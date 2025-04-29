Как и где используется IP-телефония для бизнеса

Что такое IP-телефония для бизнеса
IP-телефония — это удобное коммуникационное решение, основанное на современных цифровых технологиях. Бизнес активно использует его для общения с клиентами и сокращения издержек на телефонную связь.
Принцип работы
Связь происходит не по телефонным проводам или радиоволнам (как при обычных телефонных звонках), а через интернет. Технология IP-телефонии полностью безопасна:
провайдер предоставляет надежные сервисы и оборудование;
менеджеры совершают и принимают звонки по защищенной линии связи;
речь «на том конце трубки» кодируется в соответствии с протоколом безопасности, а затем преобразуется в исходный вид, когда доходит до собеседника.
Преимущества
С помощью IP-телефонии бизнес получает целый набор полезных функций:
Связь с клиентами без привязки к месту. IP-телефония позволяет принимать и совершать звонки из любой точки мира — главное, чтобы был интернет. Это особенно удобно для компаний, у которых есть удаленные сотрудники или филиалы в других городах и странах.
Объединение всех звонков в единую систему. IP-телефония собирает все вызовы в одной системе. Руководители могут видеть статистику — кто звонил, сколько длился разговор, был ли ответ. Это помогает контролировать качество обслуживания клиентов.
Интеграция с системами. Возможности IP-телефонии позволяют синхронизировать работу с другими сервисами и приложениями — ERP, CRM, платформами обучения. С помощью такой интеграции бизнес получает данные сквозной аналитики для оптимизации работы.
Упрощение работы сотрудников. Менеджерам не нужно переключаться между разными телефонами или программами — все работает через одну удобную платформу. Можно даже принимать звонки на ноутбуке или в мобильном приложении.
Снижение затрат. Внутренние звонки между сотрудниками обычно бесплатные, а внешние — значительно дешевле, чем через традиционную телефонию.
Повышение качества сервиса. IP-телефония позволяет настроить автоответчики, голосовое меню, переадресацию и другие инструменты, которые делают общение с клиентами более профессиональным и удобным.
IP-телефония — это полноценный инструмент для улучшения коммуникации внутри компании, а также с клиентами и покупателями.
Планируете внедрять IP-телефонию, но не знаете, с чего начать? Что вы получите:
Облачную АТС. Объединяйте номера и автоматизируйте работу с клиентами в одном цифровом пространстве.
Географическую свободу. Подключайте городские, мобильные или международные номера и осваивайте новые рынки.
Статусные номера. Номер 8800 (toll-free) вызывает доверие у клиентов и подчеркивает статус бизнеса.
Организуйте телефонию в компании в несколько простых шагов — подключение АТС, выбор виртуального номера, настройка интеграции с CRM и ERP (Битрикс24, AmoCRM, GetCourse, Мой склад и т.д.).
Где используется IP-телефония
IP-телефония подходит бизнесу, который продает товары или оказывает услуги, принимает заказы онлайн, консультирует по новым продуктам, информирует об акциях и скидках. Рассмотрим основные сферы деятельности, где используется IP-телефония.
Колл-центры
Колл-центры — это неотъемлемая часть бизнеса для оперативного взаимодействия с клиентами и покупателями. Пользователю важно слышать голос оператора и чувствовать его прямое участие в решении вопроса или возникшей проблемы. Именно поэтому колл-центры востребованы и не уступают текстовым каналам общения.
Специалисты колл-центров также закрывают сделки, консультируют по продуктам и мотивируют к покупке. Колл-центры помогают повысить лояльность клиентов и увеличить доход компании.
Когда клиентов много, растут расходы на традиционную телефонную связь. Сэкономить можно с помощью IP-телефонии для колл-центров.
Какие еще преимущества IP-телефонии для колл-центров:
Организация удаленной работы. Место нахождения сотрудника неважно — бизнес может привлечь профессиональные кадры, где бы они ни находились. В этом помогают облачные решения телефонии.
Масштабируемость. По мере роста компании можно добавлять новых сотрудников, тем самым расширяя охват клиентов.
Гибкость. Бизнес получает инструменты под свои запросы с возможностью гибкой настройки (облачная АТС, IVR, международные номера, разные способы связи).
В крупных колл-центрах можно распределить нагрузку между сотрудниками с помощью очереди звонков. Голосовой помощник «удержит» клиента, пока оператор закончит текущий разговор с пользователем.
Интернет-магазины
IP-телефония успешно применяется при продажах через интернет-магазины. Продавцы общаются с покупателями, информируют о новых поступлениях товаров, сообщают о скидках. Одно из основных преимуществ IP-телефонии для интернет-магазинов — это анализ потребностей покупателей на основе системных данных.
Какие еще преимущества IP-телефонии для интернет-магазинов:
Многоканальность. Специалисты контакт-центра могут одновременно работать со звонками, поступающими на один виртуальный номер. Это важно при большой нагрузке на техподдержку.
Охват всех клиентов. Функции IP-телефонии ориентированы на удержание клиентов. Можно настроить голосовые сценарии (IVR), очередь звонков, автоматизированный выбор опций (без «живого» оператора). Бизнес не пропустит ни одного звонка и не потеряет ни одного клиента.
