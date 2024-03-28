Как предпринимателю выйти из операционки: пошаговая инструкция

Задачи собственника бизнеса как управленца
Предпринимательская деятельность включает в себя не только решение глобальных стратегических задач, связанных с построением бизнеса, определением путей его движения и развития, поиском партнеров, разработкой нового продукта и поиском возможностей для реализации. Ежедневно предпринимателю приходится решать другие, менее глобальные, но от этого не менее важные текущие, или операционные, задачи:
общение с партнерами и покупателями;
замена вышедшей из строя техники;
обеспечение доставки комплектующих или сырья;
подбор персонала и многое другое.
Владелец бизнеса — это прежде всего организатор, идейный вдохновитель и мотиватор. Но ему, как дирижеру бизнеса, необходим профессиональный «оркестр», который будет продуктивно и профессионально выполнять различные бизнес-задачи. При этом руководитель должен уметь грамотно управлять своей командой. В противном случае оркестр слаженно не заиграет.
Когда предприниматель погряз в операционке: последствия
Компания набирает обороты, растет и развивается. А это значит, владельцу нужно задуматься над тем, как освободить себя от ежедневных рутинных проблем и сосредоточиться на более глобальных вопросах по развитию бизнеса. В противном случае вы будете годами мечтать об отпуске, решать все вопросы в одиночку, даже во сне продолжать считать НДС, выкраивать минуты, чтобы провести их с семьей.
И при этом рано или поздно бизнес начнет тормозить в развитии.
Чтобы этого не случилось, нужно наладить процессы и назначить за них ответственных. Эта работа включает несколько шагов, о которых поговорим дальше.
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Выходим из операционки: пошаговая инструкция
Рассмотрим, какие шаги нужно предпринять, чтобы перестать быть «белкой в колесе», освободить время для решения других задач и позволить себе отдохнуть.
Шаг 1. Анализ бизнес-процессов
Сначала нужно составить список всех этапов, которые связаны с производством и реализацией продукта или услуги.
Например, если компания занимается изготовлением конфет, перечень может быть таким:
организация закупки и поставки сырья;
выгрузка, организация хранения;
разработка технологических карт на продукцию;
закупка и обслуживание оборудования;
разработка упаковки;
производство;
расфасовка;
поддержание чистоты в цехах;
организация маркетинга и сбыта;
бухучет;
контроль качества.
Далее нужно эти процессы распределить на три группы: производство продукции (это основная деятельность), вспомогательные процессы, развитие. Каждую группу обязанностей распределить между подразделениями.
Шаг 2. Детализация процессов
Каждый процесс должен иметь четкую схему: чем начинается, что в себя включает, кто осуществляет, за кем закреплена ответственность. Все работники организации должны понимать, где границы его процесса, а где — ответственность другого работника или подразделения.
Шаг 3. Выбор программы для взаимодействия между сотрудниками
Важно, чтобы все ответственные сотрудники имели доступ к единой оперативной информации о процессах в компании. Программами для взаимодействия между сотрудниками могут служить: CRM-системы, таблица Excel, Google-таблицы.
Шаг 4. Планирование
Предприниматель, находящийся внутри «операционки», отлично владеет информацией о доходах, дебиторке, размере выручки, расходах и прибыли.
Когда подготовлен план выхода из «операционки», до руководителей отделов нужно донести информацию о дальнейшем плане развития на примере проанализированных показателей деятельности предприятия.
Не забудьте обозначить сроки, в которые нужно достигнуть запланированных целей.
Шаг 5. Площадка для контроля
CRM-система позволит владельцу бизнеса контролировать деятельность компании и дисциплинировать работников. Результаты работы отражаются в программе в реальном времени.
Шаг 6. Работа с кадрами
Грамотному HR-специалисту можно доверить дальнейший подбор всех остальных сотрудников по согласованию с руководителями отделов.
Шаг 7. Создание команды единомышленников
Дружный коллектив работает продуктивнее и справляется с задачами быстрее. Корпоративная культура поможет сплотить коллектив.
Шаг 8. Выбор преемника
После того как в бизнесе настроены все процессы, команда работает слаженно, последний этап выхода из операционки для предпринимателя — найти себе преемника-управленца, который будет контролировать и координировать действия персонала. Здесь есть два пути:
Взрастить менеджера в коллективе. Он знает всю деятельность компании изнутри, и это плюс, но дружеские отношения с другими работниками могут негативно сказаться на дальнейшей работе.
Привлечь опытного управленца со стороны. Вся команда будет сразу воспринимать его как руководителя, поскольку никто не связан с ним дружескими отношениями. Из минусов — стиль руководства стороннего менеджера может не совпадать со стилем владельца бизнеса.
На курсе «Системное управление процессами и командой» вы научитесь стратегически мыслить, управлять рисками, настраивать бизнес-процессы, руководить командой и контролировать время.
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