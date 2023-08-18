Успешная стратегия для снижения налогов инвестора: реальный кейс

Одним из мощных инструментов снижения налогов является льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ). Мы надеемся, что вы используете ее по мере возможности.



Сегодня поделимся успешным решением по снижению налога нашего клиента с помощью трехлетней льготы.



Задача

В 2022 году клиент НДФЛки продал акции по договору купли-продажи на общую сумму 33 млн рублей и обратился для подготовки декларации 3-НДФЛ и расчетом налога к уплате.



Что было сделано

В ходе анализа документов эксперт выяснил, что инвестор получил бумаги в марте 2018 года в результате ликвидации компании, а значит расходов на приобретение у него не было. Сумма налога к уплате выходила внушительная — 4,29 млн рублей!

В процессе поиска решения по снижению налога обнаружено, что клиент продал акции после 3-х полных лет владения ими.

Положительный финансовый результат от продажи ценных бумаг можно освободить от налога, если прошло как минимум три года с даты их приобретения.

Учитывая этот факт, эксперт НДФЛки снизил налогооблагаемую базу на 9 млн рублей и сэкономил нашему клиенту 1,35 млн рублей!

Ставка налога использовалась в размере 15%, так как годовой доход инвестора превысил 5 млн рублей.

Но это еще не все. При изучении выписки по счету Депо, эксперт обнаружил, что летом 2021 года клиент перевел акции на брокерский счет ПАО Сбербанк. Часть бумаг была продана на сумму 6,5 млн рублей, и брокер удержал налог со всей суммы дохода. Поскольку ценные бумаги находились в собственности инвестора 3 полных года, здесь тоже применима ЛДВ.

Эксперт НДФЛки подготовил налоговые декларации за 2021 и 2022 годы, пояснения для ФНС и полный пакет подтверждающих документов.



Результат Благодаря экспертам НДФЛки, их глубокого анализа ситуации и документов наш сервис сэкономил инвестору 2,23 млн рублей: 875 тыс. рублей — поступил возврат налога на счет клиента за 2021 год; 1,35 млн рублей — экономия налога за 2022 год.

А вы знаете о возможностях ЛДВ? Применяли сами?

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