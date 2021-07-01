Поменяй лицо перед налоговой!

Самым страшным-ужасным мероприятием ФНС по отношению к налогоплательщику, является ВНП по НДС. В первую очередь, это обусловлено страхом незнания того, что будет. Во-вторых, это осознание, что имеет место в прошлом, а то и в настоящем, работа с «бумажным НДС» или баловались кэшем. И в-третьих, это понимание того, что наличие такой налоговой оптимизации известно ФНС. В таком случае, возникает вопрос: кого же выбирают для налоговой проверки, с учетом стремительного уменьшения их количества?

Поэтому, хотим отметить базовые действия налогоплательщика по предотвращению налоговой проверки.

1. Нужно стать неинтересным ФНС.

С учетом не снижающейся потребности бизнеса пользоваться различными способами налоговой экономии, потенциальных жертв для назначения проверки достаточно. Поэтому нужно создать картину того, что по соотношению с другими налогоплательщиками, для ФНС вы станете не самым предпочтительным по критериям доказывания формальности сделок.

Эта задача скорее всего не сработает с теми, кто в своем регионе является крупным и особо выбирать не из кого. Но при многообразии предприятий, создание такой картины вполне реально.

2. Следующее действие, вытекающее из первого — корректировка показателей формальности сделки, то есть как стать неинтересным.

Это анализ неблагонадежных поставщиков. Через него можно оценить, в том числе с помощью налоговых юристов и консультантов, какие имеются риски и что собственно грозит в будущем.

В этот анализ включается не только сама характеристика поставщика, но и оценивается сделка, расчеты, порядок поставки и иные вопросы. Чем больше будет закрытых проблемных вопросов, тем больше вероятность исключения проверки со стороны ФНС.

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3. Каждый налогоплательщик знает свои рисковые сделки, а тех налогоплательщиков, кто их корректирует в пользу бюджета нисколько не больше, чем тех, кто этого делать не собирается.

Поэтому налогоплательщику стоит понимать, что бессмысленно идти напролом против ФНС, если ваш неблагонадежный поставщик крайне отрицателен, например, имеются записи в ЕГРЮЛ о недостоверности в отношении директора, либо есть прямые разрывы.

Если корректировать свои налоговые обязательства не выгодно, и нет никакого желания, то нужно корректировать поставщика, и делать это нужно до проверочных мероприятий. Такое действие создаст определенные сложности для бизнеса связанные с дополнительными запросами со стороны ФНС, но исключит повод прийти с проверкой, если имеется наличие «неблагонадежных» и очень выгодных поставщиков для проверяющих.

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить важный факт экономической целесообразности.

Каждый, кто опасается проверки, должен посчитать, сколько по итогу ФНС может доначислить, и во-сколько обойдутся мероприятия по исключению налоговой проверки и исходя из этого принимать соответствующие решения. Для этого мы предлагаем использовать риск-анализ, либо прямые консультации профессионалов, которые мы регулярно проводим на основе каждодневной работы с налоговыми органами и налогоплательщиками.

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