плательщика НПД, посетив лично налоговую инспекцию или отправив заявление почтой, невозможно.

Зарегистрироваться можно одним из следующих способов:

в приложении «Мой налог»;

через Госуслуги;

через специальные площадки и банки.

Выбирайте комфортные условия и работайте спокойно с платформой для самозанятых Наймикс. Более 200 видов деятельности и тысячи заказчиков – предлагайте свои услуги или находите заказы с подходящей ставкой, удобным графиком и локацией.

Сразу после регистрации можно скачать справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД, формировать чеки и выставлять счета.

Доходы, которые были получены до постановки на учет не попадают под специальный режим. По ним необходимо будет уплатить НДФЛ.

Подробнее о постановке на учет в статье.

Сняться с учета можно также в приложении «Мой налог».

Правило № 2. Нельзя совмещать с другими налоговыми режимами

Самозанятыми могут стать как обычные физические лица, так и индивидуальные предприниматели. ИП могут выбрать режим НПД при постановке на учет либо перейти с другого налогового режима.

Чтобы ИП сразу стал плательщиком НПД, необходимо сначала зарегистрироваться в качестве самозанятого, а затем подать заявление в налоговую инспекцию на регистрацию ИП. ИП автоматически будет на НПД.

В случае, когда ИП уже работает на других режимах, от них необходимо отказаться. Невозможно совмещать самозанятость с другими системами налогообложения.

Если ИП применял УСН или ЕСХН, то в течение месяца после постановки на учет в качестве плательщика НПД необходимо подать уведомление в ФНС по форме № 26.2-8 или № 26.1-7 соответственно.

При использовании патента от него необходимо отказаться, подав уведомление по форме 26.5-4, или подождать окончания срока действия.

Если не отказаться от прежних спецрежимов при переходе на НПД, самозанятость аннулируется задним числом по истечении месяца после регистрации.

Если ИП был на ОСНО, то никаких заявлений подавать не надо.

Важно! После отказа от прежних систем налогообложения не забудьте уплатить страховые взносы, налоги и сдать декларацию.

Правило № 3. Соблюдать ограничение по годовому доходу

У самозанятости есть ограничение по годовому доходу – 2,4 млн рублей. Если доход превысит данную отметку, то плательщик НПД теряет этот статус до конца года. С нового года доход считается по новой.

При превышении годового лимита для обычного физлица возможны следующие сценарии:

приостановка деятельности до конца года;

работа по договорам ГПХ и НДФЛ 13% с доходов;

регистрация в качестве ИП на другом подходящем спецрежиме.

У ИП на НПД следующие сценарии при превышении лимита в 2,4 млн рублей:

по умолчанию переход на ОСНО;

переход на УСН ( необходимо в течение 20 дней подать уведомление в ИФНС по форме № 26.2-1 );

необходимо в течение 20 дней подать уведомление в ИФНС по форме № 26.2-1 применение патента ( необходимо подать заявление на патент ).

С даты потери статуса плательщика НПД у ИП также появляется обязанность по уплате обязательных страховых взносов.

Если превышен годовой доход и потерян статус плательщика НПД, сообщите об этом заказчикам – в таком случае меняются условия сотрудничества.

В платформу Наймикс встроена функция предупреждения о приближении к годовому лимиту и проверка наличия статуса самозанятого.

Правило № 4. Формировать и отправлять чеки заказчикам

Одним из плюсов самозанятости является возможность не применять онлайн-кассу. Но в то же время есть обязанность формировать чеки и отправлять их своим клиентам. Это можно делать в приложении «Мой налог» и через агрегаторов – специальные платформы.

Платформа Наймикс автоматически формирует чеки и направляет их заказчику после получения оплаты от него.

Чеки нужно формировать сразу после получения оплаты (при контакте с покупателем напрямую) либо не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода (если деньги пришли от клиента безналом на личный счет).

Если не выдать чек, то за первое нарушение штраф составит 20% от суммы дохода по чеку, за повторное нарушение – до 100% от суммы дохода. Если заказчик не получит чек, то не сможет подтвердить расходы.

Кроме чеков в большинстве случаев обязательно заключение договора с заказчиком и предоставление акта выполненных работ.

Правило № 5. Платить вовремя налог

Самозанятому самому не надо считать налог к уплате, за него это делает приложение либо агрегатор, через который он работает. Ему остается вовремя уплатить налог в бюджет.

Платформы по работе с самозанятыми сразу удерживают с дохода налог и перечисляют в бюджет.

Сроки по уплате налога следующие:

После регистрации в качестве плательщика НПД первый платеж необходимо сделать до 25 числа третьего месяца со дня регистрации ( первый налоговый период: промежуток времени со дня регистрации до конца следующего месяца. Так, при постановке на учет в сентябре уведомление впервые придет в приложение в ноябре. Налог нужно будет заплатить до 25 ноября).

первый налоговый период: промежуток времени со дня регистрации до конца следующего месяца. Так, при постановке на учет в сентябре уведомление впервые придет в приложение в ноябре. Налог нужно будет заплатить до 25 ноября). Последующие платежи – до 25 числа следующего месяца.

Подробнее в статье.

Правило № 6. Нельзя сотрудничать с бывшим работодателем

Самозанятый может сотрудничать с другими самозанятыми, обычными физлицами, ИП и организациями. Только запрещено сотрудничать со своим бывшим работодателем, если после увольнения прошло менее двух лет.

Самозанятость можно совмещать с официальной работой по трудовому договору.

Также плательщики НПД не могут нанимать сотрудников, перепродавать чужие товары, продавать подакцизные товары, заниматься добычей полезных ископаемых и работать по агентским договорам.

Если нарушить одно из вышеперечисленных правил, самозанятый теряет право на применение спецрежима и налоги задним числом рассчитываются по ОСНО для ИП на НПД или удерживаются 13% НДФЛ с обычных физлиц.

Сервис Наймикс – удобная платформа для официального взаимодействия между самозанятыми и заказчиками. Сервис позволяет автоматизировать, обезопасить и значительно упростить сотрудничество.