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Облачная АТС для малого бизнеса: что это, как работает и как выбрать

Облачная АТС для малого бизнеса: что это, как работает и как выбрать

Для клиента качество сервиса начинается с первого звонка. Если он долго ждет ответа, повторно объясняет свой вопрос разным сотрудникам или не получает обратной связи, доверие к компании снижается. Для малого бизнеса это риск потерять сделку еще до первого разговора с менеджером.

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Облачная АТС помогает выстроить профессиональную телефонную коммуникацию, распределять обращения между сотрудниками и контролировать качество обслуживания без затрат на собственную телефонную инфраструктуру.

Что такое облачная АТС

Облачная АТС для малого бизнеса — телефонная станция, которая работает на стороне провайдера и обрабатывает входящие и исходящие вызовы через интернет. Компания подключает номера, добавляет сотрудников и настраивает сценарии звонков в личном кабинете без покупки собственной станции и обслуживания собственного оборудования. 

Новофон предлагает виртуальную АТС для организации корпоративной связи.

Система распределяет звонки между отделами, записывает разговоры и собирает статистику. В зависимости от тарифа можно подключить голосовое меню, очередь вызовов и интеграцию с CRM.

Как работает облачная АТС

Облачная АТС обрабатывает входящий трафик по правилам, которые компания задает в личном кабинете.

Схема звонка:

Клиент набирает номер — АТС принимает вызов — голосовое меню или сценарий маршрутизации — сотрудник либо очередь ожидания — разговор — фиксация результата звонка.

Сотрудники могут принимать звонки через приложение, софтфон, IP-телефон или браузер, если такой способ поддерживается сервисом. Для работы с компьютера понадобятся стабильный интернет и гарнитура. SIP-аккаунт связывает совместимое устройство или программу с телефонной сетью провайдера.

После разговора АТС сохраняет сведения о вызове. При включенной записи в истории появляется аудиофайл. Интеграция с CRM связывает звонок с карточкой клиента, если такую функцию поддерживает подключенный сервис.

Облачная или офисная АТС: что выбрать

Главное различие между облачной и офисной АТС — в размещении телефонной платформы и обслуживании инфраструктуры. В облачной модели платформой занимается провайдер, а компания управляет настройками телефонии. При использовании офисной АТС компания отвечает за собственное оборудование или организует его обслуживание через подрядчика.

Что сравнить

Офисная АТС

Облачная АТС

Запуск

Нужно приобрести оборудование, установить и настроить систему

Подключение через интернет и настройка в личном кабинете

Затраты

Покупка оборудования, установка, обслуживание и обновление

Оплата услуг по тарифу провайдера без покупки собственной телефонной станции

Масштабирование

Расширение может потребовать дополнительного оборудования и работ

Пользователей и номера можно добавлять в рамках возможностей тарифа

Удаленная работа

Возможна при наличии соответствующей настройки и доступа

Сотрудники могут работать из разных мест при наличии интернета и подходящих устройств

Обслуживание

Силами собственной IT-команды или подрядчика

Провайдер обслуживает облачную платформу, а клиент управляет настройками своей телефонии

Когда подходит

Нужны локальное размещение, контроль над инфраструктурой или специфические интеграции

Важны быстрый запуск, гибкое масштабирование и работа распределенной команды

Облачная АТС удобна для быстрого запуска и постепенного расширения команды. Офисная может оказаться выгоднее, если оборудование уже установлено. Сравните первоначальные затраты, обслуживание и стоимость расширения. 

Какие функции нужны малому бизнесу

АТС для небольшой компании должна решать повседневные задачи: принимать обращения, направлять звонки нужным сотрудникам и сохранять историю общения. Дополнительные функции выбирайте под нагрузку и процессы команды:

  • Голосовое меню IVR. Предлагает клиенту выбрать отдел или тему обращения. Например, одна кнопка ведет в продажи, другая — в поддержку. Короткое меню ускоряет переход к нужному сотруднику.

  • Переадресация звонков. Направляет вызовы на сотрудника, группу или другой номер. Правила можно настроить по графику работы и доступности операторов.

  • Очередь звонков. Распределяет вызовы, когда несколько клиентов звонят одновременно. Система направляет обращения свободным сотрудникам по заданному алгоритму.

  • Запись разговоров. Сохраняет аудиофайлы для разбора жалоб и обучения сотрудников. Перед включением записи настройте права доступа и сроки хранения, а также проверьте требования закона к информированию собеседников.

  • Отчеты и статистика. Показывают количество вызовов, пропущенные обращения и другие показатели телефонии. Руководитель видит периоды высокой нагрузки и проверяет работу команды.

