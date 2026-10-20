Как работает облачная АТС

Облачная АТС обрабатывает входящий трафик по правилам, которые компания задает в личном кабинете.

Схема звонка:

Клиент набирает номер — АТС принимает вызов — голосовое меню или сценарий маршрутизации — сотрудник либо очередь ожидания — разговор — фиксация результата звонка.

Сотрудники могут принимать звонки через приложение, софтфон, IP-телефон или браузер, если такой способ поддерживается сервисом. Для работы с компьютера понадобятся стабильный интернет и гарнитура. SIP-аккаунт связывает совместимое устройство или программу с телефонной сетью провайдера.

После разговора АТС сохраняет сведения о вызове. При включенной записи в истории появляется аудиофайл. Интеграция с CRM связывает звонок с карточкой клиента, если такую функцию поддерживает подключенный сервис.