Вознаграждение без чека. Последствия для самозанятого и его заказчика

Значение чека самозанятого

Самозанятый обязан вовремя передавать данные о каждом полученном вознаграждении в налоговую службу, а также формировать чек для передачи своим заказчикам.

Эта обязанность прописана в части 1 статьи 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Выдать чек самозанятый обязан каждому клиенту: как физическим лицам, так и организация и ИП.

Чек нужно передать клиенту в момент получения вознаграждения при контакте с заказчиком напрямую либо направить удобным способом (например на электронную почту клиента) не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения вознаграждения, если деньги получены безналичным путем.

Заказчику чек нужен, чтобы подтвердить факт оплаты именно самозанятому лицу, а не физлицу без специального статуса, а также принять затраты в расходы при расчете налогооблагаемой базы.

О других правилах, которые самозанятому нарушать нельзя, читайте в статье.

Последствия для самозанятого, если не сформировать и не передать заказчику чек

Если самозанятый не выдал чек, то он несет ответственность за уклонение от уплаты налогов по статье 129.13 НК.

За первое нарушение штраф составит 20% от суммы вознаграждения, а за повторное нарушение в течение 6 месяцев – на 100%.

Заказчик вправе инициировать проверку в отношении самозанятого, если не получит чек вовремя. Налоговики обяжут самозанятого сформировать и выдать заказчику чек, а также заплатить в бюджет налог и штраф.

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Последствия для заказчика, если самозанятый не выдал чек

Чек – первичный документ.

Во-первых, он подтверждает расходы фирмы. Если компания на ОСНО, ЕСХН или на упрощенке «доходы минус расходы», она должна документально подтвердить свои расходы, чтобы учесть их при расчете налогооблагаемой базы.

Без чека от самозанятого заказчик не может включить в расходы сумму вознаграждения. Если он это сделает, а налоговики выявят занижение налогооблагаемой базы во время проверки, заказчика оштрафуют и доначислят ему налог.

Во-вторых, чек подтверждает факт оплаты именно самозанятому лицу. Ведь если у исполнителя нет статуса плательщика НПД, он не может сформировать чек. В случае перевода средств физлицу без специального статуса, заказчик обязан с суммы вознаграждения удержать НДФЛ и перечислить их в бюджет, а также заплатить страховые взносы.

Наконец, полученный чек служит доказательством успешной сделки. Без сформированного и выданного чека недобросовестный самозанятый может заявить, что услугу он оказал, а оплату не получил.

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Что делать заказчику, чтобы обезопасить себя

Рекомендуем зафиксировать в договоре обязанность самозанятого высылать вовремя чеки.

Например, исполнитель обязуется передать заказчику чек на выплаченную ему Заказчиком сумму в течение трех рабочих дней. В случае невыдачи чека, исполнитель обязуется выплатить заказчику штраф в размере 50% от каждой суммы, на которую не был выдан чек.

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