  • Интеграция с CRM. Связывает звонки с клиентской базой. В зависимости от интеграции CRM открывает карточку клиента и сохраняет сведения о вызове. Перед подключением проверьте совместимость с вашей системой.

  • Виртуальные номера для бизнеса. Помогают организовать связь с клиентами из разных регионов. Компания может подключить номер нужного города без открытия офиса в каждом регионе. Условия зависят от типа номера и тарифа.

  • Коллтрекинг. Связывает звонки с источниками обращений. Компания видит, какие рекламные каналы приводят клиентов, и сравнивает их результативность.

  • Речевая аналитика. Расшифровывает записи и анализирует разговоры по заданным критериям. Руководитель может проверять соблюдение скриптов, оценивать общение и находить причины отказов.

  • Виджет обратного звонка. Дает посетителю сайта возможность запросить звонок. Компания настраивает время показа и сценарий обработки заявки.

Перед подключением проверьте, входит ли нужная функция в тариф и сколько она стоит. Описание и инструкции по настройке сервисов Новофон собраны в разделе помощи.

Сколько стоит облачная АТС

Сколько стоит виртуальная АТС, зависит от числа сотрудников, телефонных номеров, объема звонков и подключенных услуг. При сравнении тарифов облачной АТС смотрите на полную стоимость за месяц. Нулевая абонентская плата не означает, что телефония будет полностью бесплатной. Например, в тарифе «Старт» Новофон звонки оплачиваются отдельно, а стоимость телефонных номеров начинается от 240 ₽ в месяц. При выборе тарифа также учитывайте расходы на дополнительные услуги.

Из чего складывается стоимость облачной АТС

Основные расходы включают несколько пунктов:

  • Абонентская плата. Фиксированная сумма за выбранный тариф. У некоторых провайдеров есть тарифы без ежемесячной платы.

  • Телефонные номера. Городские и мобильные номера могут оплачиваться отдельно. Учитывайте и ежемесячную плату за их обслуживание.

  • Звонки. Стоимость зависит от направления, способа тарификации и условий пакета. Если включенные минуты закончатся, дополнительные вызовы могут оплачиваться отдельно.

  • Пользователи. Проверьте, сколько сотрудников входит в тариф и сколько стоит расширение команды.

  • Дополнительные услуги. Хранение записей разговоров, распознавание речи, омниканальность и маркировка вызовов могут увеличить расходы.

Виртуальная АТС для бизнеса

Решение бизнес-задач с помощью облачной АТС

Тарифы облачной АТС Новофон

На официальной странице тарифов Новофон опубликованы следующие предложения. Цены указаны при ежемесячной оплате, если не отмечено иное.

Тариф

Цена в месяц

Что входит

Старт

0 ₽

2 пользователя. Звонки оплачиваются отдельно, номера — от 240 ₽/мес.

Стандарт

340 ₽

5 пользователей. Звонки оплачиваются отдельно, номера — от 240 ₽/мес.

Москва

1 500 ₽

1 000 исходящих минут, 8 пользователей, бесплатное подключение московских номеров и маркировки вызовов для юридических лиц

Офис

2 100 ₽

1 600 минут, 10 пользователей, 1 телефонный номер

Корпорация

3 900 ₽

4 000 минут, 20 пользователей, 2 телефонных номера

При оплате за год тариф «Стандарт» стоит 4 080 ₽ за год, «Москва» — 1 300 ₽/мес., «Офис» — 2 000 ₽/мес., «Корпорация» — 3 700 ₽/мес. Перед подключением проверьте актуальные условия на сайте провайдера.

На что обратить внимание перед подключением

Чтобы оценить реальные расходы, проверьте три пункта:

  • Состав тарифа. Сколько пользователей и номеров входит в пакет? Есть ли лимит на минуты звонков, хранение записей и распознавание речи?

  • Правила тарификации. Сколько стоят вызовы по нужным направлениям? Как оплачиваются минуты сверх пакета? Используется поминутная или посекундная тарификация?

  • Дополнительные услуги. Сколько стоят омниканальность, распознавание речи, маркировка вызовов и другие нужные функции? Можно ли отключить ненужные опции?

Отдельно проверьте условия оплаты номера, автопополнения баланса и списания средств за дополнительные услуги. Это поможет избежать неожиданных расходов.

Подход Новофон к ценообразованию можно оценить по открытой тарифной сетке: на сайте указаны стоимость пакетов, количество пользователей, включенные минуты и номера, а также цены ряда дополнительных услуг. Перед покупкой сравните эти условия со своими потребностями.

