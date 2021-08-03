Как не потерять вычет при покупке квартиры у родственников

Покупка жилья — это, безусловно, ответственный шаг и крупные затраты. Многие знают, что часть затрат можно компенсировать с помощью налогового вычета. Но в этой статье мы поговорим о том, почему не стоит покупать жилье у родственников.
Что говорит закон?
Напомним, что имущественный налоговый вычет за покупку жилья может получить налоговый резидент, который платит НДФЛ с определенного своего дохода.
В Налоговом кодексе точно обозначено правило, в котором говорится, что при покупке квартиры или другого жилья у взаимозависимых лиц вычет получить нельзя.
Перечень взаимозависимых лиц
Перечень взаимозависимых лиц не менялся с 2012 года. К ним относят:
- супруга / супругу;
- родителей / усыновителей;
- детей / усыновленных;
- опекунов (попечителей) / подопечных;
- сестер / братьев (полнородных и неполнородных).
Все остальные родственник (вне поименованного списка) взаимозависимыми не считаются, значит, при покупке квартиры у них вы не потеряете права на имущественный налоговый вычет. То есть если квартиру после 2012 года вам продала тетя, бабушка или двоюродный дядя, то ничего страшного в этом нет — собирайте документы и оформляйте возврат подоходного налога.
Все внимание на договор
Обратите внимание на один очень важный момент — запрет на получение имущественного налогового вычета касается только случаев покупки жилья по договору купли-продажи. Это один важный нюанс, прописанный в самом Налоговом кодексе.
На практике это означает, что даже, если вы купили квартиру у взаимозависимого лица, но оформили сделку по другому договору (не купли-продажи), то налоговый вычет получить можно.
Пример:
Иван купил квартиру у своего брата по договору переуступки права требования. По идее, вычет Иван получить не сможет, т. к. брат — это взаимозависимое лицо. Но так как сделка совершена по другому виду (не купли-продажи), то возврат налога за купленную квартиру Иван получить сможет.
О чем следует помнить, заявляя расходы на вычет?
Жилье у родственников вы должны купить только на собственные средства (включая ипотечный займ). Средства маткапитала, спонсорскую помощь, деньги благотворителей заявить к вычету нельзя.
Напомним также перечень доходов, с уплаты налога с которых можно получить вычет:
- заработная плата, полученная как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам;
- доход, полученный от сдачи имущества в аренду;
- доход, полученный от оказания различных услуг;
- некоторые другие виды дохода.
Также помните про лимиты вычета. Заявлять расходы больше указанных сумм нельзя:
- При покупке квартиры без ипотеки основной вычет за приобретение ограничен 2 млн руб.
- При покупке жилья в ипотеку, дополнительно к основному вычету, вы можете оформить вычет за уплаченные проценты по ипотеке. Этот вычет ограничен 3 млн руб.
Варианты оформления вычета при покупке квартиры у родственников?
Вы можете оформить налоговый вычет двумя способами — через налоговую инспекцию или через работодателя.
Перечень документов для получения вычета через ИФНС:
- декларация 3-НДФЛ;
- справка о доходах за год (2-НДФЛ);
- договор о приобретении недвижимости;
- документы, подтверждающие оформление квартиры в собственность;
- документы, подтверждающие ваши расходы (чеки, квитанции, платежки и пр.);
- кредитный договор (при покупке квартиры в ипотеку);
- справка об уплаченных процентах банку (при покупке квартиры в ипотеку).
Подавать документы в ИФНС нужно после окончания календарного года, в котором вы оформили право собственности.
При оформлении вычета через работодателя вы можете подать документы сразу же после оформления собственности и не ждать окончания календарного года.
Документы вам потребуются такие же, как в списке выше (за исключением декларации и справки о доходах).
С документами для начала обратитесь в ИФНС, после этого подождите 30 дней и получите уведомление о праве на вычет. Этот документ передайте в бухгалтерию и со следующего месяца с вашей зарплаты перестанут удерживать НДФЛ.