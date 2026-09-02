Инструктажи по охране труда: как проводить и оформлять работодателю

Какое обучение по охране труда нужно тем, кто проводит инструктажи

Кто и какие виды инструктажей по охране труда в 2026 году может проводить, устанавливает новая редакция Правил №2464. В неё закреплены требования и к тем, кто инструктирует персонал компании, и к тем, кто обучает руководителя:

✔️ вводный инструктаж проводит СОТ или специалист, назначенный приказом, либо сам руководитель компании;

✔️ первичный, повторный и внеплановый инструктажи на местах проводят непосредственные руководители персонала;

✔️ целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель, при устранении последствий ЧС — руководитель работ;

✔️ инструктаж руководителю организации или филиала проводит СОТ или другой специалист, назначенный приказом.

Для тех, кто проводит инструктажи, надо обязательно проходить курсы по охране труда. Обучение проходят по программам Б и В: одной или обоим, в зависимости от того, чему они учат персонал.

✅ Программа Б охватывает безопасные методы работы при воздействии факторов, выявленных по итогам СОУТ и оценки профессиональных рисков. Её проходят все, кто инструктирует других.

✅ Программа В касается безопасных методов выполнения конкретных работ повышенной опасности. Её проходят те, кто проводит инструктаж для обучения охране труда перед выполнением РПО.