Внештатные исполнители. Ответы на актуальные вопросы

Кто такие внештатные исполнители
Этим термином обозначают всех, кто выполняет услуги для компании, но находится вне штата: самозанятых, физ. лиц без специального режима на ГПХ, привлеченных через аутстаффинг или аутсорсинг специалистов.
В чем основные риски найма таких специалистов
Налоговые риски и подмена отношений.
В случае, если договор составлен некорректно или услуги внештатников используются на постоянной основе и в таком же формате, как услуги штатных специалистов, при проведении проверки ФНС вправе привлечь организацию к ответственности, в том числе предусмотренной КоАП и НК.
Бесплатный Гид по работе с самозанятыми
Снизьте риски получить штраф
Забирайте полезный Гид
Заполните форму ниже — пришлем его на ваш e-mail
Отсутствие контроля или слабый контроль за таким типом исполнителей.
В случае, если заказчик не сформулирует и не пропишет обязанности сторон в договоре, то доказать плохое качество исполнения работ или их отсутствие впоследствии будет очень тяжело.
Неудобная система расчетов.
Если переводить деньги напрямую физическим лицам, у ФНС могут возникнуть вопросы к плательщикам и получателям платежа.
Поэтому многие используют платформы-посредники: на них удобно и искать, и оплачивать работы исполнителей.
В чем преимущества найма внештатных специалистов
Экономия. Привлекать таких специалистов можно для выполнения разовых или сезонных задач, при наличии такой необходимости.
Легкость администрирования. В случае с самозанятым исполнителем за него не нужно передавать сведения и он уплачивает налог самостоятельно. Онлайн-онбординг быстрый и может занимать до 30 минут.
Гибкость. Внештатный специалист может привлекаться гибко и выполнять задачу в конкретные сжатые сроки, а еще отвечать не за процесс, а за результат, который и оплачивает заказчик.
Компания Наймикс помогает администрировать внештатников: физических лиц без специального налогового статуса на ГПХ и самозанятых.
Мы постарались ответить на самые частые вопросы наших клиентов и описать нюансы сотрудничества с такими исполнителями.
Имеются ли ограничения по срокам привлечения самозанятых исполнителей или внештатных сотрудников в целом по ГПХ?
Законодательных ограничений по этому вопросу не предусмотрено.
Важно не подменять трудовые отношения, поэтому при работе с внештатниками не рекомендуется быть единственным нанимателем исполнителя в течение более чем полугодового срока.
Регистрация исполнителя на платформах и выполнение заказов у других юридических лиц может быть залогом корректного сотрудничества между юридическим и физическим лицом.
Нужно ли формировать уведомления ОВМ (расшифровать) при работе по ГПХ с иностранцами?
При работе с иностранными исполнителями важно контролировать несколько вопросов, в первую очередь срок действия патентов и уведомления в ОВМ.
Заказчику необходимо отправить их самостоятельно в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора с исполнителем.
Платформа Наймикс помогает автоматизировать такие вопросы: мы можем следить за сроком патентов и оплачивать их, а также подготавливаем форму уведомления автоматически для почты или Госуслуг.
Можно ли платить самозанятому исполнителю один или несколько раз в месяц?
Платить несколько раз можно в случае, если работы проектные и предполагают сотрудничество на несколько месяцев.
Несет ли материальную ответственность самозанятый исполнитель за выданную форму и рабочие инструменты?
Нет, исполнитель не может нести материальную ответственность.
В список профессий-исключений, которые не могут быть самозанятыми, входят, например, охранники.
Однако есть несколько исключений: курьеры могут принимать оплату за товары в случае, если касса зарегистрирована не на них, а на заказчика.
Выдавать форму и рабочие инструменты также не стоит: это аспект трудового законодательства, не применимого к внештатным исполнителям со статусом самозанятого.
Не забывайте о необходимости собирать полный пакет документов: договор, акт и чек при работе с внештатными специалистами на режиме НПД.
Самозанятость все еще остается самым выгодным форматом сотрудничества для исполнителя: при работе с такими специалистами он уплачивает только налог в 6%. Однако важно соблюдать законодательство, правильно составлять договор и учитывать нюансы, описанные выше в статье.
Сотрудничайте с внештатными специалистами на платформе Наймикс — автоматизируйте все процессы начиная от поиска исполнителя до получения закрывающих документов.
Сотрудничайте с самозанятыми правильно.
Бесплатный Гид по работе с самозанятыми
Снизьте риски получить штраф
Забирайте полезный Гид
Заполните форму ниже — пришлем его на ваш e-mail
Реклама: ООО «НАЙМИКС», ИНН: 5047217640, erid: LjN8KNtuL
Комментарии