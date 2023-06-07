Внештатные исполнители. Ответы на актуальные вопросы

Внештатные исполнители, аутсорс или аутстаффинг — актуальный макротренд найма. В условиях кризиса экономики и рабочей силы Исполнители хотят работать и подрабатывать, а заказчики пользуются возможностью гибко привлекать их на задачи и услуги. Что можно и что нельзя делать в таком виде сотрудничества расскажем в экспертной статье от платформы по сотрудничеству с внештатными исполнителями.

Кто такие внештатные исполнители

Этим термином обозначают всех, кто выполняет услуги для компании, но находится вне штата: самозанятых, физ. лиц без специального режима на ГПХ, привлеченных через аутстаффинг или аутсорсинг специалистов.

В чем основные риски найма таких специалистов

Налоговые риски и подмена отношений.

В случае, если договор составлен некорректно или услуги внештатников используются на постоянной основе и в таком же формате, как услуги штатных специалистов, при проведении проверки ФНС вправе привлечь организацию к ответственности, в том числе предусмотренной КоАП и НК.

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Отсутствие контроля или слабый контроль за таким типом исполнителей.

В случае, если заказчик не сформулирует и не пропишет обязанности сторон в договоре, то доказать плохое качество исполнения работ или их отсутствие впоследствии будет очень тяжело.

Неудобная система расчетов.

Если переводить деньги напрямую физическим лицам, у ФНС могут возникнуть вопросы к плательщикам и получателям платежа.

Поэтому многие используют платформы-посредники: на них удобно и искать, и оплачивать работы исполнителей.

В чем преимущества найма внештатных специалистов

Экономия . Привлекать таких специалистов можно для выполнения разовых или сезонных задач, при наличии такой необходимости.

Легкость администрирования . В случае с самозанятым исполнителем за него не нужно передавать сведения и он уплачивает налог самостоятельно. Онлайн-онбординг быстрый и может занимать до 30 минут.

Гибкость. Внештатный специалист может привлекаться гибко и выполнять задачу в конкретные сжатые сроки, а еще отвечать не за процесс, а за результат, который и оплачивает заказчик.

Компания Наймикс помогает администрировать внештатников: физических лиц без специального налогового статуса на ГПХ и самозанятых.

Мы постарались ответить на самые частые вопросы наших клиентов и описать нюансы сотрудничества с такими исполнителями.

Имеются ли ограничения по срокам привлечения самозанятых исполнителей или внештатных сотрудников в целом по ГПХ?

Законодательных ограничений по этому вопросу не предусмотрено.

Важно не подменять трудовые отношения, поэтому при работе с внештатниками не рекомендуется быть единственным нанимателем исполнителя в течение более чем полугодового срока.

Регистрация исполнителя на платформах и выполнение заказов у других юридических лиц может быть залогом корректного сотрудничества между юридическим и физическим лицом.

Нужно ли формировать уведомления ОВМ (расшифровать) при работе по ГПХ с иностранцами?

При работе с иностранными исполнителями важно контролировать несколько вопросов, в первую очередь срок действия патентов и уведомления в ОВМ.

Заказчику необходимо отправить их самостоятельно в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора с исполнителем.

Платформа Наймикс помогает автоматизировать такие вопросы: мы можем следить за сроком патентов и оплачивать их, а также подготавливаем форму уведомления автоматически для почты или Госуслуг.

Можно ли платить самозанятому исполнителю один или несколько раз в месяц?

Платить несколько раз можно в случае, если работы проектные и предполагают сотрудничество на несколько месяцев.

Несет ли материальную ответственность самозанятый исполнитель за выданную форму и рабочие инструменты?

Нет, исполнитель не может нести материальную ответственность.

В список профессий-исключений, которые не могут быть самозанятыми, входят, например, охранники.

Однако есть несколько исключений: курьеры могут принимать оплату за товары в случае, если касса зарегистрирована не на них, а на заказчика.

Выдавать форму и рабочие инструменты также не стоит: это аспект трудового законодательства, не применимого к внештатным исполнителям со статусом самозанятого.

Не забывайте о необходимости собирать полный пакет документов: договор, акт и чек при работе с внештатными специалистами на режиме НПД.

Самозанятость все еще остается самым выгодным форматом сотрудничества для исполнителя: при работе с такими специалистами он уплачивает только налог в 6%. Однако важно соблюдать законодательство, правильно составлять договор и учитывать нюансы, описанные выше в статье.

Сотрудничайте с внештатными специалистами на платформе Наймикс — автоматизируйте все процессы начиная от поиска исполнителя до получения закрывающих документов.

Сотрудничайте с самозанятыми правильно.

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