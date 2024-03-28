Нетология
Управленческий учет

Как предпринимателю выйти из операционки: пошаговая инструкция

Сосредоточение в своих руках всех процессов, желание все сделать самому — проблема многих предпринимателей. В результате попытки охватить все не остается времени на разработку новой, более продуктивной стратегии. Чтобы разгрузить себя и заниматься более глобальными бизнес-задачами, владельцу бизнеса нужно научиться делегировать.
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Как предпринимателю выйти из операционки: пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Задачи собственника бизнеса как управленца

Предпринимательская деятельность включает в себя не только решение глобальных стратегических задач, связанных с построением бизнеса, определением путей его движения и развития, поиском партнеров, разработкой нового продукта и поиском возможностей для реализации. Ежедневно предпринимателю приходится решать другие, менее глобальные, но от этого не менее важные текущие, или операционные, задачи:

  • общение с партнерами и покупателями;

  • замена вышедшей из строя техники;

  • обеспечение доставки комплектующих или сырья;

  • подбор персонала и многое другое.

Владелец бизнеса — это прежде всего организатор, идейный вдохновитель и мотиватор. Но ему, как дирижеру бизнеса, необходим профессиональный «оркестр», который будет продуктивно и профессионально выполнять различные бизнес-задачи. При этом руководитель должен уметь грамотно управлять своей командой. В противном случае оркестр слаженно не заиграет.

Когда предприниматель погряз в операционке: последствия

Компания набирает обороты, растет и развивается. А это значит, владельцу нужно задуматься над тем, как освободить себя от ежедневных рутинных проблем и сосредоточиться на более глобальных вопросах по развитию бизнеса. В противном случае вы будете годами мечтать об отпуске, решать все вопросы в одиночку, даже во сне продолжать считать НДС, выкраивать минуты, чтобы провести их с семьей.

И при этом рано или поздно бизнес начнет тормозить в развитии. 

Чтобы этого не случилось, нужно наладить процессы и назначить за них ответственных. Эта работа включает несколько шагов, о которых поговорим дальше.

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Выходим из операционки: пошаговая инструкция

Рассмотрим, какие шаги нужно предпринять, чтобы перестать быть «белкой в колесе», освободить время для решения других задач и позволить себе отдохнуть.

Шаг 1. Анализ бизнес-процессов

Сначала нужно составить список всех этапов, которые связаны с производством и реализацией продукта или услуги.

Например, если компания занимается изготовлением конфет, перечень может быть таким: 

  • организация закупки и поставки сырья; 

  • выгрузка, организация хранения; 

  • разработка технологических карт на продукцию; 

  • закупка и обслуживание оборудования;

  • разработка упаковки; 

  • производство;

  • расфасовка; 

  • поддержание чистоты в цехах; 

  • организация маркетинга и сбыта; 

  • бухучет;

  • контроль качества.

Далее нужно эти процессы распределить на три группы: производство продукции (это основная деятельность), вспомогательные процессы, развитие. Каждую группу обязанностей распределить между подразделениями.

Шаг 2. Детализация процессов

Каждый процесс должен иметь четкую схему: чем начинается, что в себя включает, кто осуществляет, за кем закреплена ответственность. Все работники организации должны понимать, где границы его процесса, а где — ответственность другого работника или подразделения.

Шаг 3. Выбор программы для взаимодействия между сотрудниками

Важно, чтобы все ответственные сотрудники имели доступ к единой оперативной информации о процессах в компании. Программами для взаимодействия между сотрудниками могут служить: CRM-системы, таблица Excel, Google-таблицы.

Шаг 4. Планирование

Предприниматель, находящийся внутри «операционки», отлично владеет информацией о доходах, дебиторке, размере выручки, расходах и прибыли.

Когда подготовлен план выхода из «операционки», до руководителей отделов нужно донести информацию о дальнейшем плане развития на примере проанализированных показателей деятельности предприятия.

Не забудьте обозначить сроки, в которые нужно достигнуть запланированных целей.

Шаг 5. Площадка для контроля

CRM-система позволит владельцу бизнеса контролировать деятельность компании и дисциплинировать работников. Результаты работы отражаются в программе в реальном времени.

Шаг 6. Работа с кадрами

Грамотному HR-специалисту можно доверить дальнейший подбор всех остальных сотрудников по согласованию с руководителями отделов.

Шаг 7. Создание команды единомышленников

Дружный коллектив работает продуктивнее и справляется с задачами быстрее. Корпоративная культура поможет сплотить коллектив.

Шаг 8. Выбор преемника

После того как в бизнесе настроены все процессы, команда работает слаженно, последний этап выхода из операционки для предпринимателя — найти себе преемника-управленца, который будет контролировать и координировать действия персонала. Здесь есть два пути:

  • Взрастить менеджера в коллективе. Он знает всю деятельность компании изнутри, и это плюс, но дружеские отношения с другими работниками могут негативно сказаться на дальнейшей работе.

  • Привлечь опытного управленца со стороны. Вся команда будет сразу воспринимать его как руководителя, поскольку никто не связан с ним дружескими отношениями. Из минусов — стиль руководства стороннего менеджера может не совпадать со стилем владельца бизнеса.

На курсе «Системное управление процессами и командой» вы научитесь стратегически мыслить, управлять рисками, настраивать бизнес-процессы, руководить командой и контролировать время.

Курс стартует 29 января и продлится до 3 мая.

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Обучающий курс «Системное управление процессами и командой» поможет вам создать свою команду профессионалов и делегировать ей операционное управление бизнесом.

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Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Привлечь опытного управленца со стороны.

    Из минусов — стиль руководства стороннего менеджера может не совпадать со стилем владельца бизнеса.

    Почему вы считаете это минусом?

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