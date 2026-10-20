Облачная АТС помогает выстроить профессиональную телефонную коммуникацию, распределять обращения между сотрудниками и контролировать качество обслуживания без затрат на собственную телефонную инфраструктуру.
Что такое облачная АТС
Облачная АТС для малого бизнеса — телефонная станция, которая работает на стороне провайдера и обрабатывает входящие и исходящие вызовы через интернет. Компания подключает номера, добавляет сотрудников и настраивает сценарии звонков в личном кабинете без покупки собственной станции и обслуживания собственного оборудования.
Новофон предлагает виртуальную АТС для организации корпоративной связи.
Система распределяет звонки между отделами, записывает разговоры и собирает статистику. В зависимости от тарифа можно подключить голосовое меню, очередь вызовов и интеграцию с CRM.
Как работает облачная АТС
Облачная АТС обрабатывает входящий трафик по правилам, которые компания задает в личном кабинете.
Схема звонка:
Клиент набирает номер — АТС принимает вызов — голосовое меню или сценарий маршрутизации — сотрудник либо очередь ожидания — разговор — фиксация результата звонка.
Сотрудники могут принимать звонки через приложение, софтфон, IP-телефон или браузер, если такой способ поддерживается сервисом. Для работы с компьютера понадобятся стабильный интернет и гарнитура. SIP-аккаунт связывает совместимое устройство или программу с телефонной сетью провайдера.
После разговора АТС сохраняет сведения о вызове. При включенной записи в истории появляется аудиофайл. Интеграция с CRM связывает звонок с карточкой клиента, если такую функцию поддерживает подключенный сервис.
Облачная или офисная АТС: что выбрать
Главное различие между облачной и офисной АТС — в размещении телефонной платформы и обслуживании инфраструктуры. В облачной модели платформой занимается провайдер, а компания управляет настройками телефонии. При использовании офисной АТС компания отвечает за собственное оборудование или организует его обслуживание через подрядчика.
Что сравнить
Офисная АТС
Облачная АТС
Запуск
Нужно приобрести оборудование, установить и настроить систему
Подключение через интернет и настройка в личном кабинете
Затраты
Покупка оборудования, установка, обслуживание и обновление
Оплата услуг по тарифу провайдера без покупки собственной телефонной станции
Масштабирование
Расширение может потребовать дополнительного оборудования и работ
Пользователей и номера можно добавлять в рамках возможностей тарифа
Удаленная работа
Возможна при наличии соответствующей настройки и доступа
Сотрудники могут работать из разных мест при наличии интернета и подходящих устройств
Обслуживание
Силами собственной IT-команды или подрядчика
Провайдер обслуживает облачную платформу, а клиент управляет настройками своей телефонии
Когда подходит
Нужны локальное размещение, контроль над инфраструктурой или специфические интеграции
Важны быстрый запуск, гибкое масштабирование и работа распределенной команды
Облачная АТС удобна для быстрого запуска и постепенного расширения команды. Офисная может оказаться выгоднее, если оборудование уже установлено. Сравните первоначальные затраты, обслуживание и стоимость расширения.
Какие функции нужны малому бизнесу
АТС для небольшой компании должна решать повседневные задачи: принимать обращения, направлять звонки нужным сотрудникам и сохранять историю общения. Дополнительные функции выбирайте под нагрузку и процессы команды:
Голосовое меню IVR. Предлагает клиенту выбрать отдел или тему обращения. Например, одна кнопка ведет в продажи, другая — в поддержку. Короткое меню ускоряет переход к нужному сотруднику.
Переадресация звонков. Направляет вызовы на сотрудника, группу или другой номер. Правила можно настроить по графику работы и доступности операторов.
Очередь звонков. Распределяет вызовы, когда несколько клиентов звонят одновременно. Система направляет обращения свободным сотрудникам по заданному алгоритму.
Запись разговоров. Сохраняет аудиофайлы для разбора жалоб и обучения сотрудников. Перед включением записи настройте права доступа и сроки хранения, а также проверьте требования закона к информированию собеседников.
Отчеты и статистика. Показывают количество вызовов, пропущенные обращения и другие показатели телефонии. Руководитель видит периоды высокой нагрузки и проверяет работу команды.
Интеграция с CRM. Связывает звонки с клиентской базой. В зависимости от интеграции CRM открывает карточку клиента и сохраняет сведения о вызове. Перед подключением проверьте совместимость с вашей системой.
Виртуальные номера для бизнеса. Помогают организовать связь с клиентами из разных регионов. Компания может подключить номер нужного города без открытия офиса в каждом регионе. Условия зависят от типа номера и тарифа.
Коллтрекинг. Связывает звонки с источниками обращений. Компания видит, какие рекламные каналы приводят клиентов, и сравнивает их результативность.
