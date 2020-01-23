Сколько денег можно вернуть назад при строительстве дома?

Продолжаем разговор о налоговом вычете при строительстве дома. Сегодня о самом животрепещущем — о деньгах. Сколько можно вернуть, если купили участок земли и построили на нем дом? Или вложились в недострой?

Тут самое распространенное заблуждение — при расчете не учитывать максимальный размер вычета. Запомните, в 2 млн рублей входит все — и стоимость земли, и строительство или покупка недостроенного дома, и отделка. Почему-то этот вопрос вызывает максимальное количество кривотолков и недоразумений.

Итак, совокупный размер имущественного вычета при строительстве дома не может превышать 2 млн рублей, а максимальный возврат составляет 260 тыс. рублей.

Далее.

Размер налогового вычета не может быть больше затрат на приобретение земли, дома и прочего, то есть больше того, что потрачено. Если, например, потратили 1 млн рублей, то и вычет будет 1 млн рублей, а не максимально положенные 2 млн рублей.

Размер ежегодного возврата не может превышать размер уплаченного подоходного налога. Если этой суммы не хватает, чтобы получить весь возврат в течение одного года, остаток не сгорает и переходит на последующие годы до полного исчерпания положенной суммы.

Пример:

Вы купили участок, построили дом и потратили на все 6 млн рублей. Так как максимальный имущественный вычет составляет 2 млн рублей, вы не можете вернуть больше, чем 13% от 2 млн рублей, то есть 260 тыс. рублей.

Имейте в виду! Если вы состоите в официальном браке, то супруг (-а) также может претендовать на вычет. В итоге каждый из супругов получит по 260 тыс. рублей, то есть 520 тыс. рублей на семью.

Подробно читайте на нашем сайте в статье «Налоговый вычет при строительстве дома».

Если была использована ипотека

Если деньги на строительство дома и/или участка земли были заемными, то можно получить налоговый вычет на проценты, уплаченные банку. Как и основной вычет, вычет на проценты имеет ограничение по сумме — это 3 млн рублей. Значит, вернуть можно до 390 тыс. рублей. До 1 января 2014 года вычет на ипотечные проценты был без ограничений. Если регистрация дома состоялась до 01.01.2014, вы имеете право на вычет всей суммы уплаченных в банк процентов.

В расчете участвуют фактические, а не планируемые платежи.

Если вы состоите в официальном браке, то супруг (-а) также может претендовать на вычет по процентам. В итоге каждый может получить до 390 тыс. рублей, то есть до 720 тыс. рублей на семью.

Подробная информация в статье «Налоговый вычет при покупке в ипотеку».

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