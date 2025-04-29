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Как и где используется IP-телефония для бизнеса

Бизнесу важно регулярно созваниваться с клиентами — информировать о скидках, предлагать новые продукты, уточнять условия заказа, дистанционно решать проблемы пользователей. На «классические» способы связи тратятся большие деньги. Но есть IP-телефония — это технология связи, которая помогает сэкономить бюджет и автоматизировать звонки.

Что такое IP-телефония для бизнеса

IP-телефония — это удобное коммуникационное решение, основанное на современных цифровых технологиях. Бизнес активно использует его для общения с клиентами и сокращения издержек на телефонную связь. 

Принцип работы 

Связь происходит не по телефонным проводам или радиоволнам (как при обычных телефонных звонках), а через интернет. Технология IP-телефонии полностью безопасна: 

  • провайдер предоставляет надежные сервисы и оборудование;

  • менеджеры совершают и принимают звонки по защищенной линии связи;

  • речь «на том конце трубки» кодируется в соответствии с протоколом безопасности, а затем преобразуется в исходный вид, когда доходит до собеседника. 

Преимущества

С помощью IP-телефонии бизнес получает целый набор полезных функций:

  • Связь с клиентами без привязки к месту. IP-телефония позволяет принимать и совершать звонки из любой точки мира — главное, чтобы был интернет. Это особенно удобно для компаний, у которых есть удаленные сотрудники или филиалы в других городах и странах.

  • Объединение всех звонков в единую систему. IP-телефония собирает все вызовы в одной системе. Руководители могут видеть статистику — кто звонил, сколько длился разговор, был ли ответ. Это помогает контролировать качество обслуживания клиентов.

  • Интеграция с системами. Возможности IP-телефонии позволяют синхронизировать работу с другими сервисами и приложениями — ERP, CRM, платформами обучения. С помощью такой интеграции бизнес получает данные сквозной аналитики для оптимизации работы.

  • Упрощение работы сотрудников. Менеджерам не нужно переключаться между разными телефонами или программами — все работает через одну удобную платформу. Можно даже принимать звонки на ноутбуке или в мобильном приложении.

  • Снижение затрат. Внутренние звонки между сотрудниками обычно бесплатные, а внешние — значительно дешевле, чем через традиционную телефонию.

  • Повышение качества сервиса. IP-телефония позволяет настроить автоответчики, голосовое меню, переадресацию и другие инструменты, которые делают общение с клиентами более профессиональным и удобным.

IP-телефония — это полноценный инструмент для улучшения коммуникации внутри компании, а также с клиентами и покупателями.

Планируете внедрять IP-телефонию, но не знаете, с чего начать? Что вы получите:

  • Облачную АТС. Объединяйте номера и автоматизируйте работу с клиентами в одном цифровом пространстве.

  • Географическую свободу. Подключайте городские, мобильные или международные номера и осваивайте новые рынки.

  • Статусные номера. Номер 8800 (toll-free) вызывает доверие у клиентов и подчеркивает статус бизнеса.

Организуйте телефонию в компании в несколько простых шагов — подключение АТС, выбор виртуального номера, настройка интеграции с CRM и ERP (Битрикс24, AmoCRM, GetCourse, Мой склад и т.д.).

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Где используется IP-телефония

IP-телефония подходит бизнесу, который продает товары или оказывает услуги, принимает заказы онлайн, консультирует по новым продуктам, информирует об акциях и скидках. Рассмотрим основные сферы деятельности, где используется IP-телефония.

Колл-центры

Колл-центры — это неотъемлемая часть бизнеса для оперативного взаимодействия с клиентами и покупателями. Пользователю важно слышать голос оператора и чувствовать его прямое участие в решении вопроса или возникшей проблемы. Именно поэтому колл-центры востребованы и не уступают текстовым каналам общения.

Специалисты колл-центров также закрывают сделки, консультируют по продуктам и мотивируют к покупке. Колл-центры помогают повысить лояльность клиентов и увеличить доход компании. 

Когда клиентов много, растут расходы на традиционную телефонную связь. Сэкономить можно с помощью IP-телефонии для колл-центров. 

Какие еще преимущества IP-телефонии для колл-центров:

  • Организация удаленной работы. Место нахождения сотрудника неважно — бизнес может привлечь профессиональные кадры, где бы они ни находились. В этом помогают облачные решения телефонии.

  • Масштабируемость. По мере роста компании можно добавлять новых сотрудников, тем самым расширяя охват клиентов.

  • Гибкость. Бизнес получает инструменты под свои запросы с возможностью гибкой настройки (облачная АТС, IVR, международные номера, разные способы связи).

В крупных колл-центрах можно распределить нагрузку между сотрудниками с помощью очереди звонков. Голосовой помощник «удержит» клиента, пока оператор закончит текущий разговор с пользователем. 

Интернет-магазины

IP-телефония успешно применяется при продажах через интернет-магазины. Продавцы общаются с покупателями, информируют о новых поступлениях товаров, сообщают о скидках. Одно из основных преимуществ IP-телефонии для интернет-магазинов — это анализ потребностей покупателей на основе системных данных. 

Какие еще преимущества IP-телефонии для интернет-магазинов:

  • Многоканальность. Специалисты контакт-центра могут одновременно работать со звонками, поступающими на один виртуальный номер. Это важно при большой нагрузке на техподдержку.

  • Охват всех клиентов. Функции IP-телефонии ориентированы на удержание клиентов. Можно настроить голосовые сценарии (IVR), очередь звонков, автоматизированный выбор опций (без «живого» оператора). Бизнес не пропустит ни одного звонка и не потеряет ни одного клиента.

