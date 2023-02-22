Безопасность и законность: как Наймикс помогает соблюдать требования и работать спокойно

Наймикс осуществляет проверку данных исполнителей

При регистрации исполнителя на платформе специалисты сервиса осуществляют проверку предоставляемой им информации, в частности, сверяют ИНН с данными паспорта, что исключает риск предоставления исполнителем некорректных вводных и последующих трудностей при взаимодействии с ним.

Наймикс проверяет наличия статуса самозанятого у исполнителя перед каждым существенным действием. Ведь при оплате физическому лицу, не являющемуся официально плательщиком налога на профессиональный доход, данный платеж будет считаться как оплата по простому договору ГПХ (заказчику придется уплатить НДФЛ 13%, страховые взносы : 27,1%).

Менеджером организации-заказчика на платформу подгружаются ИНН исполнителей , которые работали по трудовому договору в компании в течение последних двух лет. Указанные физлица попадают в стоп-лист, и сотрудничество конкретной организации с ними будет невозможно. Так как согласно Федеральному закону «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ организация не имеет право сотрудничать с самозанятыми, которые являлись ее штатными сотрудниками в течение последних двух лет.

При начале сотрудничества с иностранными гражданами сервис отправляет в МВД Уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином согласно требованиям действующего законодательства.

Заказчик может запросить дополнительные документы у исполнителя, которые можно загрузить на платформу: медицинскую книжку, COVID-сертификат, трудовую книжку и др. Сервис постоянно прорабатывает возможность загрузки иных документов по запросу заказчика.

Проверка на причастность к экстремистской деятельности или терроризму

Заказчик должен быть уверен, что исполнитель не состоит в Перечне организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, который ведется Росфинмониторингом. Ведь в ином случае выплата данному физлицу будет расценена как финансирование запрещенной деятельности (закон 115-ФЗ). Кроме того, банки блокируют счета лиц, находящихся в Перечне.

Поэтому перед началом сотрудничества необходимо проверить исполнителя на наличие отягчающих обстоятельств в его биографии. Наймикс с помощью партнеров осуществляет проверку исполнителя перед каждым существенным действием: заключение договора, заведение электронного кошелька на платформе, осуществление выплаты.

Взаимодействие сторон через сервис исключает риск возникновения претензий от Росфинмониторинга и экономит время заказчика на проверке данных подрядчика, особенно если требуется много исполнителей.

Персональные данные исполнителей и заказчиков находятся под защитой

Наймикс входит в реестр Роскомнадзора официальных операторов персональных данных. Сбор, обработка, хранение персональных данных происходит в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Это гарантирует исполнителям и заказчикам безопасность хранения их персональных данных на площадке.

Запрет на использование юридическими лицами иностранных мессенджеров в рамках определенной деятельности

Правительство приняло закон, ограничивающий возможность пересылки юридических документов: ряду юридических лиц запрещено применять иностранные мессенджеры в рамках определенной деятельности.

В Минцифры отмечают, что через мессенджеры, в частности WhatsApp, происходит большая часть мошеннических звонков, идущих от лица МВД, Центробанка и других организаций: в среднем от 65 до 85%. По их мнению, при передаче персональных данных через сторонние приложения у граждан пропадает критичность по отношению к информации из них и они становятся легкой жертвой для преступников.

У многих банков есть связки с мессенджерами, например, Альфа-банк, ВТБ и другие крупные компании уже давно работают в Telegram. С 1 марта 2023 году ряду организаций запрещено сотрудничать с иностранными платформами.

Запрещено использовать иностранные мессенджеры в следующих случаях:

предоставляются государственные или муниципальные услуги, выполняются задания;

реализуются товары, услуги, имущественные права госкомпаний, ГУП, МУП, ППК;

осуществляются товары, услуги, имущественные права хозяйственных обществ, уставной капитал которых с участием РФ более 50%;

кредитными организациями, НФО, которые осуществляют указанные в части первой статьи 76.1.

Закон о Банке России уточняет виды деятельности, субъектами национальной платежной системы, которым запрещено использовать иностранные мессенджеры для:

передачи платежных документов;

предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ;

предоставления данных о переводах денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;

предоставления сведений, необходимых для осуществления платежей и (или) сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках.

Запрещено подключать к иностранным мессенджерам иные информационные системы, обеспечивающее возможность перевода денежных средств граждан РФ в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Перечень указанных иностранных мессенджеров размещает на своем сайте Роскомнадзор (в частности, сюда относятся WhatsApp, Telegram, Viber).

При работе через Наймикс у сторон (заказчика и исполнителя) отсутствует потребность в обмене документами посредством мессенджеров, электронной почты или иными традиционными способами, так как взаимодействие происходит посредством ЭДО с электронной подписью. Заказчику и исполнителю не обязательно встречаться очно для подписи документов, это удобно, если услуги можно выполнять удаленно.

Как можно легально решать вопросы взаиморасчетов с самозанятыми, ГПХ и ИП

С помощью специальных сервисов и платформ, расположенных на территории Российской Федерации и работающих в легальном поле. Все взаиморасчеты и соответствующие документы хранятся в облачном сервисе и доступны 24/7.

Наймикс, являясь официальным партнером ФНС, формирует полный пакет закрывающих в логике Договор-Акт-Чек автоматически и помогает самозанятым уплачивать налог.

Упрощенно процесс выглядит следующим образом.

Организация вносит на свой депозит в Наймикс денежные средства для последующих выплат вознаграждений исполнителям. Исполнитель выполняет заказ, заказчик в системе подтверждает его выполнение и перевод денежных средств исполнителю. Часть денежных средств исполнителя в кошельке резервируется для уплаты налога.

Описанные выше меры позволяют заказчику не беспокоиться об утрате исполнителем статуса самозанятого и о его причастности к террористической/экстремистской деятельности. Сервис позволяет быстро найти необходимого специалиста и администрировать его от первичного оформления до осуществления выплаты за выполненный заказ.

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