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Нетология
Обучение для бухгалтеров

Как «войти в айти» без навыков программирования: топ курсов для начинающих

Современный мир информационных технологий — намного больше, чем разработка и написание кода. Сейчас IT-сфера настолько разнообразна, что позволяет талантам любого направления найти свое место и построить успешную карьеру.

IT-индустрия — это не только программирование. Рассмотрим перспективные направления в IT, которые позволят вам стать частью этого динамичного мира, даже если вы не стремитесь освоить специальность разработчика. Вместе с курсами от Нетологии вы узнаете, какие профессии подойдут вам и как начать карьеру в IT.

UX/UI дизайнер — креатив и пользовательский опыт

У вас хорошее чувство стиля и вы всегда мечтали создавать удобные и красивые интерфейсы приложений или сайтов? Тогда стоит попробовать себя в UX (User Experience) и UI (User Interface) дизайне. Такие специалисты играют ключевую роль в создании продуктов, которые удобны и приятны в использовании. Они анализируют потребности пользователей, создают прототипы и воплощают в жизнь дизайн, который облегчает взаимодействие с продуктом. 

Сделайте первые шаги в профессии вместе с курсом UX и UI дизайна от Нетологии. Он даст вам необходимые знания и практические навыки, благодаря которым вы создадите и пополните реальными кейсами портфолио, а также сможете начать работать в этом направлении уже через 4 месяца. Вы пройдете стажировку в Школе практики, выполните тестовые задания и реальные задачи от компаний-партнеров Нетологии. 

Интернет-маркетолог — продвижение и аналитика

Маркетинг в IT — это огромный сегмент с бесчисленными возможностями. Он включает в себя не только создание рекламных текстов, но и:

  • анализ больших данных;

  • оптимизацию поисковых систем (SEO); 

  • контекстную рекламу;

  • продвижение в социальных сетях (SMM). 

Интернет-маркетологи помогают IT-продуктам найти свою аудиторию и достигать коммерческих целей. Обучение в этой области предоставляет мощный старт для карьеры в цифровом маркетинге.

Курс Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста поможет получить востребованную специализацию на выбор: таргетированная или контекстная реклама, SMM, продвижение на маркетплейсах, копирайтинг. А найти работу вы сможете с помощью Центра развития карьеры Нетологии.

QA инженер — качество и тестирование

QA (Quality Assurance) инженеры помогают выпустить качественный программный продукт, тестируя его на предмет ошибок и недочетов. Тестировщики являются незаменимым звеном в процессе разработки, ведь именно они проводят тестирование продуктов, находя ошибки до того, как о них споткнется клиент. 

На курсе Инженер по тестированию вы освоите ручное и ручное и автоматизированное тестирование на Java, а в расширенной программе изучите JavaScript, мобильное и нагрузочное тестирования, основы Python.

Уже через 2 месяца после начала обучения «с нуля» средний доход начинающего специалиста (джуниора) может варьироваться от 25 000 до 35 000 рублей в месяц. У опытных специалистов (мидл, сеньор) средний доход составляет от 80 тысяч рублей в месяц.

UX копирайтер — слово и взаимодействие

Тексты в интерфейсах играют ключевую роль в восприятии продукта пользователем. UX копирайтеры создают понятные, удобные и эффективные тексты, которые помогают пользователям легко ориентироваться в приложениях, на сайтах и веб-сервисах. 

Навыки, которые получают студенты, осваивающие профессию UX копирайтера с 0:

  • Глубокое понимание принципов UX и взаимодействия пользователя с интерфейсами.

  • Отличные навыки письма и редактирования текста.

  • Умение анализировать поведение пользователей и преобразовывать эти знания в эффективный контент.

  • Знание основ SEO и интернет-маркетинга.

  • Владение инструментами для создания и тестирования контента (Google Analytics, Hotjar и другие).

На курсе UX-редактор вы освоите навыки работы с UX-текстами и обучитесь продуктовому подходу. Учитесь там, где удобно, даже без интернета! Специально для студентов мы разработали мобильное приложение.

Куратор онлайн-обучения – образование и IT

С появлением онлайн-курсов роль кураторов обучения стала еще более значимой. Специалисты помогают студентам оставаться мотивированными, отслеживают их прогресс обучения и обеспечивают эффективное взаимодействие с образовательным контентом.

Сфера онлайн-обучения стремительно растет, и если вы хотите помогать людям получать новые знания, курс Куратор и технический администратор онлайн-школы от Нетологии станет вашим путеводителем. Вы узнаете, как управлять образовательными проектами и мотивировать студентов. А также освоите техническую часть профессии и научитесь работать в CRM-системах, например, «GetCourse».

Менеджер проектов в IT – организация и лидерство

Проджект-менеджеры — это специалисты, которые: 

  • координируют работу команды;

  • контролируют сроки и бюджеты;

  • обеспечивают взаимодействие между всеми участниками процесса.

Сколько зарабатывают специалисты этого направления:

  • джуниор — 83 000 рублей в месяц;

  • мидл — 152 000 рублей в месяц;

  • сеньор — 254 000 рублей в месяц.

Если вам нравится работать в команде и вы хотите научиться управлять IT-проектами, курс Менеджер проектов от Нетологии станет вашим стартом в профессии. Вы получите знания о методологиях управления, инструментах и техниках, необходимых для успешной работы. Научитесь вести проекты без опыта в менеджменте и IT!

Product Marketing Manager — стратегия и вывод продукта на рынок

Продуктовые маркетологи отвечают за стратегию, позиционирование и продвижение IT-продуктов. Они работают на стыке маркетинга, разработки и бизнеса, анализируют рынок и конкурентов, чтобы создать успешные маркетинговые кампании. 

Это направление позволяет хорошо зарабатывать (от 160 000 рублей в месяц) и требует глубокого понимания продукта и рынка, а также навыков в области маркетинговых коммуникаций.

Чем занимается продуктовый маркетолог:

  • созданием и оптимизацией контента;

  • продвижением продукта;

  • анализом эффективности маркетинговых кампаний;

  • управлением маркетинговым бюджетом;

  • изучением рынка;

  • позиционированием и брендингом продукта;

  • разработкой стратегий маркетинга и коммуникаций;

  • управлением продуктовым ассортиментом;

  • сотрудничеством с командами разработки и дизайна;

  • проведением конкурентного анализа.

Курс Product marketing manager даст вам комплексные знания для старта карьеры, а также вы сможете реализовать маркетинговую стратегию на практике сразу после обучения. Помните, что в сфере IT ценится стремление к новым знаниям и умение быстро адаптироваться к изменениям. 

Ваши амбиции и трудолюбие, подкрепленные качественным образованием и практическими навыками, гарантированно приведут вас к успеху в одной из самых быстрорастущих отраслей нашего времени. 

Открывайте для себя новые горизонты с курсами от Нетологии и превратите свое увлечение информационными технологиями в успешную карьеру!

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