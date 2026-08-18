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Охрана труда
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Обучение по охране труда руководителей по ПП № 2464: кого направлять в учебный центр и как оформить

Обучение по охране труда руководителей по ПП № 2464: кого направлять в учебный центр и как оформить

К руководителям в компании относят не только высшее звено управленцев. Когда речь заходит об обучении по программам охраны труда, надо понимать, что существуют ещё и другие уровни управления. Некоторые руководители могут пройти дистанционно один курс по охране труда, другие должны отучиться по двум программам, которые включают в себя и практические занятия.

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Обучение по охране труда должны проходить все сотрудники организации. Это касается и руководителей разного звена, включая директора компании.

Обязывает их учиться ст. 219 ТК РФ. Но порядок обучения по ОТ для руководителей и специалистов, занимающих управленческие должности, различается. Одни из них могут учиться внутри компании, если она сама организует это обучение. Другие — только во внешнем учебном центре.

Какое предусмотрено обучение по охране труда руководителей и специалистов

ПП №2464 предусматривает три программы обучения охране труда для руководителей и специалистов на управленческих позициях.

Каждая предназначена для конкретных категорий персонала. В зависимости от должности, руководители могут и должны учиться по одной или нескольким программам.

Программа

Кто проходит обучение

А

  • руководитель организации;

  • заместители руководителя, руководители филиалов и их заместители, на которых приказом возложены обязанности по ОТ; 

  • руководители структурных подразделений и их заместители;

  • руководители структурных подразделений филиала и их заместители; 

  • члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по программе А

Б

  • руководители структурных подразделений и их заместители;

  • руководители структурных подразделений филиала и их заместители;

  • персонал организации, отнесенный к категории специалисты; 

  • члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по программе Б; 

  • лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда по программе Б

В

  • лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда по программе В; 

  • руководители различных уровней управления, ответственные за организацию работ повышенной опасности

Здесь надо уточнить, кого относят к руководителям в организации.

Руководители в организации
Руководители в организации

Кого и как направлять на курсы по охране труда для руководителей и специалистов, которые проводит учебный центр

Проводят обучение по охране труда для руководителей и специалистов учебные центры с аккредитацией Минтруда. Направляют в обязательном порядке туда только тех, кого ПП №2464 требует учить во внешней организации. Весь остальной руководящий персонал можно обучать самостоятельно.

На курсы по охрану труда для руководителей и специалистов отправляют:

  • руководителя организации;

  • руководителей филиалов;

  • руководителей любого уровня, если они участвуют в проверках знаний по ОТ в качестве председателя или члена комиссии;

  • руководителей любого уровня, если они проводят инструктажи и обучение по ОТ.

На первое обучение направляют в течение 60 дней после приема на работу.

При назначении на должность в результате повышения внеочередное обучение проводят только в том случае, если новые обязанности непосредственно связаны с производственной деятельностью, влияют на безопасность и требуют дополнительных знаний по ОТ. В дальнейшем руководящий персонал учат каждые 3 года.

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Актуальные программы подготовки, выдаются официальные документы с внесением в реестр

Полностью дистанционное обучение по охране труда руководителей и специалистов-управленцев разрешено проходить только по программе А. Остальные курсы должны включать в себя практические занятия. Это требование ПП №2464. 

Чтобы провести и оформить обучение надо:

✔️ определить, кто и когда должен пройти подготовку и составить перечень должностей;

✔️ заключить договор с учебным центром;

✔️ издать приказ о направлении на обучение, в котором надо указать ФИО сотрудника, программу, место, дату и время подготовки;

✔️ получить от учебного центра протокол проверки знаний обученных сотрудников;

✔️ проверить наличие записей в реестре обученных Минтруда.

Проверку знаний управленцам проводят в учебном центре. Руководитель подразделения по охране труда проходит её в ЕИСОТ. Тестирование в системе тоже организует учебный центр.

Какие курсы для специалистов по охране труда проводят дополнительно

Помимо обучения по программам, которые определяет ПП №2464, существуют ещё и курсы повышения квалификации по охране труда для руководителей и специалистов. Они к обязательной подготовке не относятся. Кроме того, повышение квалификации специалистов по ОТ не заменяет обучение по программам А, Б или В.

Проходят такие курсы по собственной инициативе или по направлению от работодателя, если он считает нужным организовать подготовку.

Например, при масштабных изменениях в НПА, которые существенно меняют работу руководителей и специалистов подразделения.

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Какой документ подтверждает обучение по ОТ: протокол или удостоверение специалиста по охране труда

После любого обучения руководители и специалисты-управленцы проходят проверку знаний. Результаты и дату этой проверки, программу подготовки вносят в протокол. В нем уже указывают номер записи в реестре обученных Минтруда. Этот протокол и подтверждает пройденное обучение.

Оформлять или нет удостоверения, решает руководитель организации. ПП №2464 оставляет это на его усмотрение. В любом случае, удостоверения специалиста по охране труда или любого другого сотрудника обучение по обязательным программам не подтверждают. 

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