Почему вами интересуется ФНС: 4 ошибки налогоплательщиков НДС

Несмотря на то, что борьба налоговой с бумажным НДС идет вовсю, а внедрение новых инструментов законной налоговой экономии остается для многих предприятий серьезным шагом, налогоплательщики не отказываются от взаимодействия с «неблагонадежными поставщиками». Наличие всеобщей осведомленности о ресурсе и опыте ФНС при доказывании нереальности сделки, как показывает практика, не подталкивает налогоплательщиков исправлять все пробелы за прошлый и будущий период. Поэтому стоит упомянуть об этих пробелах и рекомендовать их исправлять пока не поздно.

1. Отсутствие должной осмотрительности

Один из частых вопросов в требованиях от ФНС по «неблагонадежным поставщикам»: проявление должной осмотрительности, как был выбран поставщик, как проверяли его при заключении сделки? Как правило ответа на такой вопрос налогоплательщики не дают, а если и дают, то очень слабый, фактически не подтверждая должную осмотрительность.

Конечно, если в предпроверочном анализе имеются критерии, которые заведомо отрицательны для проверяемого лица, то наличие должной осмотрительности не особо поможет.

Но если в целом, проанализировав сделки, отрицательные критерии у ФНС не особо бьются, то наличие факта проявления должной осмотрительности дает дополнительный плюс налогоплательщику. И в этом случае, нужно понимать, что плюс заключается не только в том, что проверку можно отбить, но и в том, что ваше предприятие по результатам предпроверочного анализа, не выберут для ВНП.

Критерии проявления должной осмотрительности необходимо соблюдать на основе данных отраженных в письме ФНС о разъяснениях применения ст. 54.1 НК РФ, и что немаловажно, просить поставщика посодействовать в получении максимальной информации о реальности сделки.

2. Отсутствие анализа поставщиков

Частой проблемой налогоплательщиков является отсутствие у них информации о поставщиках, особенно по тем, которые были в прошлом. Мониторинг и анализ сделок, проведенных в прошлом, позволит оперативно отреагировать на действия ФНС уже на предпроверочном анализе.

Каждый налогоплательщик, который работал с «неблагонадежным поставщиком» знает этого поставщика, поэтому в очень редких случаях вопросы ФНС станут неожиданностью.

3. Позднее реагирование на требования ФНС

ВНП можно спрогнозировать, и когда налогоплательщику приходит требование касающиеся «неблагонадежного поставщика» нужно незамедлительно действовать, иначе делать что-либо на стадии назначенной проверки будет поздно.

Лучшая стратегия защиты от притязаний ФНС, недопустить назначение ВНП, а если этого не удалось, то минимизировать доказательную базу ФНС при проверке. А для этого нужно как минимум выполнить пункты 1 и 2 указанные выше.

4. Отсутствие подготовки

Можно хоть сколько объяснять инспектору, что сделка реальная, главное это факты о хозяйственной деятельности. Каждый налогоплательщик, должен проводить у себя проверку по критериям нереальности сделок с «неблагонадежными поставщиками» чтобы заранее закрыть пробелы в сделках.

Чем раньше такая проверка будет реализована, и исправлены пробелы, тем больше вероятности, что проверки в отношении подготовленного налогоплательщика не будет. Нужно заранее заботиться о безопасности, иначе неминуемо поражение. При том что цена подготовки значительно меньше цены поражения.

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