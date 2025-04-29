Как и где используется IP-телефония для бизнеса

Где используется IP-телефония

IP-телефония подходит бизнесу, который продает товары или оказывает услуги, принимает заказы онлайн, консультирует по новым продуктам, информирует об акциях и скидках. Рассмотрим основные сферы деятельности, где используется IP-телефония.

Колл-центры

Колл-центры — это неотъемлемая часть бизнеса для оперативного взаимодействия с клиентами и покупателями. Пользователю важно слышать голос оператора и чувствовать его прямое участие в решении вопроса или возникшей проблемы. Именно поэтому колл-центры востребованы и не уступают текстовым каналам общения.

Специалисты колл-центров также закрывают сделки, консультируют по продуктам и мотивируют к покупке. Колл-центры помогают повысить лояльность клиентов и увеличить доход компании.

Когда клиентов много, растут расходы на традиционную телефонную связь. Сэкономить можно с помощью IP-телефонии для колл-центров.

Какие еще преимущества IP-телефонии для колл-центров:

Организация удаленной работы. Место нахождения сотрудника неважно — бизнес может привлечь профессиональные кадры, где бы они ни находились. В этом помогают облачные решения телефонии.

Масштабируемость. По мере роста компании можно добавлять новых сотрудников, тем самым расширяя охват клиентов.

Гибкость. Бизнес получает инструменты под свои запросы с возможностью гибкой настройки (облачная АТС, IVR, международные номера, разные способы связи).

В крупных колл-центрах можно распределить нагрузку между сотрудниками с помощью очереди звонков. Голосовой помощник «удержит» клиента, пока оператор закончит текущий разговор с пользователем.