Налоговики специально затягивают возврат НДФЛ?

Началась декларационная кампания по сдаче деклараций 3-НДФЛ за 2019 год. И сразу посыпались жалобы на незаконные действия налоговиков — они отказываются принимать заявления на возврат НДФЛ одновременно с декларацией. Вот что пишут в «Красном уголке бухгалтера».

«На протяжении последних 10 лет я подаю декларации 3-НДФЛ по совершенно различным основаниям, накопила некоторый опыт и стала даже думать, что меня уже ничем не удивишь. Но вот сегодня получила решение об отказе в возврате с такой причиной отказа: „Срок проверки декларации 13.04.2020 г., заявление необходимо представить после 13.04.2020г“».

Мало того, что о праве налогоплательщика подать заявление одновременно с декларацией говорится в письме ФНС № ЕД-4-3/18162@ от 26.10.2012г., так еще и в Личном кабинете на сайте налоговой службы реализована такая возможность.

Судя по комментариям, налоговики все чаще стали давать такие отказы. Бухгалтеры подозревают, что им даны указания затягивать процесс возврата денег.

«В прошлые годы случалось получать свой возврат уже в феврале. Пособирала статистику по региону и начинаю думать, что это в целом генеральная линия», — пишет автор ветки.

Раньше действовали хитрее:

«Раньше отказы не присылали, а делали так. Ты отправил декларацию, у нее статус завершен, а денег нет. Названиваешь, а тебе говорят: решение о возврате у нас от апреля, а заявление у вас раньше было направлено. Вы не можете написать заявление до решения, шлите новое заявление», — вспоминает Ольга.

Впрочем, проблема с возвратом налога возникает и без заявления:

«С 2015 года ни разу в срок не возвращали, как бы ни писала заявления, звонки, жалобы. Да-да, мы видим, ждите, в итоге под конец года только приходили деньги... так что сроки придуманы не для них», — жалуется Татьяна.

Что можно посоветовать в такой ситуации?

Бухгалтеры советуют писать жалобы на неправомерные действия налоговиков. Иногда это помогает и деньги возвращают даже раньше, чем через три месяца, отведенных на камеральную проверку. Хотя, как признают участники группы, это помогает не всегда.

А вообще, лучше действуйте через НДФЛку. Мы знаем, как заставить налоговиков не тянуть.