Речевая аналитика. Расшифровывает записи и анализирует разговоры по заданным критериям. Руководитель может проверять соблюдение скриптов, оценивать общение и находить причины отказов.
Виджет обратного звонка. Дает посетителю сайта возможность запросить звонок. Компания настраивает время показа и сценарий обработки заявки.
Перед подключением проверьте, входит ли нужная функция в тариф и сколько она стоит. Описание и инструкции по настройке сервисов Новофон собраны в разделе помощи.
Сколько стоит облачная АТС
Сколько стоит виртуальная АТС, зависит от числа сотрудников, телефонных номеров, объема звонков и подключенных услуг. При сравнении тарифов облачной АТС смотрите на полную стоимость за месяц. Нулевая абонентская плата не означает, что телефония будет полностью бесплатной. Например, в тарифе «Старт» Новофон звонки оплачиваются отдельно, а стоимость телефонных номеров начинается от 240 ₽ в месяц. При выборе тарифа также учитывайте расходы на дополнительные услуги.
Из чего складывается стоимость облачной АТС
Основные расходы включают несколько пунктов:
Абонентская плата. Фиксированная сумма за выбранный тариф. У некоторых провайдеров есть тарифы без ежемесячной платы.
Телефонные номера. Городские и мобильные номера могут оплачиваться отдельно. Учитывайте и ежемесячную плату за их обслуживание.
Звонки. Стоимость зависит от направления, способа тарификации и условий пакета. Если включенные минуты закончатся, дополнительные вызовы могут оплачиваться отдельно.
Пользователи. Проверьте, сколько сотрудников входит в тариф и сколько стоит расширение команды.
Дополнительные услуги. Хранение записей разговоров, распознавание речи, омниканальность и маркировка вызовов могут увеличить расходы.
Виртуальная АТС для бизнеса
Решение бизнес-задач с помощью облачной АТС
Тарифы облачной АТС Новофон
На официальной странице тарифов Новофон опубликованы следующие предложения. Цены указаны при ежемесячной оплате, если не отмечено иное.
Тариф
Цена в месяц
Что входит
0 ₽
2 пользователя. Звонки оплачиваются отдельно, номера — от 240 ₽/мес.
340 ₽
5 пользователей. Звонки оплачиваются отдельно, номера — от 240 ₽/мес.
1 500 ₽
1 000 исходящих минут, 8 пользователей, бесплатное подключение московских номеров и маркировки вызовов для юридических лиц
2 100 ₽
1 600 минут, 10 пользователей, 1 телефонный номер
3 900 ₽
4 000 минут, 20 пользователей, 2 телефонных номера
При оплате за год тариф «Стандарт» стоит 4 080 ₽ за год, «Москва» — 1 300 ₽/мес., «Офис» — 2 000 ₽/мес., «Корпорация» — 3 700 ₽/мес. Перед подключением проверьте актуальные условия на сайте провайдера.
На что обратить внимание перед подключением
Чтобы оценить реальные расходы, проверьте три пункта:
Состав тарифа. Сколько пользователей и номеров входит в пакет? Есть ли лимит на минуты звонков, хранение записей и распознавание речи?
Правила тарификации. Сколько стоят вызовы по нужным направлениям? Как оплачиваются минуты сверх пакета? Используется поминутная или посекундная тарификация?
Дополнительные услуги. Сколько стоят омниканальность, распознавание речи, маркировка вызовов и другие нужные функции? Можно ли отключить ненужные опции?
Отдельно проверьте условия оплаты номера, автопополнения баланса и списания средств за дополнительные услуги. Это поможет избежать неожиданных расходов.
Подход Новофон к ценообразованию можно оценить по открытой тарифной сетке: на сайте указаны стоимость пакетов, количество пользователей, включенные минуты и номера, а также цены ряда дополнительных услуг. Перед покупкой сравните эти условия со своими потребностями.
Для объективного сравнения провайдеров рассчитайте расходы по одному сценарию: одинаковое число сотрудников, сопоставимый объем звонков, одинаковое количество номеров и набор функций. Так вы увидите реальную стоимость телефонии для своей компании, а не только цену тарифа.
Как выбрать облачную АТС: чек-лист
При выборе облачной АТС сравните не только цену, но и возможности самостоятельной настройки, качество поддержки, интеграции и условия обслуживания. Проверьте, какие расходы возникнут после подключения и как провайдер действует при технических сбоях.
