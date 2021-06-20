Вычет при покупке квартиры: 5 изменений, о которых вы должны знать

Напомним, что при покупке квартиры в ипотеку можно получить до 650 000 руб. Государство вернет вам ранее уплаченный подоходный налог. В этой статье — последние изменения по имущественному вычету.

1. Для получения вычета важен вид дохода

Чтобы претендовать на возврат налога, вы должны его сначала заплатить. Практически весь доход облагается НДФЛ (по разным ставкам), но вернуть можно только тот, что вы платите по ставке 13 % с доходов:

по трудовым договорам и договорам ГПХ;

от оказания различных услуг;

от сдачи имущества в аренду;

и некоторых других.

2. Заявление о возврате налога отдельно заполнять не нужно

Если вы заполняете 3-НДФЛ на вычет за 2020 год, то вам не нужно подавать заявление о возврате налога отдельным документом. Форма заявления включена в состав самой декларации. При подаче декларации за более ранние годы, заявление подается на отдельном бланке вместе с декларацией и документами.

3. Лимит вычета могут увеличить

В настоящее время лимит имущественного вычета ограничен:

по приобретению жилья — 2 млн. руб.;

по уплаченным ипотечным процентам — 3 млн. руб.

Но в Госдуме предлагают увеличить этот лимит до 3 и 4 млн. руб. соответственно. Значит, общая сумма возврата при покупке квартиры в ипотеку может вырасти до 910 000 руб. А это почти миллион рублей!

4. Вычет можно получить проще и быстрее

Если вы купили квартиру в 2020 году или позже, и у вас есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru), то вы можете в один прекрасный момент получить из ИФНС предзаполненное заявление на получение вычета по упрощенной схеме.

Действует она следующим образом, вам нужно будет дозаполнить заявление, отправить его через личный кабинет и через 1,5 месяца получить деньги. Но предварительное получение «приглашения» от ИФНС обязательно. Самим начать оформлять вычет по упрощенной схеме не получится.

Что касается жилья, купленного по ДДУ, то по нему получить возврат по упрощенному порядку можно будет только с 2023 года (по расходам 2022 года).

5. При оформлении вычета через работодателя повторно ходить в налоговую не понадобится

Сейчас, при оформлении вычета через налогового агента нужно 2 раза приехать в инспекцию. Первый — документы передать, второй — забрать уведомление о праве на вычет. Но с 2022 года ИФНС будет сама информировать вас о результатах рассмотрения заявления и передавать налоговому агенту (работодателю) подтверждение вашего права на вычет.