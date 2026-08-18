Обучение по охране труда должны проходить все сотрудники организации. Это касается и руководителей разного звена, включая директора компании.
Обязывает их учиться ст. 219 ТК РФ. Но порядок обучения по ОТ для руководителей и специалистов, занимающих управленческие должности, различается. Одни из них могут учиться внутри компании, если она сама организует это обучение. Другие — только во внешнем учебном центре.
Какое предусмотрено обучение по охране труда руководителей и специалистов
ПП №2464 предусматривает три программы обучения охране труда для руководителей и специалистов на управленческих позициях.
Каждая предназначена для конкретных категорий персонала. В зависимости от должности, руководители могут и должны учиться по одной или нескольким программам.
Программа
Кто проходит обучение
А
Б
В
Здесь надо уточнить, кого относят к руководителям в организации.
Кого и как направлять на курсы по охране труда для руководителей и специалистов, которые проводит учебный центр
Проводят обучение по охране труда для руководителей и специалистов учебные центры с аккредитацией Минтруда. Направляют в обязательном порядке туда только тех, кого ПП №2464 требует учить во внешней организации. Весь остальной руководящий персонал можно обучать самостоятельно.
На курсы по охрану труда для руководителей и специалистов отправляют:
руководителя организации;
руководителей филиалов;
руководителей любого уровня, если они участвуют в проверках знаний по ОТ в качестве председателя или члена комиссии;
руководителей любого уровня, если они проводят инструктажи и обучение по ОТ.
На первое обучение направляют в течение 60 дней после приема на работу.
При назначении на должность в результате повышения внеочередное обучение проводят только в том случае, если новые обязанности непосредственно связаны с производственной деятельностью, влияют на безопасность и требуют дополнительных знаний по ОТ. В дальнейшем руководящий персонал учат каждые 3 года.
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Актуальные программы подготовки, выдаются официальные документы с внесением в реестр
Полностью дистанционное обучение по охране труда руководителей и специалистов-управленцев разрешено проходить только по программе А. Остальные курсы должны включать в себя практические занятия. Это требование ПП №2464.
Чтобы провести и оформить обучение надо:
✔️ определить, кто и когда должен пройти подготовку и составить перечень должностей;
✔️ заключить договор с учебным центром;
✔️ издать приказ о направлении на обучение, в котором надо указать ФИО сотрудника, программу, место, дату и время подготовки;
✔️ получить от учебного центра протокол проверки знаний обученных сотрудников;
✔️ проверить наличие записей в реестре обученных Минтруда.
Проверку знаний управленцам проводят в учебном центре. Руководитель подразделения по охране труда проходит её в ЕИСОТ. Тестирование в системе тоже организует учебный центр.
Какие курсы для специалистов по охране труда проводят дополнительно
Помимо обучения по программам, которые определяет ПП №2464, существуют ещё и курсы повышения квалификации по охране труда для руководителей и специалистов. Они к обязательной подготовке не относятся. Кроме того, повышение квалификации специалистов по ОТ не заменяет обучение по программам А, Б или В.
Проходят такие курсы по собственной инициативе или по направлению от работодателя, если он считает нужным организовать подготовку.
Например, при масштабных изменениях в НПА, которые существенно меняют работу руководителей и специалистов подразделения.
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Какой документ подтверждает обучение по ОТ: протокол или удостоверение специалиста по охране труда
После любого обучения руководители и специалисты-управленцы проходят проверку знаний. Результаты и дату этой проверки, программу подготовки вносят в протокол. В нем уже указывают номер записи в реестре обученных Минтруда. Этот протокол и подтверждает пройденное обучение.
Оформлять или нет удостоверения, решает руководитель организации. ПП №2464 оставляет это на его усмотрение. В любом случае, удостоверения специалиста по охране труда или любого другого сотрудника обучение по обязательным программам не подтверждают.
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