Критерий
Что проверить у любого провайдера
Позиция Новофон
Цена и качество
Полная стоимость с учетом номеров, звонков, пользователей и дополнительных функций
На странице тарифов опубликованы тарифы от 0 ₽ в месяц, цены на номера и дополнительные услуги
Гибкость настройки
Можно ли самостоятельно менять сценарии звонков, добавлять сотрудников и настраивать переадресацию
Есть личный кабинет и инструкции по настройке
Надежность и отказоустойчивость
Где размещена инфраструктура, как организовано резервирование, какие гарантии доступны по договору
Компания указывает на собственную инфраструктуру, прямые маршруты и дата-центры на странице «О нас». Конкретные показатели доступности нужно уточнять по документам
Интеграции
Поддерживает ли АТС нужную CRM, какие данные передаются и сколько стоит подключение
Опубликованы инструкции по интеграциям с CRM и ERP
Техническая поддержка
График работы, каналы связи, порядок регистрации обращений и решения сбоев
На странице поддержки указан график: по будням с 6:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 18:00 по московскому времени
Лицензии и документы
Кто оказывает услуги связи, какие лицензии нужны для соответствующих услуг и действуют ли они
На сайте опубликованы документы и лицензии. Актуальный статус следует проверить в реестре лицензий
Старт без крупных затрат
Есть ли бесплатный или недорогой тариф, какие ограничения и дополнительные расходы действуют
Тариф «Старт» не имеет абонентской платы; звонки и ряд дополнительных услуг оплачиваются отдельно
Перед подключением протестируйте сценарии звонков и переадресацию на разных устройствах, проверьте совместимость АТС с CRM и рассчитайте полную стоимость тарифа. Также уточните условия технической поддержки, резервирования связи и актуальность лицензий оператора.
Как подключить облачную АТС: пошагово
Эти шаги помогут подключить облачную АТС и подготовить ее к работе.
Шаг 1. Выберите тариф и номер. Оцените число сотрудников, объем звонков и нужные функции. Учтите стоимость номеров и дополнительных услуг.
Шаг 2. Активируйте АТС. Зарегистрируйтесь и настройте систему по инструкциям Новофон.
Шаг 3. Добавьте сотрудников. Создайте учетные записи и назначьте роли. Выберите приложение или софтфон из раздела приложений. Для звонков с компьютера понадобится гарнитура.
Шаг 4. Настройте сценарии звонков. Определите, кто принимает вызовы, куда переводить их при занятости и как обрабатывать звонки после рабочего дня. При необходимости настройте голосовое меню.
Шаг 5. Подключите CRM и проверьте работу. Убедитесь, что входящие и исходящие звонки проходят, а сведения о вызовах сохраняются в CRM. Проверьте стоимость и лимиты записи разговоров и аналитики.
Перед запуском протестируйте переадресацию и голосовое меню, а на случай сбоя интернета подготовьте запасной способ связи.
Частые ошибки при внедрении
Эти рекомендации помогут избежать типичных ошибок при внедрении облачной АТС и учесть нюансы, которые часто упускают при настройке телефонии:
Не продумали сценарии звонков. Проверьте маршрутизацию и обработку вызовов в нерабочее время.
Не учли пиковую нагрузку. Оцените число одновременных звонков и настройте очередь.
Не настроили запись и отчеты. Заранее определите, какие данные нужны руководителю.
Не проверили CRM. Протестируйте открытие карточки клиента и сохранение сведений о звонке.
Выбрали тариф только по цене минуты. Учитывайте абонентскую плату, номера, пользователей и дополнительные услуги.
Не подготовили резервную связь. Продумайте действия при сбое интернета.
Виртуальная АТС для бизнеса
Решение бизнес-задач с помощью облачной АТС
Вопросы и ответы
Нужен ли офис, чтобы пользоваться облачной АТС?
Нет. Сотрудники могут работать из дома или другого места с интернетом. Для звонков нужны совместимое устройство и подходящая программа.
Можно ли сохранить существующий номер телефона?
Это зависит от номера, региона, оператора и правил переноса. До подключения уточните у провайдера, можно ли перенести ваш номер и какие документы нужны.
Подходит ли облачная АТС для удаленных сотрудников?
Да. Сотрудники могут звонить через приложение, софтфон или IP-телефон. Для работы нужен интернет.
Можно ли настроить облачную АТС самостоятельно?
Да, если тариф поддерживает нужные настройки. Новофон публикует инструкции по настройке АТС, приложений и интеграций в разделе помощи.
Есть ли бесплатный вариант облачной АТС?
У Новофон есть тариф «Старт» без абонентской платы. Звонки, номера и дополнительные услуги оплачиваются по условиям тарифа. Подробности — на странице тарифов.
Что делать, если пропал интернет?
Подготовьте запасной способ связи. Например, настройте переадресацию на доступный внешний номер, если тариф и настройки АТС это поддерживают. Заранее проверьте, как переключить звонки при сбое.
Как облачная АТС работает с CRM?
АТС связывает звонки с клиентской базой. В зависимости от интеграции CRM открывает карточку клиента и сохраняет сведения о вызове. Совместимость и состав функций проверьте в разделе интеграций Новофон.
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