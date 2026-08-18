Кого и как направлять на курсы по охране труда для руководителей и специалистов, которые проводит учебный центр

Проводят обучение по охране труда для руководителей и специалистов учебные центры с аккредитацией Минтруда. Направляют в обязательном порядке туда только тех, кого ПП №2464 требует учить во внешней организации. Весь остальной руководящий персонал можно обучать самостоятельно.

На курсы по охрану труда для руководителей и специалистов отправляют:

руководителя организации;

руководителей филиалов;

руководителей любого уровня, если они участвуют в проверках знаний по ОТ в качестве председателя или члена комиссии;

руководителей любого уровня, если они проводят инструктажи и обучение по ОТ.

На первое обучение направляют в течение 60 дней после приема на работу.

При назначении на должность в результате повышения внеочередное обучение проводят только в том случае, если новые обязанности непосредственно связаны с производственной деятельностью, влияют на безопасность и требуют дополнительных знаний по ОТ. В дальнейшем руководящий персонал учат каждые 3 года.

Пройдите обучение по охране труда Актуальные программы подготовки, выдаются официальные документы с внесением в реестр Оставить заявку

Полностью дистанционное обучение по охране труда руководителей и специалистов-управленцев разрешено проходить только по программе А. Остальные курсы должны включать в себя практические занятия. Это требование ПП №2464.

Чтобы провести и оформить обучение надо:

✔️ определить, кто и когда должен пройти подготовку и составить перечень должностей;

✔️ заключить договор с учебным центром;

✔️ издать приказ о направлении на обучение, в котором надо указать ФИО сотрудника, программу, место, дату и время подготовки;

✔️ получить от учебного центра протокол проверки знаний обученных сотрудников;

✔️ проверить наличие записей в реестре обученных Минтруда.

Проверку знаний управленцам проводят в учебном центре. Руководитель подразделения по охране труда проходит её в ЕИСОТ. Тестирование в системе тоже организует учебный центр.