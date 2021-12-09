Маскировка не нужна, если ваш бизнес «белый»: что нужно знать налогоплательщику о риск-ориентированном подходе

Текущая практика контроля порождает у налогоплательщиков множество страхов и предубеждений. Чаще всего они оборачиваются самостоятельными мерами защиты, которые руководство компаний в силу своего воображения способно себе представить.

Большинство из таких «предупредительных» маневров оборачивается как раз обратным – привлечением внимания к группе компаний конкретного налогоплательщика. Это происходит из-за справедливого предположения руководства о том, что главный маркер в интересе налоговой - объем выручки компании. На этом, как показывает наш опыт защиты налогоплательщиков, у них заканчиваются разумные доводы и начинается «фольклор».

Чаще всего мы его видим как набор явных признаков необоснованного дробления. Ведь первое, что хочется всем сделать — это разукрупниться! При разделении оборотов зачастую пренебрегают всеми прочими признаками взаимной экономической зависимости, однозначно доказывающих рискованное дробление.

Из последнего инструктивного материала налоговой очень полезно ознакомиться с Распоряжением УФНС по г. Москве от 16.07.2021 № 534дсп, куда помимо чисто экономических показателей, таких как:

использование общих складов;

перевод персонала;

единая ресурсная база;

пересекающиеся покупатели и поставщики;

отгрузки между своими компаниями более 60%;

наличие одновременно ОСН и УСН),

вошли еще и не экономические показатели притворного разделения:

использование одного сайта;

использование доменного имени корпоративных почт;

схожесть названий и логотипов;

и даже фото совместных корпоративов.

Даже честные компании подвержены риску, если у них наберется несколько таких «компрометирующих» данных в группе компаний. Но при должной подготовке свою правоту можно отстоять. А если вы ведете бизнес «по-черному», тут и жаловаться не на что — ФНС совершенно права.

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Если хотите проверить себя и понять не выглядите ли вы для налоговой подозрительно, то вспомните о риск-ориентированном подходе к отбору налогоплательщиков и контроле. Ведь там присутствует более 110 показателей, и не все из них относятся к текущему периоду, а охватывают налоговую историю до трех лет.

С помощью сбора аналитического материала от встречного контроля и независимых контрольных процедур с другими контрагентами на каждого налогоплательщика формируется таблица. Этим показателям дается балльная оценка. Когда она достигает существенной величины, начинаются контрольные мероприятия в отношении как самого налогоплательщика, так и руководства, действовавшего в тот период.

Можно ли оставаться незаметными для налоговой с точки зрения риск-ориентированного подхода? Да, такая возможность заложена в самом алгоритме отбора налогоплательщиков, поскольку главными объектами контроля являются объем и затраты компании.

Как раз на нашем предстоящем расширенном семинаре «Построение белых безналоговых схем. Передовая практика защиты активов» 9 декабря мы подробно разберем, как совместить малые обороты и полную экономическую независимость компаний, как сочетать отсутствие в учете контролируемых затрат и полноценное, не формальное, ведение хозяйственной деятельности.

Главным направлением в создании такой системы защиты для налогоплательщиков становится не разделение объемов, а разделение видов деятельности, циклов и операций внутри единого бизнеса на несколько специализированных самостоятельных юрлиц.

На сегодняшний день налогоплательщики сами, не прибегая к использованию «технических» контрагентов, способны создать работающий бизнес-механизм, создающий реальные налоговые выгоды. Происходит это благодаря нормам НК и ГК РФ, которые позволяют выбирать для сделок любую из предусмотренных законом форму.

Вместо типовой сделки купли-продажи на основании договора поставки мы можем передавать тот же товар и по той же цене, но реализуя на основании агентского договора или договора комиссии.

Тогда в учете комиссионера (агента) не будет всей суммы выручки от перепродажи такого товара, а размер дохода будет равен только комиссионному вознаграждению. Вместе с тем, у него не отразятся в учете затраты на приобретение товара, что исключит риск контроля поставщика (комитента).

При перемещении такого товара между разными точками и его возврате не возникает операций по реализации или корректировке. Вычет НДС по комиссионному товару не подлежит контролю.

Мы рассказывали об использовании этого метода на реальном кейсе в этой статье.

Практику внедрения этих нормативных возможностей в реальный бизнес подробно разберём на предстоящем семинаре.

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