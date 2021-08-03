Как не потерять вычет при покупке квартиры у родственников

Покупка жилья — это, безусловно, ответственный шаг и крупные затраты. Многие знают, что часть затрат можно компенсировать с помощью налогового вычета. Но в этой статье мы поговорим о том, почему не стоит покупать жилье у родственников.

Что говорит закон?

Напомним, что имущественный налоговый вычет за покупку жилья может получить налоговый резидент, который платит НДФЛ с определенного своего дохода.

В Налоговом кодексе точно обозначено правило, в котором говорится, что при покупке квартиры или другого жилья у взаимозависимых лиц вычет получить нельзя.

Перечень взаимозависимых лиц

Перечень взаимозависимых лиц не менялся с 2012 года. К ним относят:

супруга / супругу;

родителей / усыновителей;

детей / усыновленных;

опекунов (попечителей) / подопечных;

сестер / братьев (полнородных и неполнородных).

Все остальные родственник (вне поименованного списка) взаимозависимыми не считаются, значит, при покупке квартиры у них вы не потеряете права на имущественный налоговый вычет. То есть если квартиру после 2012 года вам продала тетя, бабушка или двоюродный дядя, то ничего страшного в этом нет — собирайте документы и оформляйте возврат подоходного налога.

Все внимание на договор

Обратите внимание на один очень важный момент — запрет на получение имущественного налогового вычета касается только случаев покупки жилья по договору купли-продажи. Это один важный нюанс, прописанный в самом Налоговом кодексе.

На практике это означает, что даже, если вы купили квартиру у взаимозависимого лица, но оформили сделку по другому договору (не купли-продажи), то налоговый вычет получить можно.

Пример: Иван купил квартиру у своего брата по договору переуступки права требования. По идее, вычет Иван получить не сможет, т. к. брат — это взаимозависимое лицо. Но так как сделка совершена по другому виду (не купли-продажи), то возврат налога за купленную квартиру Иван получить сможет.

О чем следует помнить, заявляя расходы на вычет?

Жилье у родственников вы должны купить только на собственные средства (включая ипотечный займ). Средства маткапитала, спонсорскую помощь, деньги благотворителей заявить к вычету нельзя.

Напомним также перечень доходов, с уплаты налога с которых можно получить вычет:

заработная плата, полученная как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам;

доход, полученный от сдачи имущества в аренду;

доход, полученный от оказания различных услуг;

некоторые другие виды дохода.

Также помните про лимиты вычета. Заявлять расходы больше указанных сумм нельзя:

При покупке квартиры без ипотеки основной вычет за приобретение ограничен 2 млн руб. При покупке жилья в ипотеку, дополнительно к основному вычету, вы можете оформить вычет за уплаченные проценты по ипотеке. Этот вычет ограничен 3 млн руб.

Варианты оформления вычета при покупке квартиры у родственников?

Вы можете оформить налоговый вычет двумя способами — через налоговую инспекцию или через работодателя.

Перечень документов для получения вычета через ИФНС:

декларация 3-НДФЛ;

справка о доходах за год (2-НДФЛ);

договор о приобретении недвижимости;

документы, подтверждающие оформление квартиры в собственность;

документы, подтверждающие ваши расходы (чеки, квитанции, платежки и пр.);

кредитный договор (при покупке квартиры в ипотеку);

справка об уплаченных процентах банку (при покупке квартиры в ипотеку).

Подавать документы в ИФНС нужно после окончания календарного года, в котором вы оформили право собственности.

При оформлении вычета через работодателя вы можете подать документы сразу же после оформления собственности и не ждать окончания календарного года.

Документы вам потребуются такие же, как в списке выше (за исключением декларации и справки о доходах).

С документами для начала обратитесь в ИФНС, после этого подождите 30 дней и получите уведомление о праве на вычет. Этот документ передайте в бухгалтерию и со следующего месяца с вашей зарплаты перестанут удерживать НДФЛ.