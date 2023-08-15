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Вернуть 260 000 рублей за покупку жилья у родственника возможно

Возврат налога невозможен, если вы купили жилье у близких родственников. Так ли это...
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Вернуть 260 000 рублей за покупку жилья у родственника возможно
Иллюстрация: НДФЛка

Налог вернуть не получится, если вы купили жилье у кого-то из близкой родни.

Но иногда квартиру нужно купить именно у родственника. И бывает досадно, что несмотря на реальность сделки с договором и настоящей оплатой, налоговая отказывает в вычете.

Есть одно исключение, и мы рады поделиться им с вами!

Согласно законодательству вычет не положен, если вы купили жилье у взаимозависимых лиц. К ним относятся и близкие родственники. Но это касается лишь тех сделок, которые оформлены договором купли-продажи. А вот если вы купили квартиру у родственника, например, по договору уступки права требования, то ограничений нет.

Это значит, что вы имеете право на имущественный вычет, если вы оформили договор переуступки с близким родственником, а затем готовую квартиру оформили в собственность!

Самое главное, чтобы ваша оплата по договору переуступки была зафиксирована на бумаге.

Приведем пример

Гражданин заключил с застройщиком договор долевого участия в строительстве и внес оплату. Через год обстоятельства изменились, и он уехал жить в другой город. Он переуступил дочери право требования на строящуюся квартиру за сумму, уплаченную застройщику. Передачу денег оформили распиской.

Поскольку ограничений на вычет по такой сделке между родственниками нет, дочь может подать декларацию 3-НДФЛ на следующий год после получения свидетельства о собственности.

Если бы дочь купила у отца уже готовую квартиру, оформленную в его собственность, то она потеряла бы право на вычет.

Советуем перед сделкой посоветоваться с налоговым экспертом, который поможет предусмотреть массу нюансов для получения максимальной суммы вычета, а также убережет вас от ошибок, потери денег и времени.

А у вас были сделки родственниками? Получили налоговый вычет?

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Комментарии

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