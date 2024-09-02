Учет заработной платы: порядок расчета и проводки

Учет заработной платы является важным аспектом бухгалтерского учета, который обеспечивает точное начисление и выплату заработной платы сотрудникам. Порядок расчета и проводки заработной платы регулируются нормативными актами.

Что включает заработная плата

Зарплата включает выплаты за выполнение должностных обязанностей — оклад или тарифную ставку, производственные премии, доплаты и надбавки. Не являются зарплатой отпускные и другие выплаты за время, когда за работником сохранялся средний заработок (ст. 129 ТК).

Существуют следующие формы оплаты труда:

прямая сдельная;

сдельно-премиальная;

сдельно-прогрессивная;

косвенно-сдельная;

аккордная;

комиссионная.

Учет заработной платы регулируется рядом правил, установленных законодательством и нормативными актами.

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Для точного учета заработной платы необходимо соблюдать ряд правил:

Устанавливайте систему оплаты труда в Положении об оплате труда, коллективном или трудовом договоре. Отражайте должностной оклад в трудовом договоре при повременной системе оплаты труда. Начисляйте премии при повременно-премиальной системе оплаты труда. Утверждайте сдельные расценки в локальных нормативных актах и трудовых договорах. Определяйте количество произведенной продукции на основании первичных документов. Рассчитывайте авансовый платеж пропорционально отработанному времени в первой половине месяца.

Основные формы оплаты труда включают:

Повременная (окладная) система оплаты труда.

При этой системе заработная плата рассчитывается на основе отработанного времени по окладу или тарифной ставке. Должностной оклад представляет собой фиксированную сумму оплаты труда за полностью отработанный месяц, вне зависимости от числа календарных дней в месяце.

Сдельная система оплаты труда.

При сдельной оплате труда заработная плата зависит от объема выполненных работ. Сдельные расценки за единицу продукции умножаются на количество произведенной продукции. Эти расценки устанавливаются в локальных нормативных актах и трудовых договорах, а количество продукции подтверждается первичными документами, такими как наряды, ведомости, акты и путевые листы.

Как рассчитать зарплату

Рассчитывают зарплату обычно так:

1. Расчет суммарного дохода сотрудников: включает оклады, премии, бонусы и другие виды оплаты труда.

2. Удержания из начисленной заработной платы:

Обязательные удержания:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

пенсионные взносы;

взносы на обязательное медицинское страхование.

Дополнительные удержания (по заявлению сотрудника):

алименты;

профсоюзные взносы и прочие удержания.

3. Начисление налогов и взносов с заработной платы:

Работодатель начисляет и уплачивает налоги и взносы с начисленной заработной платы, включая НДС и взносы в Соцфонд.

4. Выплата заработной платы:

Сотрудникам выплачивается чистая заработная плата, то есть сумма начисленной заработной платы за вычетом всех удержаний.

Аванс:

1. Расчет аванса происходит пропорционально отработанному времени в первой половине месяца. Если сотрудник не отработал ни одного дня в первой половине месяца, аванс не начисляется.

2. Праздничные дни первой половины месяца (январь, март, май, июнь, ноябрь) не учитываются при расчете аванса.

Расчетная ведомость:

Расчетная ведомость является основным документом для начисления заработной платы. Однако, если зарплата выдается из кассы по расчетно-платежной ведомости, то оформление отдельной расчетной ведомости не требуется.

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Проводки по зарплате

Начисление заработной платы:

Дебет: 20 «Основное производство» (26,44…).

Кредит: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Удержание НДФЛ:

Дебет: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Кредит: 68.01 «Расчеты по НДФЛ».

Удержание взносов на обязательное пенсионное страхование:

Дебет: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Кредит: 69.01 «Расчеты по взносам на обязательное пенсионное страхование».

Удержание взносов на обязательное медицинское страхование:

Дебет: 70 «Расчеты с персоналом по оплате трудам.

Кредит: 69.02 «Расчеты по взносам на обязательное медицинское страхование».

Начисление пенсионных взносов (работодатель):

Дебет: 20 «Основное производство».

Кредит: 69.01 «Расчеты по взносам на обязательное пенсионное страхование».

Начисление взносов на обязательное медицинское страхование (работодатель):

Дебет: 20 «Основное производство».

Кредит: 69.02 «Расчеты по взносам на обязательное медицинское страхование».

Выплата заработной платы наличными:

Дебет: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Кредит: 50 «Касса».

Выплата заработной платы безналичными:

Дебет: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Кредит: 51 «Расчетный счет».

Точный учет заработной платы крайне важен для предприятия. Он обеспечивает соблюдение трудового законодательства, своевременное начисление и выплату заработной платы сотрудникам, а также формирование достоверной финансовой отчетности.

Для обеспечения точности рекомендуется:

Наличие четкой и последовательной учетной политики.

Использование автоматизированных систем учета заработной платы.

Регулярная сверка с расчетными ведомостями и налоговыми декларациями.

Проведение независимых аудиторских проверок.

Обеспечение точного учета заработной платы не только имеет важное значение для соблюдения законодательства и своевременной выплаты сотрудникам, но также предоставляет руководству ценную информацию для принятия обоснованных решений в области управления персоналом.

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