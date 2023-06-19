Отчетность за внештатных специалистов

Начиная с 2023 года, в формы отчетности для внештатных сотрудников были внесены изменения, а в перечень отчетов добавились новые. Это изменение также относится к исполнителям по договорам ГПХ.

Внештатный сотрудник — это работник, который не трудоустроен в штат компании, но выполняет задачи на заказ или на договорной основе.

Такой сотрудник может работать по удобному для него графику и пользоваться своей формой и инструментами или техникой для оказания услуг.

Преимущества сотрудничества с внештатными специалистами

Одним из главных преимуществ сотрудничества с внештатными специалистами является экономия. Компании могут не тратить деньги на поиск, найм и обучение новых сотрудников, что значительно уменьшает расходы на персонал.

Внештатные специалисты, в свою очередь, могут предложить свои услуги по более выгодной цене, чем работники в штате.

Кроме того, сотрудничество с внештатными специалистами позволяет быстро реагировать на изменения в бизнес-среде.

Когда компания нуждается в дополнительных ресурсах для выполнения проекта или решения задачи, она может найти внештатного специалиста, который быстро и эффективно выполнит работу. Внештатные специалисты также могут привнести новые знания и опыт в компанию, что может привести к улучшению бизнес-процессов.

Заметим, что работник, находясь не в штате компании, старается выполнять свои обязательства на высоком уровне, чтобы не быть замененным.

Кроме того, заказчик оплачивает только отработанные часы, без дополнительных расходов на премии, отпускные и другие выплаты.

Использование внештатных специалистов разгружает кадровое делопроизводство и уменьшает документооборот, а многочисленные исследования подтверждают, что такое сотрудничество становится все более выгодным и распространенным: дефицит рабочей силы на рынке труда провоцирует компании искать способы точечно привлекать высококвалифицированный персонал или ориентироваться на сезонный спрос.

Таким образом, внештатные сотрудники играют важную роль в бизнесе, но для обеспечения эффективной работы с ними необходимо правильно оформлять договоры и вести отчетность по их работе. Это помогает компаниям минимизировать риски и обеспечивать эффективное использование ресурсов.

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Какие причины лежат в основе изменений в отчетности исполнителей по ГПХ с 2023 года

Состав отчетов за исполнителей без специальных налоговых режимов, работающих по ГПХ, изменился по 3 причинам.

Для начала, исполнители получили право на оплачиваемый больничный и социальные пособия, поэтому потребуется информация о стаже и заработке.

Дополнительно заказчиков обязали уплачивать взносы за страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе и в пользу исполнителей по договорам ГПХ.

Объединение ПФР и ФСС в единый Социальный фонд также повлияло на состав отчетов.

Изменения в отчетности исполнителей по ГПХ с 2023 года связаны с несколькими причинами.

Во-первых, исполнители теперь имеют право на оплачиваемый больничный и социальные пособия, что требует информации о стаже и заработке.

Во-вторых, заказчиков обязали уплачивать взносы на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе и в пользу исполнителей по договорам ГПХ.

Наконец, объединение ПФР и ФСС в единый Социальный фонд также повлияло на состав отчетов.

В связи с этим, с 2023 года все работодатели должны сдавать форму ЕФС-1 в Социальный фонд, а для исполнителей по договору ГПХ необходимо предоставлять информацию в подразделах 1.1 и 1.2.

В подразделе 1.1 указывается информация о договоре, трудовой функции и типе договора, а срок предоставления отчета зависит от численности персонала.

С 2023 года работодатели будут обязаны предоставлять расчеты страховых взносов и персонифицированную информацию по договорам ГПХ с физическими лицами в ФНС.

В Расчете по страховым взносам образца 2023 года больше не будет отдельных разделов по взносам ОПС, ОМС и ОСС, так как эти 3 направления будут объединены в единый тариф 30% от базового дохода до 1 917 000 рублей. При превышении этого значения будет применяться тариф в размере 15,1%. Расчет по страховым взносам представляется до 25 числа отчетного квартала.

С 2023 года персонализированный информационный отчет заменит старый СЗВ-М в ФНС.

В новом отчете будут указаны личные данные исполнителя и сумма вознаграждения. Отчет нужно предоставлять ежемесячно, до 25 числа следующего месяца. Работодатели, у которых более 10 сотрудников, должны подавать отчет в электронном виде.

Сравнивая работу по договору ГПХ и самозанятость, можно заметить, что обе формы трудоустройства позволяют человеку работать на себя и получать доход.

Однако самозанятость предполагает большую свободу в выборе работы и графика, а также большую ответственность за результаты своей деятельности.

Режим НПД позволяет человеку быть более гибким и адаптивным к изменениям на рынке труда, а также развивать свой бизнес и строить отношения с клиентами. Однако для такой проектной работы или подработки нужна большая самодисциплина и умение планировать свое время и ресурсы.

Платформа Наймикс помогает HR-специалистам и бухгалтерам в управлении внештатными сотрудниками. За счет перевода подрядчиков по договорам ГПХ на платформу Наймикс можно значительно снизить нагрузку по разработке шаблонов договоров и актов, перечислению вознаграждений и уведомлению МВД по зарубежным подрядным работам. Некорректное ведение документов, отсутствие договоров и актов и своевременных уведомлений, постоянные выплаты физлицам могут привести к штрафам и доначислениям от ФНС.

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