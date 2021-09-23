Жизнь бизнеса в России — настоящий блокбастер: почему предприниматели рискуют и можно ли обойтись без скандалов с ФНС

Допросы, дробление, налоговые проверки, обналичка и другие актуальные темы в нашем блоге нашли живой отклик у читателей. Некоторые статьи набрали более 40 тысяч просмотров и открыли дискуссии в комментариях. Мы рады такому вниманию и сегодня хотим рассказать о том, почему эти темы так популярны, почему бизнес продолжает уходить в тень или использовать незаконную оптимизацию.

У НАСБ опыт работы в сфере защиты налогоплательщиков и отладке бухгалтерского и управленческого учета — более 20 лет. Мы не теоретики, а практики, все, о чем мы пишем в блоге основано, как пишут в титрах к фильмам «на реальных событиях». Конечно, мы не можем раскрывать названия компаний наших клиентов, приводя примеры допросов или налоговых споров, т.к. уважаем конфиденциальность. Но стараемся максимально прозрачно рассказывать о том, какие проблемы могут вас ожидать в бизнесе и как их избежать.

На сегодня у блога почти тысяча подписчиков, а за последний месяц статьи прочитало более 55 тысяч пользователей «Клерка».

Но мы не запугиваем (с этим прекрасно справляются налоговики и прочие контролирующие органы), а даем советы, методы и полное профессиональное сопровождение, чтобы помочь налогоплательщику справиться с непростой ситуацией — предоставляем нашим читателям и клиентам работающие способы предотвращения проблем.

Как вы заметили, часто в наших материалах присутствует интересная, а порой и шокирующая практика неподобающего, а иногда незаконного поведения сотрудников ФНС. Дело про отобранный паспорт — реальный случай. Конечно, в общей своей практике поведение проверяющих не отличается чем-то неординарным, хотя может это мы уже привыкли, но особенные случаи запоминаются.

Откуда растут проблемы

Естественное желание каждого налогоплательщика найти «волшебную таблетку» приводит людей в теплые объятья «решал», которые чудесным образом пропадают с десятками миллионов, уплаченных за нарисованное в воздухе избавление. Зачастую платятся огромные деньги на регулярной основе, чтобы не было выхода в ВНП.

Нам приходилось «разгребать» ситуацию, когда налогоплательщик отдавал 40 млн в год за такую «услугу». Сотрудники, обещавшие покой и работу без выездных проверок стали бывшими, со всеми вытекающими — ВНП сразу нарисовалась.

Сейчас наша практика помощи налогоплательщикам, в уже сложившейся сложной ситуации с налогами, состоит во взаимодействии с проверяющими с открытой позиции и это оптимально возможный сегодня вариант, при котором обе стороны получают своё, а бизнес продолжает работать.

На каждом нашем семинаре мы убеждаемся, насколько поверхностно бизнесмены вникают в работу финансовых отделов и бухгалтерии, убеждаемся в незнании простых понятий и законов. Это наша цель — донести до бизнеса, что в изменившихся условиях контроля работать законно возможно, нужно просто уделить этому достаточное внимание. Притом, без повышения налоговой нагрузки, а наоборот — со снижением и уменьшением рисков. Именно такие инструменты мы предлагаем.

Если вам интересно — ближайший практический семинар состоится 23 сентября в г.Санкт-Петербург, пришло время очных встреч (да и не все вопросы хочется обсуждать онлайн, правда?). Мероприятие пройдет в официальной гостинице ЭРМИТАЖ, ул.Правды 10, с 12 до 20 часов. За подробностями сюда. Если хотите оставить заявку, напишите нам в чат WhatsApp «Хочу на семинар» и мы вам расскажем все подробно.

Что нужно бизнесу сегодня

Мы проанализировали — какие из наших услуг пользуются наибольшим спросом и поняли, что бизнесмены, в современных реалиях, ищут одновременно несколько решений своих задач.

Во-первых , это предотвращение рисков и защита налогоплательщиков в ходе проведения мероприятий налогового контроля. Ни для кого не секрет, что прошлые операции, связанные с оптимизацией налогов, заставляют бизнес серьезно задумываться о последствиях сегодня, и всё нарастающее давление и инструментарий ФНС создает напряженную и часто нервозную обстановку, а незнание того, как себя защитить, как раз и повышает интерес к услугам налогового юриста .

