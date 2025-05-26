Рекламные спам-звонки — вне закона: как не попасть на штраф

Что изменилось в законе

Госдума приняла долгожданный закон № 41-ФЗ о противодействии телефонному мошенничеству. Необходимость такого регулирования назревала давно: по данным Роскомнадзора, только в 2024 году зафиксировано 135 утечек баз данных, которые включали — более 710 млн записей об абонентах.

В апреле прошлого года ответственность за спам звонки ужесточились. Штрафы с тех пор «подросли» (закон от 06.04.2024 № 78-ФЗ):

для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 руб.;

для должностных лиц и ИП — от 20 000 до 100 000 руб.;

для граждан — от 10 000 до 20 000 руб.;

для кредитных и микрофинансовых организаций самые серьезные санкции — от 600 000 до 1 600 000 руб.

Новый закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ вступает в силу (за исключением некоторых положений) уже с июня. Что он меняет для бизнеса:

Совершать массовые и автоматические звонки в рекламных целях (или иных, например, информационных) предприниматели смогут только тем абонентам, которые дали прямое согласие на получение таких вызовов. Юридическое лицо или ИП — инициаторы обзвонов обязаны заключить договор оказания услуг с оператором связи. Абонент (каждое физлицо) вправе отказаться от получения массовых и автоматических звонков. Сделать это можно, обратившись к своему оператору связи (МТС, Мегафон, Теле-2 и т.д.) или напрямую в региональные управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). С 1 сентября 2025 года начнет также работать обязательное определение бизнес-номеров. То есть оператор будет передавать на устройство пользователя информацию о том, кто звонит, если инициатор звонка компания или ИП.

В целом же, закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ включает около 30 пунктов, которые связаны с противодействием мошенничеству, наравне с ограничением спам-звонков (самозапрет на заключение договоров с мобильными операторами, ограничения онлайн-выдачи потребительских займов и др.). Рекомендуем изучить нормативный акт полностью.