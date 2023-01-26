Платформы для работы с внештатными сотрудниками: тренды, специфика, нюансы

После пандемии коронавируса рынок труда очень сильно изменился: в условиях постоянной турбулентности многие отрасли бизнеса начали чаще нанимать сотрудников сезонно, проектно, по необходимости. Подход к планированию необходимых ресурсов поменялся, стал более гибким – компании часто предпочитают оставлять внутри основные компетенции, и сотрудничать с временным персоналом на конкретных задачах.

В этих реалиях фриланс и платформенная занятость начали выходить на первый план, позволяя заказчикам оперативно закрывать свои потребности в рабочей силе, а исполнителям – гибко планировать свою занятость и легально получать выплаты на карту.

Для многих работников это простой и доступный способ получения дохода на эпизодической или регулярной основе.

Что же говорит статистика?

Согласно исследованию компании PwC 2021 года, рынок фриланса ждет взрывной рост. К 2025 году ожидают +20% внештатных сотрудников: ориентировочно это 102 миллиона человек. На январь 2023 года количество самозанятых уже превысило 6, 5 миллионов.

Фрилансеры могут работать по-разному: и как самозанятые, и по договору ГПХ, и как ИП с разными режимами налогообложения.

Опросы показывают, что у фрилансеров следующие приоритеты при выборе гибридной занятости:

ценят возможность самостоятельно распределять свое рабочее время (79%);

экономят время и деньги на дорогу (75%);

работают без привязки к конкретному городу или стране (64%);

могут совмещать несколько работ одновременно (47%).

Риски есть со всех сторон: фрилансеры часто переживают из-за поиска новых заказов, нестабильного потока денег, отсутствия гарантий оплаты, а заказчики – о том, что их могут обмануть и не выполнить обязательства. При этом в процессе работы и те, и другие часто пренебрегают составлением договора и договоренностями о задачах и форме отчетности.

Снизить риски, избежать таких сложностей, помогают удобные сервисы, например, платформа Наймикс: с ее помощью можно искать проверенных заказчиков и исполнителей: мы тщательно проверяем документы всех физических лиц, а с юридическими можем провести спор для решения финансовых вопросов.

У каждого пользователя и заказчика есть рейтинг. Сервис позволяет сотрудничать официально – по всем работам автоматически создается полный пакет документов: это значит, что в случае возникновения споров можно будет доказать факт оказания или неоказания услуг. – акцент

На растущий рынок фриланса, помимо очевидных экономических и социальных причин также влияют негативные демографические тренды (примерно минус 6,5% за пять лет). Квалифицированные специалисты тоже в дефиците. Помимо экономических причин, существенное влияние на рынок труда оказывают новые технологии, позволяющие эффективнее использовать рабочее время и гибко планировать ресурсы.

Как с фрилансом связаны сервисы для самозанятых?

Бизнесу – сервисы помогают администрировать работу с внештатниками. Они позволяют наладить документооборот через цифровые каналы, и автоматизировать его. Документы, информация о выплатах и истории взаимодействия хранятся в централизованном архиве, синхронизируется с бухгалтерией, налоговый статус проверяется автоматически. Они позволяют удобно и безопасно вести расчеты с исполнителями.

Для фрилансеров платформы помогают грамотно организовать официальное сотрудничество с заказчиками: оформлять документы легко, дистанционно, в электронном виде, а выплаты приходят на карту банка РФ моментально. Все прозрачно, официально, легально!

HR-эксперты отмечают, что часто соискатели, тяготеющие к фрилансу, сами хотят работать именно так: с конкретными задачами, с четко оговоренными сроками и ответственностью, иметь возможность выбора – продолжить сотрудничество с заказчиком или искать следующего. В таких вопросах платформы для самозанятых, ГПХ, ИП, физических лиц становятся важными посредниками, помогая одним искать заказы, а другим их создавать.

Платформенная занятость будет занимать все большую долю рынка. В России на такие сервисы приходится ½ часть услуг в сфере доставки (49 %), 36 % заказов у айти-специалистов и 14 % – такси. Кроме того, к оказанию услуг через онлайн-платформы активно присоединяются преподаватели (репетиторы), копирайтеры и многие другие специалисты. Заведение цифровых рабочих профилей с примерами работ и многие другие процессы становятся для нас обыденностью.

Попробовать гибкие инструменты платформенной занятости можно уже сегодня, вместе с Наймикс.