  • Географическая доступность. Провайдер предоставляет номера с кодом любого города на выбор. Находить клиентов можно по всей России и в других странах, не находясь там физически.

  • Кнопка обратного звонка. Интернет-магазины могут разместить ее на своем сайте. С помощью этой опции клиенты уточняют условия заказа, получают консультации и быстрее принимают решение о покупке. 

IP-телефония позволяет оценить потребности и интересы клиентов, распределить пользователей по сегментам и в дальнейшем совершать «теплые» звонки. А интеграция с CRM-системами улучшает персонализированное обслуживание — менеджеры могут обзванивать покупателей, пользуясь данными из карточки об интересах и прошлых покупках конкретного клиента. 

Службы доставки

Службы доставки используют IP-телефонию для эффективной коммуникации с сотрудниками и контроля логистики. С помощью этой технологии можно легко координировать курьеров и водителей, оптимизировать доставки, повышать качество услуг и лояльность клиентов.

IP-телефония помогает и клиентам. Эта технология позволяет быстро связаться с оператором — изменить адрес, дату или время доставки, дополнить заказ или уточнить условия.

Налаженная коммуникация между бизнесом и клиентами делает процесс взаимодействия прозрачным и открытым. 

Какие еще преимущества у IP-телефонии для службы доставки:

  • Автоматизация заказов. Бизнес может настроить инструмент IVR и с помощью голосового автоответчика информировать покупателя о товарах или помогать совершить заказ без помощи оператора.

  • Уведомления клиентов. С помощью интеграции с CRM-системами легко настроить оповещения клиентов о статусе доставки, изменении данных заказа или приближении курьера.

  • Контроль водителей. Функции IP-телефонии позволяют записать разговоры водителей, отслеживать время звонков и делать выводы о продуктивности водителя.

С помощью IP-телефонии службы доставки могут улучшить логистику, повысить качество услуг, оптимизировать бизнес-процессы на основании аналитических сводок.

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Клиники и салоны красоты

Особое значение IP-телефония имеет для медицинских учреждений и салонов красоты. К персональным данным клиентов относятся истории болезней, результаты тестов и исследований, применяемые процедуры. 

IP-телефония помогает соблюдать законодательные требования в области персональных данных и обеспечивать сохранность личной информации о клиентах и пациентах (шифрование разговоров, настройка ограниченных доступов к базам клиентов, строгие протоколы безопасности).

Лояльность клиентов повышается не только за счет качества процедур, но и создания комфортных условий до получения услуги — запись на прием, получение консультаций по телефону и т.д. 

Какие еще преимущества IP-телефонии для клиник и салонов красоты:

  • Автоматизация процессов. Голосовой автоответчик заменит «живого» оператора — он сообщит пользователю название компании и предложит выбрать услугу нажатием кнопки. IVR поможет клиентам записаться на прием даже в выходные или праздничные дни, когда учреждение не работает.

  • Отдельные линии связи. Бизнес может подключить виртуальные номера для конкретных услуг. Например, один IP-номер для консультаций, другой — для записи к специалистам.

  • Уведомления клиентов. С помощью интеграции с CRM-системой можно управлять уведомлениями клиентов — подтверждение записи, изменение даты приема, замена специалиста. Клиент может все это делать без участия администратора. 

IP-телефония для клиник и салонов красоты сводит на минимум ошибки из-за человеческого фактора, ошибки в графике записей. Снижается нагрузка на персонал, и сотрудники могут сосредоточиться на качестве оказания услуг.  

Как понять, что пора внедрять IP-телефонию

Как понять, что уже пора внедрять IP-телефонию для коммуникации с клиентами? Перечислим основные факторы:

  1. Бизнес развивается — появляется больше клиентов, растет количество заказов, расширяется штат сотрудников.

  2. Компания планирует расширить географию продаж — например, освоить международный рынок.

  3. Бизнес хочет улучшить качество обслуживания — сократить время на ответы, контролировать сотрудников, автоматизировать заказы и записи.

  4. Компания хочет снизить расходы на традиционную телефонную связь. 

  5. Бизнес хочет внедрить маршрутизацию звонков — снизить нагрузку на персонал, подключить автоматического секретаря, организовать адресное распределение звонков.

Перед внедрением IP-телефонии необходимо оценить цели и запросы бизнеса. Если есть потребность в современном коммуникационном решении, значит пора внедрять. И чем раньше, тем лучше — особенно это важно для получения конкурентного преимущества.

Подведем итоги

Выше мы рассмотрели лишь часть бизнес-сфер, где можно использовать IP-телефонию (колл-центры, интернет-магазины, службы доставки, клиники и салоны красоты). Внедрить эту технологию для эффективной коммуникации можно и в другие сферы. При этом принцип работы и преимущества будут аналогичными:

  • онлайн-школы;

  • компании с отделами продаж;

  • консалтинговые агентства;

  • туристические фирмы;

  • финансовые учреждения;

  • аудиторские компании;

  • производственные предприятия и т.д.

Компания «Новофон» предлагает IP-телефонию для разных сфер бизнесаоблачная АТС, виртуальные номера, ПО. Совершайте и принимайте звонки любым удобным способом — в программе, приложении, через интерфейс или с помощью переадресации. Гибкие настройки позволяют адаптировать коммуникационное решение под конкретное отраслевое направление. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью мощных инструментов — голосовой автоответчик (IVR), очередь заказов, разделение линий связи.  

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