Комиссионная торговля как метод налоговой оптимизации: кейс дистрибьютора косметики

Один из элементов белой оптимизации — это переквалификация хозяйственных операций в наиболее выгодные для самого налогоплательщика. А самый мощный по результатам и самый распространённый по применению метод выгодной замены — это применение договора комиссии или агентского договора вместо типового договора купли-продажи.

К такому пересмотру правовых оснований деятельности часто подталкивают и реальные обстоятельства ведения дел: использование общего склада, взаимный наем материально ответственных лиц, ведение общей складской базы или использование единой торговой марки.

Экономическую необходимость столь тесного сотрудничества проще и правильнее всего доказывать существенными признаками договора, которые как раз и предусмотрены в агентском договоре в качестве обуславливающих невозможность применения договора купли-продажи.

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В течение всей нашей истории помощи налогоплательщикам с 1997 года не перестаёт удивлять тот факт, что простые учетные методы экономят огромные суммы налогов и позволяют оградить от множества проблем.

Удивляет, как налогоплательщики не замечают или забывают о том, что почти вся оптовая и розничная торговля производится с ещё не оплаченным, а значит чужим товаром. Это полностью соответствует требованию ГК РФ использовать комиссионные или агентские отношения между продавцом и покупателем вместо привычных отношений по договорам поставок.

Такая переквалификация из поставок в комиссионную торговлю сразу же уменьшит выручку покупателя для налогообложения, она будет равна вознаграждению, начисленному комиссионеру за его услуги, а значит практически при любом объеме продаж можно применять УСН.

Комиссионер при этом освобожден от обязанности ведения партионного учета для целей налогового контроля. А комитент обязан определять дату реализации и начисления налогов по отгрузке как дату предоставления отчета комиссионера, а не момент реального выбытия товара.

Эти правовые основания создают условия для неоспоримой налоговой оптимизации. Как в планировании налоговой нагрузки, так и в острых случаях внезапного контроля и даже задним числом!

Самый показательный случай произошёл с региональным дистрибьютором косметики, у которого была оптовая компания на ОСН и несколько розничных юрлиц на УСН.

Перед выходом налоговой проверки обнаружилось, что их материальный учет запущен, потому что не отражалась реализация отгрузки между юрлицами. К тому же они были взаимозависимыми, причем находились на разных налоговых ставках, что создавало прямой риск доначислений на общегрупповой оборот НДС и налога на прибыль по признакам необоснованного дробления.

Перед сдачей первички в контроль удалось восстановить учет соответствующий комиссионной, а не оптовой торговли между всеми зависимыми лицами по основаниям передачи в реализацию товаров от оптовой компании в розничные. В результате контролёры были вынуждены согласиться со следующими неизбежными фактами:

учет перемещаемых, возвращаемых, заменяемых товаров велся в рознице без отражения реализации, одной суммой, без партионного учета;

дата отражения реализации и начисление налогов по оплате у оптовой компании была самая поздняя в проверяемом периоде, из-за чего начисление пени было минимальным;

зависимость лиц была доказана, но доначислять налоги по общей ставке пришлось только на суммы комиссионных вознаграждений, которые определил комитент для комиссионеров, уменьшенные на все затраты по содержанию розничных точек, которые ранее в затраты не включались.

Наш клиент счастливо согласился с итогами проверки, ведь в обычном случае такая проверка могла бы полностью разорить его. Он и по сей день применяет проверенный метод белой оптимизации через комиссионную торговлю, но уже после создания, с нашей помощью, новой структуры своего бизнеса, исключающей врождённые риски необоснованного дробления.

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