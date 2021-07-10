Работа над ошибками: а правильное ли было дробление?

Доначисления ФНС связанные с дроблением бизнеса — сегодня распространенное явление. Богатая судебная практика, во многом, дает примеры как делать нельзя, а как делать нужно, и часто многие обращаются за помощью к положительным решениям судов. Мы, как всегда, дадим свое мнение по делу (№ А47-14417/2018), связанному с перевозками.

Анализируя вышеуказанное дело, следует отметить, что фактические выводы, сделанные ФНС относительно взаимозависимости проверяемого налогоплательщика и других юридических лиц очень весомы:

Руководители подконтрольных предприятий, применяющих УСН являлись бывшими сотрудниками проверяемого налогоплательщика. Один юридический адрес. Использование одного сайта. Использование одного ip-адреса при проведении платежей в системе «Интернет-Банк». Показания сотрудников подконтрольных организаций о их фактическом подчинении руководителю проверяемого налогоплательщика.

Но, несмотря на наличие таких весомых признаков, суд сделал вывод, что хоть и установлена взаимозависимость проверяемого налогоплательщика с другими юридическими лицами, сам факт наличия взаимозависимости не доказывает получение налоговой выгоды. ФНС не доказано, что взаимозависимость всех юридических лиц повлияла на получение ими необоснованной налоговой выгоды.

Очевиден вывод: в настоящем деле имело место не правильное и грамотное дробление, а лишь некомпетентность сотрудников ФНС и их стремление привлечь к ответственности налогоплательщика, увидев лишь признаки дробления. В этом деле имела место ошибка со стороны ФНС при применении соответствующих норм признания незаконным дробление бизнеса, при этом признаков дробления бизнеса, проверяющие собрали весьма достаточно.

Рассмотрев данное дело, следует отметить, что сам факт победы, не будет являться действенным в аналогичных ситуациях. Налогоплательщикам нужно проанализировать, имеются ли у них аналогичные признаки дробления, при этом принимая факт того, что каждый случай индивидуален, поэтому необходимо проанализировать свое положение, привлечь экспертов по налогообложению и принять соответствующее решение.

Но есть важный нюанс! Когда возникает опасная ситуаци, грозит проверка, ФНС уже готовит свои доказательства, а вы только обращаетесь за помощью — теряется драгоценное время. Лучший вариант — заранее «подключить» услуги по сопровождению бизнеса, тогда у вас всегда будет рядом юрист, который в курсе ваших дел и особеностей бизнеса.

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