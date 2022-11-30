Новые социальные гарантии для самозанятых: чем помогут цифровые платформы

Платформенная занятость – что это такое

Платформенная занятость – относительно новый и быстрорастущий сегмент рынка, по которому пока нет четких данных и нормативно-правовой базы. Он предполагает использование цифровых платформ, которые выступают посредниками между поставщиками услуг (исполнителями физическими лицами) и их клиентами (заказчиками). Для исполнителей, занятость посредством платформ – это простой и доступный способ получения дохода как на эпизодической, так и базовой основе.

Развитие платформенной инфраструктуры помогает рынку труда быть более гибким и расширяет возможности всех его участников. Число таких платформ и их пользователей постоянно растет.

Цифровые платформы соединяют бизнес и внештатный персонал, позволяя легально и официально выстраивать взаимоотношения и вести коммуникацию, а также автоматизировать документооборот, и производить выплаты. Одной из таких платформ является сервис Наймикс.

Точно оценить масштабы платформенной занятости пока сложно, но эксперты ожидают, что в 2030 году число исполнителей достигнет от 6-8 млн до 15 млн человек. На данный момент основой для оценки численности лиц, работающих с цифровыми платформами, остаются данные о количестве самозанятых, а также материалы выборочных исследований и опросов населения.

Работа с платформами может быть для исполнителей как основной, так и дополнительной. Это работа курьером, водителем, репетитором, айти-специалистом и т. д.

Плюсы и минусы работы с платформами

Исполнителей привлекают высокий уровень автономии, свобода в выборе задач и рабочего графика, управление своей нагрузкой и возможность удаленной работы.

Ещё одним преимуществом использования платформ для исполнителей являются достаточно низкие барьеры на вход в рынок – для многих профессий договориться на проектные задачи проще, чем в классической воронке трудового постоянного сотрудничества. Это делает платформенную занятость привлекательной: для молодежи на фрилансе, работников линейного уровня, лиц, оказывающих консультационные, маркетинговые и IT услуги.

Главным минусом пока выступает относительная молодость режима самозанятости. Данная форма трудового взаимодействия только обретает более детальное регулирование и социальную защищенность исполнителей.

Регулирование платформенной занятости

Платформенная занятость привлекательна для экономики в целом тем, что:

снижается безработица;

повышаются занятость и доходы населения, в том числе уязвимых групп ( молодежь, инвалиды, пожилые люди и женщины с маленькими детьми );

молодежь, инвалиды, пожилые люди и женщины с маленькими детьми происходит легализация экономической деятельности.

В то же время может наблюдаться сокращение сегмента традиционной занятости, являющегося одним из источников налогов и страховых взносов.

Поэтому государственными органами ведутся дискуссии по вопросам регулирования занятости на платформах.

Проект поправок к закону о занятости, подготовленный Минтрудом, находится на стадии доработки, но основные предложенные рекомендации для платформ уже представлены. Нет строгих обязанностей по страхованию, оно остается добровольным. Предлагаются лишь возможности и стимулы к добровольному страхованию и социальной защищенности лиц, работающих с платформами.

Программа добровольного страхования

Для операторов цифровых платформ обязанности по отчислениям в пенсионные и социальные фонды не предусмотрено. Но предлагается снижать комиссии на платформе для тех исполнителей, которые добровольно делают взносы на пенсионное и социальное страхование, таким образом мотивируя их к этому.

В обязанности операторов платформ будет входить информирование исполнителей о продуктах негосударственных пенсионных фондов и возможностях добровольных отчислений на пенсионное и дополнительное медицинское страхование.

Сейчас самостоятельно заключить договор с ФСС о добровольном медицинском страховании могут самозанятые только со статусом ИП, обычные физлица не могут (согласно письму ФСС от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346).

С 1 января 2023 начнет действовать новая программа добровольного страхования для всех самозанятых. Программа предполагает максимально простой и понятный механизм уплаты взносов и страховых выплат через приложение «Мой налог». Размер взносов будет зависеть от размера базового страхуемого года, а размер выплат – от страхового стажа самозанятого и периода уплаты страховых взносов и их величины.

В 2023 году ежемесячный взнос составит 1 247 руб. или 15 000 руб. в год, а размер выплат может варьировать от 13,6 тыс. руб. до 32,4 тыс. руб. Это в случае, если за основу расчета берется база, равная двум МРОТ.

Если самозанятый выбирает в качестве базы расчета тройной МРОТ, то ежемесячный взнос придется платить в размере 1 871 руб., т. е. 22 452 руб. за год. Максимальная выплата по больничному листу за полный календарный месяц может составить 48,7 тыс. руб.

Также страховое обеспечение смогут получать лица, оказывающие услуги или выполняющие работы по договорам ГПХ, договорам авторского заказа, издательским лицензионным договорам и др.

Право на пособия возникают у исполнителей в тех случаях, когда сумма страховых взносов, начисленных работодателем в их пользу (в том числе и по трудовым договорам) за последние 12 месяцев составляет не менее стоимости страхового года.

То есть, в 2023 году пособия смогут получить те исполнители, которые в 2022 году работали и по трудовым договорам, за которых работодатель перечислил взносы в размере не менее 4 833,22 руб.

Если в 2022 году исполнитель работал только в рамках договора ГПХ, то претендовать на пособие он сможет только в 2024 году, при условии, что оплачено достаточное количество взносов.

Если человек работает с несколькими заказчиками по ГПД, то он сам выбирает одного из них для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Когда Исполнитель работает и по трудовому договору, и по ГПД у нескольких заказчиков, то пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются работодателями и по трудовому договору, и по одному из ГПД, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком – только по одному из страхователей на выбор самого застрахованного.

Платформа Наймикс организует эффективное взаимодействие заказчиков с исполнителями, обеспечит автоматизацию выплат и удобный документооборот. Официальное взаимодействие в соответствии с законодательством, и снижение рисков на всех этап сотрудничества.

Права и обязанности сторон и штрафы

В законе отдельное внимание уделено правам и обязанностям операторов цифровой платформы, требованиям к платформе, а также занятым на ней.

Например, оператор платформы может также участвовать в расчете стоимости заказа, определении размера выплат по нему и вести учет рейтинга выполнения этого заказа. В свою очередь он обязан проинформировать заранее исполнителя об условиях заказа, размера выплаты, места и времени выполнения. Исполнитель же имеет право отказаться от выполнения заказа.

Также предлагается дать право операторам цифровых платформ штрафовать занятых за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей в рабочее время, согласно договору. Предлагается установить ограничение максимального времени работы подряд – не более 24 часов, но площадка может сама регулировать данный предел.

Обезопасить занятых предлагается с помощью специального Совета цифровых платформ занятости, чтобы при возникновении спорных ситуаций исполнитель смог подать жалобу или получить помощь. В составе совета будут как органы власти, так и представители площадок.