Страховка при получении ипотеки. Как компенсировать дополнительные расходы?

Из этой статьи вы узнаете, в каком случае можно получить возврат по договору страхования жизни и здоровья при заключении ипотеки. Кто может получить такую «компенсацию» и в каком размере.

Как сэкономить на страховании при ипотеке?

Страхование жизни предполагает, что в ряде случаев (инвалидности, получения тяжелых травм и заболеваний) застрахованное лицо будет получать страховые выплаты, которые можно направить на погашение ипотеки.

Для начала поясним, что в данной статье мы будем рассматривать только налоговый вычет. Налоговый вычет позволяет вам уменьшить сумму налога к уплате или компенсировать часть затрат путем возмещения из бюджета ранее уплаченного подоходного налога. То есть если вы оформите страховку при получении ипотеки (при определенных условиях, о которых мы поговорим ниже), то сможете вернуть часть денег.

Условия получения вычета

Налоговый вычет может получить только человек — налоговый резидент РФ, который имеет налогооблагаемые доходы и платит с них НДФЛ по ставке 13 %.

С 2021 года действуют поправки в Налоговом кодексе, которые скорректировали перечень доходов, заплатив налог с которых, можно получить вычет. Теперь в расчет входят:

официальная заработная плата (при оформлении по трудовым и гражданско-правовым договорам);

доход в случае продажи имущества или сдачи его в аренду;

деньги, полученные от оказания различных услуг;

некоторые другие доходы.

Если вы планируете получать вычет за предыдущие периоды (годы), то вы можете включить в расчет любые доходы, облагаемые по ставке 13 % (за исключением дивидендов).

Если указанные условия выше выполняются, вы можете оформить вычет за оплаченную страховку, если:

договор страхования заключен на 5 лет или больше;

выгодоприобретателем по этому договору являетесь именно вы (или ваши близкие родственники), а не банк.

Размер налогового вычета и возврата

Налоговый вычет по страхованию жизни при оформлении ипотеки относится к социальным налоговым вычетам, по которым есть определенный лимит вычета. Он равен 120 000 руб. в год. Это значит, что вернуть по страховке вы можете не более 15 600 руб. в год, если вы заплатили за нее больше 120 000 руб. Если ваши затраты составили меньшую сумму, то вы вернете 13 % от стоимости страховки.

Но обратите внимание, что указанный лимит в 120 000 руб. распространяется на все социальные вычеты (за исключением дорогостоящего лечения, благотворительности и обучения детей). То есть, например, если вы в один год заплатили за лечение зубов, онлайн-курсы для себя и дополнительно купили страховку, то вам нужно сложить все эти расходы и уже потом сравнивать их с лимитом, чтобы понимать, на какую сумму возврата вы можете рассчитывать.

Документы, необходимые для оформления возврата

Перечень документов для оформления вычета через ИФНС:

декларация 3-НДФЛ, действующая по форме в том году, за который вы оформляете вычет;

справка о доходах (форма 2-НДФЛ);

договор, заключенный со страховой компанией;

справка, подтверждающая сумму страховых взносов, направленных на страхование жизни;

лицензия страховой компании;

документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции, выписки и т. п.).