налогового юриста Во-вторых , поскольку бизнес сегодня находится не в самых лучших условиях, поэтому многие заинтересованы во внедрении новых моделей ведения бизнеса законной оптимизации налогов , абсолютно отличной от предыдущих методов, где налогоплательщик сможет быть уверен, что он не совершает каких-либо противоправных действий. То есть, чтобы у налогоплательщика была уверенность — в случае вопросов, он уйдет в плоскость толкования и применения норм права, а не в доказывание реальности или нереальности сделки.

Почему мы предлагаем обычно не просто оптимизацию, а перестройку действующей модели бизнеса — с нашими практическими наработками в 95% случае новая модель работы возможна без повышения налогов и даже со снижением таковых. При этом мы советуем налогоплательщику оставаться спокойным и хладнокровным в разрешении споров — скандалить с инспекторами бесполезно.

Какие опасности подстерегают ваш бизнес. Есть ли актуальные решения для безрисковой работы

На наш взгляд наибольшей опасностью, как для действующего бизнеса, так и для вновь созданного — идти по пути применения устаревших и широко известных методов снижения налоговых обязательств, а также отсутствие профессионального юридического сопровождения в части заключения сделок и принятия решений.

Сейчас прежние решения оборачиваются большими проблемами, а как перестроить или построить заново бизнес с новой моделью знают немногие, к сожалению.

Подобными проблемами мы занимаемся, напомним, на протяжении уже более 20 лет. Наши клиенты — это представители практически всех направлений российского бизнеса — от авиакомпаний до фермерских хозяйств. К каждому подходим индивидуально и погружаемся в ситуацию полностью, так как сегодня иначе невозможно.

Время общих решений прошло — тиражировать один инструмент на всю отрасль практически невозможно. Каждый клиент получает разработанную и адаптированную под его конкретную ситуацию модель.

НАСБ — это законные методы обеления и оптимизации для бизнеса. Безусловно, на рынке подобных услуг множество, но некоторые занимаются не реальной помощью, а просто выводом денег через фирмы однодневки. Собственно, этим полстраны раньше занималось и это никакой не секрет.

Но нужно понимать, что, времена изменились:

такие инструменты обладают высокой степенью риска;

существуют абсолютно законные методы оптимизации налогообложения и мы разработали, и успешно их применяем на практике;

ни одна процедура внедрения законных методов оптимизации налогов не является универсальной.

Повторимся — решение должно подстраиваться под конкретного клиента, в зависимости от его проблем, текущего состояния, и рисков проверки и потерь.

Кстати, чтобы выявить риски не нужно проводить глубокий аудит и тратить на это дни и даже недели. Налогоплательщик, заинтересованный в собственной безопасности, может пройти 1,5 часовой риск-анализ с нашими экспертами, после которого становятся понятны все узкие и места и возможные угрозы. И что не менее важно — процесс абсолютно анонимный.

Это уникальная на рынке услуга проста, доступна и на первом этапе совершенно бесплатна. При этом, налогоплательщик получает полную картину недостатков своего бизнеса, его, так сказать, «косяков», которые могут нести опасности налоговых доначислений и иных рисков.

Выглядит процесс очень просто:

Вы обращаетесь к нам за риск-анализом, связываетесь с нашими экспертами. Происходит первоначальный обмен информацией, причем, персонифицированная информация не нужна — только отрасль и регион работы. Эта часть процедуры не требует оплаты и, обычно длиться около получаса. Если вы останетесь довольны уровнем компетенции наших экспертов (мы в этом уверены), то только тогда оплачиваете услугу и на следующий день получаете полную картину своей ситуации.

Когда все проблемные места высветились, мы можем сразу предложить и пути их решения. Вот так просто, как кажется, на первый взгляд. Однако за этим кроется наша многолетняя работа, накопленные знания и опыт.

В наших планах — расширить нашу работу, как в географическом смысле — охватить клиентов из различных регионов, так и развитие количества услуг — мы плодотворно работаем над решениями в области сохранения активов предприятий и бенефициаров.

Бесспорно, что недостаточно просто прочитать статьи и тут же уверовать в наши компетенции, поэтому мы регулярно проводим практические семинары, где вы можете не только лично познакомиться с руководителем НАСБ — Ярославцевым Сергеем Робертовичем, кандидатом Экономических Наук, экспертом в построении учетных систем, инвестиционных и налоговых решений, аудитором, профессиональным бухгалтером и налоговым консультантом, но и узнать о практиках в сфере обеления бизнеса.