Географическая доступность. Провайдер предоставляет номера с кодом любого города на выбор. Находить клиентов можно по всей России и в других странах, не находясь там физически.
Кнопка обратного звонка. Интернет-магазины могут разместить ее на своем сайте. С помощью этой опции клиенты уточняют условия заказа, получают консультации и быстрее принимают решение о покупке.
IP-телефония позволяет оценить потребности и интересы клиентов, распределить пользователей по сегментам и в дальнейшем совершать «теплые» звонки. А интеграция с CRM-системами улучшает персонализированное обслуживание — менеджеры могут обзванивать покупателей, пользуясь данными из карточки об интересах и прошлых покупках конкретного клиента.
Службы доставки
Службы доставки используют IP-телефонию для эффективной коммуникации с сотрудниками и контроля логистики. С помощью этой технологии можно легко координировать курьеров и водителей, оптимизировать доставки, повышать качество услуг и лояльность клиентов.
IP-телефония помогает и клиентам. Эта технология позволяет быстро связаться с оператором — изменить адрес, дату или время доставки, дополнить заказ или уточнить условия.
Налаженная коммуникация между бизнесом и клиентами делает процесс взаимодействия прозрачным и открытым.
Какие еще преимущества у IP-телефонии для службы доставки:
Автоматизация заказов. Бизнес может настроить инструмент IVR и с помощью голосового автоответчика информировать покупателя о товарах или помогать совершить заказ без помощи оператора.
Уведомления клиентов. С помощью интеграции с CRM-системами легко настроить оповещения клиентов о статусе доставки, изменении данных заказа или приближении курьера.
Контроль водителей. Функции IP-телефонии позволяют записать разговоры водителей, отслеживать время звонков и делать выводы о продуктивности водителя.
С помощью IP-телефонии службы доставки могут улучшить логистику, повысить качество услуг, оптимизировать бизнес-процессы на основании аналитических сводок.
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Клиники и салоны красоты
Особое значение IP-телефония имеет для медицинских учреждений и салонов красоты. К персональным данным клиентов относятся истории болезней, результаты тестов и исследований, применяемые процедуры.
IP-телефония помогает соблюдать законодательные требования в области персональных данных и обеспечивать сохранность личной информации о клиентах и пациентах (шифрование разговоров, настройка ограниченных доступов к базам клиентов, строгие протоколы безопасности).
Лояльность клиентов повышается не только за счет качества процедур, но и создания комфортных условий до получения услуги — запись на прием, получение консультаций по телефону и т.д.
Какие еще преимущества IP-телефонии для клиник и салонов красоты:
Автоматизация процессов. Голосовой автоответчик заменит «живого» оператора — он сообщит пользователю название компании и предложит выбрать услугу нажатием кнопки. IVR поможет клиентам записаться на прием даже в выходные или праздничные дни, когда учреждение не работает.
Отдельные линии связи. Бизнес может подключить виртуальные номера для конкретных услуг. Например, один IP-номер для консультаций, другой — для записи к специалистам.
Уведомления клиентов. С помощью интеграции с CRM-системой можно управлять уведомлениями клиентов — подтверждение записи, изменение даты приема, замена специалиста. Клиент может все это делать без участия администратора.
IP-телефония для клиник и салонов красоты сводит на минимум ошибки из-за человеческого фактора, ошибки в графике записей. Снижается нагрузка на персонал, и сотрудники могут сосредоточиться на качестве оказания услуг.
Как понять, что пора внедрять IP-телефонию
Как понять, что уже пора внедрять IP-телефонию для коммуникации с клиентами? Перечислим основные факторы:
Бизнес развивается — появляется больше клиентов, растет количество заказов, расширяется штат сотрудников.
Компания планирует расширить географию продаж — например, освоить международный рынок.
Бизнес хочет улучшить качество обслуживания — сократить время на ответы, контролировать сотрудников, автоматизировать заказы и записи.
Компания хочет снизить расходы на традиционную телефонную связь.
Бизнес хочет внедрить маршрутизацию звонков — снизить нагрузку на персонал, подключить автоматического секретаря, организовать адресное распределение звонков.
Перед внедрением IP-телефонии необходимо оценить цели и запросы бизнеса. Если есть потребность в современном коммуникационном решении, значит пора внедрять. И чем раньше, тем лучше — особенно это важно для получения конкурентного преимущества.
Подведем итоги
Выше мы рассмотрели лишь часть бизнес-сфер, где можно использовать IP-телефонию (колл-центры, интернет-магазины, службы доставки, клиники и салоны красоты). Внедрить эту технологию для эффективной коммуникации можно и в другие сферы. При этом принцип работы и преимущества будут аналогичными:
онлайн-школы;
компании с отделами продаж;
консалтинговые агентства;
туристические фирмы;
финансовые учреждения;
аудиторские компании;
производственные предприятия и т.д.
Компания «Новофон» предлагает IP-телефонию для разных сфер бизнеса — облачная АТС, виртуальные номера, ПО. Совершайте и принимайте звонки любым удобным способом — в программе, приложении, через интерфейс или с помощью переадресации. Гибкие настройки позволяют адаптировать коммуникационное решение под конкретное отраслевое направление. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью мощных инструментов — голосовой автоответчик (IVR), очередь заказов, разделение линий связи.
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