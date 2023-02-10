Что нужно знать о сотрудничестве с иностранными самозанятыми

Кто может стать самозанятым

Самозанятые – это лица, применяющие специальный налоговый режим и уплачивающие в бюджет со своих доходов налог на профессиональный доход (НПД). Режим действует во всех регионах РФ и регулируется положениями закона от 27.11.2018 года № 422-ФЗ.

Стать самозанятыми могут:

все граждане РФ: физические лица без специального статуса и со статусом ИП;

граждане из ЕАЭС: Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии;

жители Байконура (с 1 января 2023 года до 31 декабря 2028 года согласно законопроекту).

При этом согласно письму ФНС от 30.07.2020 № БВ-4-17/12242@ иностранный самозанятый может оказывать свои услуги онлайн с территории иностранного государства, он не обязан находиться на территории России.

Если иностранный самозанятый находится за границей, то в качестве региона ведения деятельности в приложении «Мой налог» нужно выбрать регион нахождения российского заказчика.

Какие условия для иностранных самозанятых

У иностранных самозанятых те же возможности и ограничения режима, как и для граждан РФ.

Зарегистрироваться в качестве плательщиков НПД граждане ЕАЭС могут:

через мобильное приложение «Мой налог»;

через веб-версию кабинета самозанятого на сайте налоговой службы.

Главное условие – получить ИНН в России и пароль доступа в Личный кабинет налогоплательщика-физлица. Зарегистрироваться только по паспорту, как граждане РФ, они не могут.

Если нет ИНН и пароля от личного кабинета, то их можно получить за одно посещение в любой налоговой инспекции, занимающейся приемом граждан. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Наймикс – это надежный сервис для официального взаимодействия между бизнесом и самозанятыми, осуществляющими профессиональную деятельность.

Специальный режим привлекает иностранных граждан своим удобством и выгодными условиями: отсутствует отчетность, а налог автоматически рассчитывается в приложении.

Подробнее как работает налог для самозанятых, и сколько надо платить читайте здесь.

Нюансы для бизнеса при сотрудничестве с иностранными самозанятыми

Несмотря на то, что у самозанятых иностранцев те же возможности и ограничения в применении специального режима, есть особенности взаимодействия с ними.

Согласно п. 8 ст. 13 закона «О правовом положении иностранных граждан» бизнес, сотрудничающий с иностранными самозанятыми, обязан уведомить МВД о заключении и прекращении договора с ними.

Уведомление нужно подать отдельно в отношении каждого самозанятого вне зависимости от того, есть ли у него разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или патент на работу.

Уведомление подают в территориальное отделение МВД в регионе, где иностранный исполнитель оказывает услуги, в течение трех рабочих дней, следующих за днем заключения и расторжения договора с ним.

Уведомление можно подать тремя способами:

Лично в отделении МВД. Через портал Госуслуг. Заказным письмом.

Чтобы подать уведомление лично в отделении МВД, форму нужно распечатать (заполнить можно от руки или на компьютере), прошить, проставить печати и пронумеровать листы, заверить на обороте последней страницы. В заверительной записи указывают: количество листов, фамилию, инициалы и подпись уполномоченного лица.

Чтобы подать документы через портал Госуслуг, у заказчика должны быть профиль на портале и электронная подпись. А нужное отделение МВД должно быть подключено к системе обработки уведомлений по трудовым мигрантам.

По почте уведомление нужно отправить с описью вложения. Один экземпляр описи вложения следует сохранить в качестве доказательства отправки уведомления в срок, если оно потеряется.

Если не уведомить МВД в установленный срок или не уведомить вообще, то компании грозят внушительные штрафы или приостановление работы.

Если самозанятый оказывает услуги в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, и заказчик не уведомил МВД вовремя или забыл уведомить, то штраф может составить от 400 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Если нарушение произошло в любом другом субъекте РФ, деятельность могут приостановить также на период от 14 до 90 суток, а штрафы чуть меньше – от 400 000 до 800 000 руб.

Компанию могут привлечь к ответственности только в течение года со дня неподачи уведомления.

Остальные обязательные процессы во взаимодействии с самозанятыми вне зависимости от их гражданства остаются неизменными. Заказчикам нужно следить за актуальностью статуса самозанятого, заключать правильный договор, получать чеки после оплаты и т.д.

Подробнее о взаимодействии юридических лиц с самозанятыми рассказали здесь.

Безопаснее и удобнее для заказчика – автоматизировать процесс подачи уведомлений в МВД, а также другие обязательные процессы с помощью специальных сервисов по работе с самозанятыми.

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