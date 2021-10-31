За что посадят вашего налогового юриста: каких консультантов надо избегать, как огня

Нам часто задают вопрос об ответственности — какова она с нашей стороны? Отвечаем ли мы за те инструменты и способы оптимизации, которые предлагаем? И тут мы сталкиваемся с тем, что клиенты уже обожглись ранее с обращением за помощью. И приходится объяснять разницу между схемотехникой, когда нелегальные операции пытаются прикрыть другими сделками, и законной оптимизацией, когда экономия налогов строится на реальных методах, заложенных в НК. И все же — как за свою работу отвечает налоговый юрист?

Для начала определимся кто есть кто — есть советчики, которые, даже не скрываясь, советуют использовать определенные налоговые схемы. Они действуют если не за гранью правового поля, то точно где-то рядом с ней. Действия, совершаемые по их консультациям, преследуют единственную цель — занизить налоги клиента любыми способами.

Им важно сработать на результат — до обращения к нам вы платили 1 млн НДС, а после — 500 тысяч. Налоговая нагрузка снизилась, вот какие мы молодцы. При этом о рисках своих методов они предпочтут умолчать. А ведь схема, которая позволяет незаконно снизить налоги, причиняя бюджету государства ущерб, это фактически преступление. Игра на вашем желании сэкономить — это козырь в руках таких «спецов».

Консультанта или налогового юриста, участвующего или организовавшего подобную схему (к примеру, если он предложил собственную или дружественную компанию, которая поможет с вычетом по НДС), могут привлечь к ответственности по УК:

ст. 199 — уклонение от уплаты налогов или взносов;

ст. 174 — легализация (отмывание) денег и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Кроме того, в качестве лица, участвующего в сговоре, юриста можно привлечь и по другим статьям Уголовного кодекса:

ст. 204.1— посредничество в коммерческом подкупе;

ст. 291.1 — посредничество во взяточничестве.

В итоге граница между реальной оптимизацией и нарушением закона слишком тонка и только грамотный специалист (не схемотехник!) может последствия ее пересечения правильно донести до налогоплательщика. В НАСБ налоговые юристы — это профессионалы с многолетним опытом, они предложат вам не схемы, а законную оптимизацию. Чувствуете разницу?

Принципиальное отличие — в целях, которые ставятся перед бизнесом и специалистом. Если вы, используя инструменты, заложенные в НК и Гражданском кодексе, делаете свою работу более выгодной в налоговом плане — это оптимизация. Если единственная цель ваших сделок — уйти от уплаты налога — это нарушение законодательства, преступление.

О реальной оптимизации и работающих решениях в области налогообложения мы постоянно рассказываем как в нашем блоге, так и на семинарах. Встречи мы проводим очно, что позволяет вам не только получить полезную информацию, но и задать вопросы, встретиться с нашими экспертами и убедится в их компетентности.

Отметим, что имидж налоговых консультантов за последнее время сильно пострадал. Во-первых, налогоплательщики, сталкиваясь со схемотехниками, начинают считать, что «все они такие» и уже опасаются обращаться за помощью даже к юристам. Во-вторых, доверие теряется из-за отсутствия понимания ответственности налогового юриста или консультанта как перед клиентом, так и перед законом.

Мы уже привели примеры статей уголовного кодекса, по которым существует практика привлечения к ответственности. Признаем, что в основном она касается штатных юристов — тех, кто как считается, непосредственно влиял на сделки, операции в учете и т.д. и все же внештатных консультантов также активно привлекают к ответственности.

Как понять, что ваш налоговый консультант — правильный?

Как же поступит добросовестный налоговый консультант, что у вас спросит, какие документы ему понадобятся:

для начала налоговый юрист выяснит суть работы компании — схему работы с клиентами и поставщиками, ценовую политику и т.п. вопросы;

далее поинтересуется наличием в организации корпоративных правил и регламентов по работе с договорами — кто и как заключает сделки, как проверяются контрагенты и риски работы с ними на разных уровнях (отделах);

как происходит согласование сделок и операций учета — например, кто санкционирует расходы, совершаемые подотчетными лицами, подписывает контракты, визирует оплату счетов;

проанализирует состояние бухгалтерского и налогового учета — ведь может оказаться, что вы учитываете не все расходы или используете невыгодную систему налогообложения и оптимизировать работу и размер налогового бремени можно простыми изменениями в учете;

проанализирует он и заключаемые вами сделки — не содержат ли они признаков сомнительности, каковы риски, что налоговая захочет снять по таким сделкам расходы или убрать из деклараций НДС;

разъяснит руководителю и бухгалтеру все возможные риски со ссылками на законодательство и указанием конкретных вариантов санкций — т.е. не будет голословен в своих рассуждениях, а обоснует их;

даст рекомендации, также со ссылками на законодательную базу, окажет содействие во внедрении новых регламентов (но тут конечно все зависит от вашего с ним договора).

Коллегам мы хотели бы напомнить, что предоставляя письменные консультации, вам также стоит себя обезопасить — получить подтверждение, что иных вариантов, таких, что могут быть признаны незаконными, вы не предлагаете и все прочие действия останутся на совести налогоплательщика.

Клиентам же напоминаем — юрист, который делает подобную оговорку, вовсе не избегает ответственности, просто он не хочет отвечать за ошибки, которые вы самостоятельно сотворите, например, проведя сомнительную сделку, которую налоговый консультант рекомендовал не совершать.

Профессиональный консультант не станет рисковать ни своей карьерой, ни репутацией, давая вам сомнительные советы, и тем более, участвуя в проводимых вами рискованных операциях (заверять документы, давать заключения, выступать доверенным лицом и т.п.).

Специалисты НАСБ не только консультируют, но также активно участвуют в жизни вашего бизнеса — присутствуют при проведении выездных проверок, сопровождают вас во время визита в налоговую инспекцию, представляют интересы в суде. Чтобы обеспечить всестороннюю поддержку рекомендуем заключать договор на постоянное сопровождение. Особенно это облегчает работу малого бизнеса, где владелец — он же руководитель и вовлечен в деятельность полностью. Ему некогда вникать в тонкости налогового законодательства.

Если же вы хотите оперативно проанализировать состояние бизнеса — воспользуйтесь услугой риск-анализа за 1,5 часа.

Налоговому юристу ежедневно приходится сталкиваться не только с вопросами налогообложения, оптимизации и т.п., но также оценивать такие неустойчивые понятия, как — добросовестность, осмотрительность, которые не имеют четких определений в законах и соответственно оцениваются по большей части субъективно, в т.ч. и налоговыми органами.

От опыта и профессионального мастерства консультанта зависит — насколько верно будет выстроена ваша позиция защиты (а определяться с ней нужно сильно заранее — еще до требований и проверок, а тем более до судебного разбирательства). Грамотно построенная работа позволит не просто защититься от нападок ФНС, но и попросту их избежать.

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Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.