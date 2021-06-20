Когда можно не сдавать декларацию 3-НДФЛ при продаже имущества: новые правила

Как сейчас?

При продаже имущества, которое находилось у вас в собственности менее предельного минимального срока владения (таким сроком может быть 3 или 5 лет), вы должны заплатить подоходный налог.

Сумму налога к уплате вы можете уменьшить, если вы являетесь налоговым резидентом, то есть проживаете в России более 183 дней в году.

Для уменьшения налога вы вправе использовать налоговый вычет в фиксированном размере или использовать уменьшение доходов на расходы при покупке продаваемого имущества (покупку нужно будет подтвердить документами).

В нашей статье мы будем рассматривать уменьшение налога с помощью налогового вычета. Именно он имеет отношение к освобождению от подачи декларации 3-НДФЛ.

Итак, если вы использовали налоговый вычет (напомним, что для жилой недвижимости вычет составляет 1 млн. руб, а для автомобилей и другой недвижимости — 250 000 руб.) и уменьшили сумму налога до нуля, то вы все равно должны заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту своей прописки (постоянной регистрации). Это прописано в законодательстве. За непредставление декларации возможен штраф.

Что изменится?

Законопроект № 1170972-7, которым предлагается внести изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ, принят в 3 чтении.

Как только примут Федеральный закон, он разрешит налогоплательщикам, которые при продаже своего имущества используют налоговый вычет, не сдавать декларацию 3-НДФЛ. Но только при условии, что сумма налогового вычета (1 млн. руб или 250 000 руб.) превысит сумму дохода при продаже этого имущества.

Иными словами, если вы продаете свою жилую недвижимость за 1 млн. руб. или меньше, а иную недвижимость или автомобиль за 250 000 руб. или менее, то вам не нужно будет заполнять и подавать в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ.