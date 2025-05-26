Рекламные спам-звонки — вне закона: как не попасть на штраф

Что изменилось в законе
Госдума приняла долгожданный закон № 41-ФЗ о противодействии телефонному мошенничеству. Необходимость такого регулирования назревала давно: по данным Роскомнадзора, только в 2024 году зафиксировано 135 утечек баз данных, которые включали — более 710 млн записей об абонентах.
В апреле прошлого года ответственность за спам звонки ужесточились. Штрафы с тех пор «подросли» (закон от 06.04.2024 № 78-ФЗ):
для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 руб.;
для должностных лиц и ИП — от 20 000 до 100 000 руб.;
для граждан — от 10 000 до 20 000 руб.;
для кредитных и микрофинансовых организаций самые серьезные санкции — от 600 000 до 1 600 000 руб.
Новый закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ вступает в силу (за исключением некоторых положений) уже с июня. Что он меняет для бизнеса:
Совершать массовые и автоматические звонки в рекламных целях (или иных, например, информационных) предприниматели смогут только тем абонентам, которые дали прямое согласие на получение таких вызовов.
Юридическое лицо или ИП — инициаторы обзвонов обязаны заключить договор оказания услуг с оператором связи.
Абонент (каждое физлицо) вправе отказаться от получения массовых и автоматических звонков. Сделать это можно, обратившись к своему оператору связи (МТС, Мегафон, Теле-2 и т.д.) или напрямую в региональные управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
С 1 сентября 2025 года начнет также работать обязательное определение бизнес-номеров. То есть оператор будет передавать на устройство пользователя информацию о том, кто звонит, если инициатор звонка компания или ИП.
В целом же, закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ включает около 30 пунктов, которые связаны с противодействием мошенничеству, наравне с ограничением спам-звонков (самозапрет на заключение договоров с мобильными операторами, ограничения онлайн-выдачи потребительских займов и др.). Рекомендуем изучить нормативный акт полностью.
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Если без согласия теперь нельзя, то как его получить
В законе сказано, что согласие на массовые звонки должно быть выражено физлицом через действия, которые:
Однозначно его идентифицируют — то есть позволяют установить личность.
Достоверно устанавливают волеизъявление — то есть четко подтверждают желание (ст. 44.1-1 закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» в ред. от 01.04.2025).
Как это будет реализовано на практике, будем разбираться по ходу дела. Главное, чтобы заказчик рекламного обзвона мог доказать соответствие полученного согласия по двум вышеуказанным пунктам. Иначе вызовы могут быть признаны незаконными, а значит возможны штрафы до 1 млн руб. по ст. 14.3 КоАП.
Письменное согласие абонента может быть получено:
Через специальную форму на сайте — где человек сам вводит номер своего телефона, а также проставляет «галочку» в поле: «Я согласен на получение массовых и автоматических звонков от ООО «Ромашка».
Желательно также предусмотреть механизм логирования IP-адреса, устройства пользователя и времени, чтобы при необходимости доказать факт согласия.
Через СМС — например, клиент отправляет сообщение с кодом подтверждения на короткий номер.
С помощью подписания документа офлайн — включите дополнительный пункт в договор, согласие на обработку персональных данных или другой документ, который лично оформляет клиент при посещении вашего офиса.
Учитывайте право абонента на отказ (ч. 2 ст. 44.1-1 закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ). Сделать это должно быть также легко, как и выразить согласие. Если реализовываете функцию на сайте, обязательно добавьте кнопку «Отписаться от массовых звонков».
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Пример согласия на получение массовых вызовов: для размещения на сайте или включения в договор
«Я, Никаноров Семен Семенович, даю согласие ООО “Ромашка” на осуществление в мой адрес массовых телефонных вызовов, включая автоматические звонки с использованием технических средств, в целях информирования о продуктах и услугах, уведомлений, рекламных предложений и пр.
Согласие предоставляется на неопределенный срок и может быть отозвано мною в любой момент путем отправки СМС со словом “СТОП” на номер 8-800-00-00-00.
Настоящее согласие является выражением моего свободного, информированного и однозначного волеизъявления и предоставляется в соответствии с ФЗ-41 от 01.04.2025 и ФЗ-152 “О персональных данных”».
Еще один важный момент: все полученные от абонентов согласия должны быть задокументированы и храниться в электронном формате или бумажном виде. Будьте готовы к диалогу с РКН и УФАС.
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