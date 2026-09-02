Инструктажи по охране труда: как проводить и оформлять работодателю

Работника нельзя допустить к обязанностям, пока он не прошёл инструктаж по охране труда — это требование ст. 214 ТК РФ.
Работодатель отвечает за то, чтобы каждый вид инструктажа проходил по правилам, с учётом специфики производства и условий конкретного рабочего места. Нарушение этого порядка — одна из частых причин штрафов при проверках ГИТ.
Виды инструктажей по охране труда
Правила №2464 закрепляют пять видов инструктажей — вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.
В каком формате и как должны проходить инструктажи по охране труда, работодатель решает самостоятельно и фиксирует в СУОТ.
Вид инструктажа
Кто проходит
Где проводят
На основании чего проводят
Вводный
Все принятые на работу, командированные, практиканты, персонал аутстаффера, подрядчика и субподрядчика
В кабинете охраны труда
Отдельная программа: темы из приложения к Правилам №2464 с учётом специфики организации
Первичный
Все принятые на работу
На рабочем месте
ИОТ по должности, разработанная с учётом приказа Минтруда №772Н, результатов СОУТ, ВОПФ и профстандартов
Повторный
Те, кто прошел первичный инструктаж
На рабочем месте
Та же ИОТ, что и при первичном инструктаже
Внеплановый
Те, кого обязал работодатель при изменении процессов, обязанностей, ВОПФ, НПА по ОТ, предписании ГИТ, перерыве в работе от 3 месяцев, авариях и несчастных случаях
На рабочем месте
ИОТ по должности с учётом причины проведения
Целевой
Те, кто выполняет РПО по наряду-допуску, устраняет ЧС, привлечен к работам вне ДИ, на ж/д путях и проезжей части
На рабочем месте
ИОТ по должности с учётом вида предстоящих работ
Периодичность инструктажей по охране труда
Периодичность проведения инструктажей по охране труда зависит от вида. В большинстве случаев сроки устанавливают Правила №2464. Однако для некоторых — локальные акты компании.
Первичный инструктаж по охране труда можно не проводить сотрудникам, у которых по результатам СОУТ условия труда признаны допустимыми или оптимальными. Как правило, это «офисники». Так как они не проходят первичное обучение, то их освобождают и от повторных инструктажей по охране труда.
Как оформляют обучение: журналы инструктажей по охране труда
Проведение любого инструктажа по охране труда от вводного до целевого фиксируют в журнале. Форма любая: бумажная или электронная. Вести ли ЭДО, решает работодатель. Какая информация по инструктажам по правилам охраны труда должна быть внесена в журналы, определяют Правила №2464.
В журнал вводного инструктажа вносят:
✔️ дату проведения;
✔️ фамилию, имя, отчество, дату рождения и профессию сотрудника;
✔️ подразделение, в котором будет работать сотрудник;
✔️ фамилию, имя, отчество и должность специалиста, проводившего инструктаж;
✔️ подписи инструктируемого и инструктирующего.
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Актуальные программы подготовки, выдаются официальные документы с внесением в реестр
В журнал о проведении первичного, повторного, целевого и внепланового инструктажей по охране труда вносят:
дату проведения;
фамилию, имя, отчество, дату рождения и профессию инструктируемого;
вид инструктажа;
причину проведения — для внепланового или целевого инструктажа;
ЛНА, по которому проведён инструктаж;
фамилию, имя, отчество и должность специалиста, проводившего инструктаж;
подписи инструктируемого и инструктирующего.
Если целевой инструктаж по охране труда проводят перед РПО по наряду-допуску, то его оформляют по тем правилам, которые устанавливают НПА по организации этих работ. В том числе и вносят соответствующую запить в сам наряд-допуск.
Какое обучение по охране труда нужно тем, кто проводит инструктажи
Кто и какие виды инструктажей по охране труда в 2026 году может проводить, устанавливает новая редакция Правил №2464. В неё закреплены требования и к тем, кто инструктирует персонал компании, и к тем, кто обучает руководителя:
✔️ вводный инструктаж проводит СОТ или специалист, назначенный приказом, либо сам руководитель компании;
✔️ первичный, повторный и внеплановый инструктажи на местах проводят непосредственные руководители персонала;
✔️ целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель, при устранении последствий ЧС — руководитель работ;
✔️ инструктаж руководителю организации или филиала проводит СОТ или другой специалист, назначенный приказом.
Для тех, кто проводит инструктажи, надо обязательно проходить курсы по охране труда. Обучение проходят по программам Б и В: одной или обоим, в зависимости от того, чему они учат персонал.
✅ Программа Б охватывает безопасные методы работы при воздействии факторов, выявленных по итогам СОУТ и оценки профессиональных рисков. Её проходят все, кто инструктирует других.
✅ Программа В касается безопасных методов выполнения конкретных работ повышенной опасности. Её проходят те, кто проводит инструктаж для обучения охране труда перед выполнением РПО.
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Возможно ли дистанционное обучение по охране труда для тех, кто инструктирует персонал
Дистанционно пройти обучение по охране труда по 2464 можно только частично. Это касается теоретической части курсов. Не менее 25% учебных часов программы отводят на практические занятия по отработке навыков безопасной работы. Эти занятия надо посещать лично. Онлайн-тренажеры использовать нельзя.
Все, кто проводит инструктажи, должны пройти обучение по охране труда в центре, который аккредитован регулятором. Можно выбрать самостоятельные курсы по каждой программы или объединить их в одну.
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