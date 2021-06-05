Налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку

Квартиры в ипотеку с каждым годом покупают все большее число людей. Чаще всего это необходимость улучшить жилищные условия, а не способ вложения денег. Те, кто будет ежемесячно на протяжении долгих лет платить банку проценты, чаще всего думают об экономии денег. При покупке жилья в ипотеку можно компенсировать часть затрат. Для этого вам нужно оформить налоговый вычет. Ниже мы расскажем, сколько денег можно вернуть, когда нужно подавать документы и какими способами можно оформить вычет.

Сколько денег можно вернуть?

Максимальная сумма, которую вы сможете получить по налоговому вычету, ограничена.

Во-первых, по вычету действуют определенные лимиты, а по закону вернуть вы можете не больше 13 % от лимита.

Лимит основного вычета по приобретению равен 2 млн. руб., то есть за покупку квартиры вы можете получить не больше 260 000 руб. (2 млн. руб. * 13 %).

Лимит дополнительного вычета по уплаченным ипотечным процентам равен 3 млн. руб., это значит, что вернуть за уплаченные проценты банку вы можете не более 390 000 руб. (3 млн. руб. * 13 %).

При покупке квартиры в ипотеку вы можете оформить два имущественных вычета и получить до 650 000 руб.

Во-вторых, возврат ограничен суммой налога, который вы заплатили со своего дохода. Так как налоговый вычет — это возврат ранее уплаченного налога, то вернуть больше, чем вы заплатили, вы не сможете. Если за год вы заплатили в качестве налога, к примеру, 25 000 руб, то получить вы сможете только эту сумму, а остаток вычета будет перенесен.

О чем нужно помнить?

Дополнительный налоговый вычет по ипотечным процентам, который вы можете оформить, рассчитывается только исходя из фактически уплаченных процентов. Вся сумма долга в него не включается!

При покупке квартиры в новостройке с черновой отделкой вы сможете включить в вычет также расходы на покупку стройматериалов для ремонта и отделку вашего нового жилья. Но проследите, чтобы в договоре обязательно была запись о том, что недвижимость куплена без отделки.

Кто может оформить вычет?

Как сказано в Налоговом кодексе оформить налоговый вычет может только тот, кто:

является налоговым резидентом, то есть проживает в РФ более 183 дней в году

платит с полученного дохода налог по ставке 13 %.

С 2021 вы сможете получить вычет не со всех доходов, облагаемых по ставке 13%, а только с некоторых из них.

Например, в расчет будут входить доходы, полученные по трудовым договорам и договорам ГПХ, оплаты за оказание различных услуг, от сдачи имущества в аренду или его продажи и некоторых других.

Если вы планируете получить налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку за предыдущие годы, то вы вправе получить возврат налога, уплаченного с любых доходов, облагаемых по ставке 13% (за исключением дивидендов).

Когда можно подавать документы на вычет?

По закону вы можете подавать документы для оформления имущественного налогового вычета только после того, как:

вами будет подписан акт приема-передачи квартиры (если вы купили ее по договору долевого участия (ДДУ));

вы оформите «покупку» в собственность (если вы купили квартиру по договору купли-продажи).

Способы оформления вычета

Есть два способа оформления налогового вычета: