Как заработать на маркетплейсах без вложений

Менеджер по маркетплейсам — это профессия, объединяющая бизнес, продажи, маркетинг. Узнайте, как стать менеджером и зарабатывать на маркетплейсах без вложений.

Реально ли зарабатывать на маркетплейсах без вложений

Маркетплейсы в России ежегодно набирают популярность среди бизнесменов и покупателей.

В 2023 году количество покупок выросло на 63%.

Бизнес активно осваивает эти площадки — в 2023 году число селлеров увеличилось на 8%.

В топ-3 российских маркетплейсов вошли Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет. В 2023 году количество продавцов, которые работают на 2 и более площадках, стало больше на 17%.

Войти на маркетплейсы предпринимателю с каждым годом становится сложнее:

конкуренты занимают все востребованные ниши;

нужно вкладывать деньги в раскрутку и продвижение, чтобы выделиться;

легко прогореть, если не изучить правила площадок, систему штрафов и юридические тонкости.

Предпринимателям обязательно нужно вкладываться в продвижение и покупку товаров. Но на маркетплейсах можно зарабатывать и без вложений в товар, если освоить профессию менеджер маркетплейсов. Далее разберем, кто это такой, зачем нужен бизнесу, сколько зарабатывает и как им стать.

Кто такой менеджер по маркетплейсам

Менеджер по маркетплейсам — это специалист, который помогает предпринимателям продавать товар через онлайн-площадки. Он берет на себя задачи по размещению товаров, маркетингу, отслеживанию результатов.

У маркетплейсов строгая система штрафов. Бизнесмены предпочитают не рисковать, а обратится к профессионалу, который все сделает правильно.

Что должен уметь менеджер по маркетплейсам:

разбираться в правилах площадок;

находить популярные ниши;

отслеживать статистику продаж и доставки;

находить стратегии для масштабирования бизнеса и привлечения клиентов.

Один специалист способен решать как локальные задачи, так и выполнять комплекс услуг. Например, можно нанять менеджера, который запустит рекламу на маркетплейсе. Или возьмет на себя большую работу от оформления карточек товаров до контроля логистики.

Крупные магазины, торгующие на маркетплейсах, создают отделы продаж. В них входят не только менеджеры, но и руководители, логисты, бизнес-аналитики, маркетологи.

Какие задачи у менеджера по маркетплейсам

Задачи менеджера маркетплейсов зависят от специфики деятельности бизнеса. В одних случаях специалисты только размещают карточки и продвигают товар, в других — руководят командой или следят за сборкой и доставкой.

Основные задачи менеджера по маркетплейсам:

Регистрирует продавцов на площадках. Анализирует ниши, спроса, конкурентов. Ищет востребованные товары и налаживает связи с поставщиками. Оформляет и публикует карточки товаров. Продумывает логистику, взаимодействует с транспортными компаниями, организовывает процесс отгрузки продукции. Работает с вопросами клиентов, помогает в решении трудностей. Контролирует складские запасы, следит за актуальностью цен. Устанавливает скидки и запускает распродажи. Находит пробелы в торговле, ищет стратегии улучшения продаж. Помогает товарам занять верхние строчки в поисковой выдаче. Отчитывается перед руководством о результатах работы.

Какой доход у менеджера по маркетплейсам

Доход специалиста зависит от сложности задач, специфики деятельности бизнеса, опыта.

Опыт до 1 года (Junior). Заработок начинающего менеджера примерно составляет 30–60 тыс. руб. в месяц. Какие задачи выполняет: оформляет карточки, ищет производителей и поставщиков, следит за грузоперевозками на склад и до покупателей.

Опыт до 3 лет (Middle). Заработок специалиста с таким опытом доходит до 100–120 тыс. руб. в месяц. Он не только контролирует этапы торгового процесса, но и занимается продвижением, поиском стратегий, тестирует бизнес-ситуации, составляет аналитические отчеты.

Опыт от 3 лет (Senior). Менеджеры со стажем зарабатывают от 120 тыс. руб. в месяц. Они участвуют в масштабировании бизнеса, управляют командой. Например, контролируют водителей или проверяют бухгалтеров.

Формат работы

Менеджер по маркетплейсам сам выбирает себе работодателя, исходя из собственных предпочтений в формате работы.

1. Онлайн или офлайн.

Например, он может работать удаленно. Для этого необходимо иметь ноутбук, стабильный интернет, смартфон с мессенджерами (для связи с работодателем и поставщиками). Некоторым специалистам сложно организовать свой день в домашней обстановке, поэтому они арендуют кабинет или работают в офисе работодателя.

2. Полный день или частичная нагрузка.

Менеджер сам устанавливает дневную нагрузку — работать 2 или 8 часов в день. Это также зависит от количества проектов. На один проект можно тратить немного времени в день. Если специалист ведет сразу несколько проектов, то нужно быть готовым к полному рабочему дню.

3. В штате или на себя.

Менеджер маркетплейсов может работать штатным сотрудником в компании, получая фиксированную зарплату или зарплату и премию. Работодатель сам отчисляет налоги за такого работника.

Самозанятый специалист, можно сказать, работает на себя. Он платит за себя НПД (налог на профессиональный доход): 4 или 6% — если оплата поступает от ИП или юрлица, соответственно. В этом формате есть ограничения по заработку — не более 2,4 млн руб. в год.

Некоторые владельцы бизнеса охотнее сотрудничают с менеджерами, оформленными в статусе ИП.

Как стать менеджером по маркетплейсам

Стать менеджером по маркетплейсам можно 2 способами: искать информацию самостоятельно (самообразование) или пройти обучение.

Самообразование.

Изучать азы профессии можно самому: читать статьи и смотреть ролики в интернете, структурировать информацию, отсеивать «мусор» и оставлять самое важное.

Вам не нужно тратить деньги на курсы или наставников — вся информация находится в открытом доступе. Но если у вас возникнут вопросы, то некому будет их задать.

Но зато вы поймете, какие преимущества у этой профессии, чем занимается менеджер по маркетплейсам, насколько он востребован у бизнеса. С этой базой уже можно пройти обучение более углубленно.

Обучение.

Обучение — это прохождение учебной программы, которую подготовили эксперты с учетом современных требований в профессии. Вам не нужно тратить время на сбор и систематизацию материала.

Начать карьеру можно пройдя курс от Нетологии Менеджер по маркетплейсам.

Плюсы обучения от Нетологии:

Структурированная информация — уроки и модули от простого к сложному. Основная программа курса поможет вам стартовать в профессии менеджера по маркетплейсам. Поддержка наставников — можно задавать вопросы если что-то непонятно. У вас будет 3 встречи с индивидуальным наставником. Практические задания — закрепление пройденного материала и формирование профессиональных навыков. Во время обучения у вас появится портфолио, которое заинтересует работодателей. Документ о прохождении обучения. Работодатели в первую очередь рассматривают кандидатов, у которых есть удостоверение о прохождении обучения. После прохождения курса от Нетологии вы получите удостоверение о повышении квалификации. Трудоустройство. Нетология помогает своим ученикам найти работодателей. Вы пройдете стажировку у действующих поставщиков и выполните свой первый проект.

Вы получите знания, которые помогут уверенно выйти на рынок — от знакомства с популярными маркетплейсами до стратегий по развитию бизнеса.

Заключение

Менеджер по маркетплейсам — это связующее звено между площадкой и продавцом, а также между продавцом и покупателем. Эта профессия набирает сейчас популярность, а бизнес готов платить хорошие деньги специалисту.

Одно из основных преимуществ профессии — заработок на маркетплейсах без вложений . Если предприниматели вкладываются в покупку товара, логистику, маркетинг, то менеджеру этого делать не нужно.

Легко найти работу. Достаточно разместить объявление на сайтах по поиску работы (Авито, Работа.ру, Зарплата.ру), и продавцы сами будут вас находить. Но для этого важно правильно составить резюме. Например, указать специализацию — маркетинг или закупки.

Есть перспектива карьерного роста. Например, начать можно с выполнения простых задач — регистрация бизнеса на площадке, анализ спроса и конкурентов, размещение карточек товаров. Со временем можно дорасти до управления командой и участия в стратегиях развития компании.

Получите эту востребованную профессию на курсе Менеджер по маркетплейсам от Нетологии. Вы научитесь запускать продажи и продвигать бизнес на маркетплейсах, составите портфолио из 9 работ и пройдете стажировку у партнеров Нетологии.

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