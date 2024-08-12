Как «войти в айти» без навыков программирования: топ курсов для начинающих

IT-индустрия — это не только программирование. Рассмотрим перспективные направления в IT, которые позволят вам стать частью этого динамичного мира, даже если вы не стремитесь освоить специальность разработчика. Вместе с курсами от Нетологии вы узнаете, какие профессии подойдут вам и как начать карьеру в IT.
UX/UI дизайнер — креатив и пользовательский опыт
У вас хорошее чувство стиля и вы всегда мечтали создавать удобные и красивые интерфейсы приложений или сайтов? Тогда стоит попробовать себя в UX (User Experience) и UI (User Interface) дизайне. Такие специалисты играют ключевую роль в создании продуктов, которые удобны и приятны в использовании. Они анализируют потребности пользователей, создают прототипы и воплощают в жизнь дизайн, который облегчает взаимодействие с продуктом.
Сделайте первые шаги в профессии вместе с курсом UX и UI дизайна от Нетологии. Он даст вам необходимые знания и практические навыки, благодаря которым вы создадите и пополните реальными кейсами портфолио, а также сможете начать работать в этом направлении уже через 4 месяца. Вы пройдете стажировку в Школе практики, выполните тестовые задания и реальные задачи от компаний-партнеров Нетологии.
Интернет-маркетолог — продвижение и аналитика
Маркетинг в IT — это огромный сегмент с бесчисленными возможностями. Он включает в себя не только создание рекламных текстов, но и:
анализ больших данных;
оптимизацию поисковых систем (SEO);
контекстную рекламу;
продвижение в социальных сетях (SMM).
Интернет-маркетологи помогают IT-продуктам найти свою аудиторию и достигать коммерческих целей. Обучение в этой области предоставляет мощный старт для карьеры в цифровом маркетинге.
Курс Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста поможет получить востребованную специализацию на выбор: таргетированная или контекстная реклама, SMM, продвижение на маркетплейсах, копирайтинг. А найти работу вы сможете с помощью Центра развития карьеры Нетологии.
QA инженер — качество и тестирование
QA (Quality Assurance) инженеры помогают выпустить качественный программный продукт, тестируя его на предмет ошибок и недочетов. Тестировщики являются незаменимым звеном в процессе разработки, ведь именно они проводят тестирование продуктов, находя ошибки до того, как о них споткнется клиент.
На курсе Инженер по тестированию вы освоите ручное и ручное и автоматизированное тестирование на Java, а в расширенной программе изучите JavaScript, мобильное и нагрузочное тестирования, основы Python.
Уже через 2 месяца после начала обучения «с нуля» средний доход начинающего специалиста (джуниора) может варьироваться от 25 000 до 35 000 рублей в месяц. У опытных специалистов (мидл, сеньор) средний доход составляет от 80 тысяч рублей в месяц.
UX копирайтер — слово и взаимодействие
Тексты в интерфейсах играют ключевую роль в восприятии продукта пользователем. UX копирайтеры создают понятные, удобные и эффективные тексты, которые помогают пользователям легко ориентироваться в приложениях, на сайтах и веб-сервисах.
Навыки, которые получают студенты, осваивающие профессию UX копирайтера с 0:
Глубокое понимание принципов UX и взаимодействия пользователя с интерфейсами.
Отличные навыки письма и редактирования текста.
Умение анализировать поведение пользователей и преобразовывать эти знания в эффективный контент.
Знание основ SEO и интернет-маркетинга.
Владение инструментами для создания и тестирования контента (Google Analytics, Hotjar и другие).
На курсе UX-редактор вы освоите навыки работы с UX-текстами и обучитесь продуктовому подходу. Учитесь там, где удобно, даже без интернета! Специально для студентов мы разработали мобильное приложение.
Куратор онлайн-обучения – образование и IT
С появлением онлайн-курсов роль кураторов обучения стала еще более значимой. Специалисты помогают студентам оставаться мотивированными, отслеживают их прогресс обучения и обеспечивают эффективное взаимодействие с образовательным контентом.
Сфера онлайн-обучения стремительно растет, и если вы хотите помогать людям получать новые знания, курс Куратор и технический администратор онлайн-школы от Нетологии станет вашим путеводителем. Вы узнаете, как управлять образовательными проектами и мотивировать студентов. А также освоите техническую часть профессии и научитесь работать в CRM-системах, например, «GetCourse».
Менеджер проектов в IT – организация и лидерство
Проджект-менеджеры — это специалисты, которые:
координируют работу команды;
контролируют сроки и бюджеты;
обеспечивают взаимодействие между всеми участниками процесса.
Сколько зарабатывают специалисты этого направления:
джуниор — 83 000 рублей в месяц;
мидл — 152 000 рублей в месяц;
сеньор — 254 000 рублей в месяц.
Если вам нравится работать в команде и вы хотите научиться управлять IT-проектами, курс Менеджер проектов от Нетологии станет вашим стартом в профессии. Вы получите знания о методологиях управления, инструментах и техниках, необходимых для успешной работы. Научитесь вести проекты без опыта в менеджменте и IT!
Product Marketing Manager — стратегия и вывод продукта на рынок
Продуктовые маркетологи отвечают за стратегию, позиционирование и продвижение IT-продуктов. Они работают на стыке маркетинга, разработки и бизнеса, анализируют рынок и конкурентов, чтобы создать успешные маркетинговые кампании.
Это направление позволяет хорошо зарабатывать (от 160 000 рублей в месяц) и требует глубокого понимания продукта и рынка, а также навыков в области маркетинговых коммуникаций.
Чем занимается продуктовый маркетолог:
созданием и оптимизацией контента;
продвижением продукта;
анализом эффективности маркетинговых кампаний;
управлением маркетинговым бюджетом;
изучением рынка;
позиционированием и брендингом продукта;
разработкой стратегий маркетинга и коммуникаций;
управлением продуктовым ассортиментом;
сотрудничеством с командами разработки и дизайна;
проведением конкурентного анализа.
Курс Product marketing manager даст вам комплексные знания для старта карьеры, а также вы сможете реализовать маркетинговую стратегию на практике сразу после обучения. Помните, что в сфере IT ценится стремление к новым знаниям и умение быстро адаптироваться к изменениям.
Ваши амбиции и трудолюбие, подкрепленные качественным образованием и практическими навыками, гарантированно приведут вас к успеху в одной из самых быстрорастущих отраслей нашего времени.
Открывайте для себя новые горизонты с курсами от Нетологии и превратите свое увлечение информационными технологиями в успешную карьеру!
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