Как «войти в айти» без навыков программирования: топ курсов для начинающих

Маркетинг в IT — это огромный сегмент с бесчисленными возможностями. Он включает в себя не только создание рекламных текстов, но и:

анализ больших данных;

оптимизацию поисковых систем (SEO);

контекстную рекламу;

продвижение в социальных сетях (SMM).

Интернет-маркетологи помогают IT-продуктам найти свою аудиторию и достигать коммерческих целей. Обучение в этой области предоставляет мощный старт для карьеры в цифровом маркетинге.