Для объективного сравнения провайдеров рассчитайте расходы по одному сценарию: одинаковое число сотрудников, сопоставимый объем звонков, одинаковое количество номеров и набор функций. Так вы увидите реальную стоимость телефонии для своей компании, а не только цену тарифа.

Как выбрать облачную АТС: чек-лист

При выборе облачной АТС сравните не только цену, но и возможности самостоятельной настройки, качество поддержки, интеграции и условия обслуживания. Проверьте, какие расходы возникнут после подключения и как провайдер действует при технических сбоях.

Критерий

Что проверить у любого провайдера

Позиция Новофон 

Цена и качество

Полная стоимость с учетом номеров, звонков, пользователей и дополнительных функций

На странице тарифов опубликованы тарифы от 0 ₽ в месяц, цены на номера и дополнительные услуги

Гибкость настройки

Можно ли самостоятельно менять сценарии звонков, добавлять сотрудников и настраивать переадресацию

Есть личный кабинет и инструкции по настройке

Надежность и отказоустойчивость

Где размещена инфраструктура, как организовано резервирование, какие гарантии доступны по договору

Компания указывает на собственную инфраструктуру, прямые маршруты и дата-центры на странице «О нас». Конкретные показатели доступности нужно уточнять по документам

Интеграции

Поддерживает ли АТС нужную CRM, какие данные передаются и сколько стоит подключение

Опубликованы инструкции по интеграциям с CRM и ERP

Техническая поддержка

График работы, каналы связи, порядок регистрации обращений и решения сбоев

На странице поддержки указан график: по будням с 6:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 18:00 по московскому времени

Лицензии и документы

Кто оказывает услуги связи, какие лицензии нужны для соответствующих услуг и действуют ли они

На сайте опубликованы документы и лицензии. Актуальный статус следует проверить в реестре лицензий

Старт без крупных затрат

Есть ли бесплатный или недорогой тариф, какие ограничения и дополнительные расходы действуют

Тариф «Старт» не имеет абонентской платы; звонки и ряд дополнительных услуг оплачиваются отдельно

Перед подключением протестируйте сценарии звонков и переадресацию на разных устройствах, проверьте совместимость АТС с CRM и рассчитайте полную стоимость тарифа. Также уточните условия технической поддержки, резервирования связи и актуальность лицензий оператора.

Как подключить облачную АТС: пошагово

Эти шаги помогут подключить облачную АТС и подготовить ее к работе.

  • Шаг 1. Выберите тариф и номер. Оцените число сотрудников, объем звонков и нужные функции. Учтите стоимость номеров и дополнительных услуг.

  • Шаг 2. Активируйте АТС. Зарегистрируйтесь и настройте систему по инструкциям Новофон.

  • Шаг 3. Добавьте сотрудников. Создайте учетные записи и назначьте роли. Выберите приложение или софтфон из раздела приложений. Для звонков с компьютера понадобится гарнитура.

  • Шаг 4. Настройте сценарии звонков. Определите, кто принимает вызовы, куда переводить их при занятости и как обрабатывать звонки после рабочего дня. При необходимости настройте голосовое меню.

  • Шаг 5. Подключите CRM и проверьте работу. Убедитесь, что входящие и исходящие звонки проходят, а сведения о вызовах сохраняются в CRM. Проверьте стоимость и лимиты записи разговоров и аналитики.

Перед запуском протестируйте переадресацию и голосовое меню, а на случай сбоя интернета подготовьте запасной способ связи.

Частые ошибки при внедрении

Эти рекомендации помогут избежать типичных ошибок при внедрении облачной АТС и учесть нюансы, которые часто упускают при настройке телефонии:

  • Не продумали сценарии звонков. Проверьте маршрутизацию и обработку вызовов в нерабочее время.

  • Не учли пиковую нагрузку. Оцените число одновременных звонков и настройте очередь.

  • Не настроили запись и отчеты. Заранее определите, какие данные нужны руководителю.

  • Не проверили CRM. Протестируйте открытие карточки клиента и сохранение сведений о звонке.

  • Выбрали тариф только по цене минуты. Учитывайте абонентскую плату, номера, пользователей и дополнительные услуги.

  • Не подготовили резервную связь. Продумайте действия при сбое интернета.

Виртуальная АТС для бизнеса

Решение бизнес-задач с помощью облачной АТС

Вопросы и ответы

Нужен ли офис, чтобы пользоваться облачной АТС?

Нет. Сотрудники могут работать из дома или другого места с интернетом. Для звонков нужны совместимое устройство и подходящая программа.

Можно ли сохранить существующий номер телефона?

Это зависит от номера, региона, оператора и правил переноса. До подключения уточните у провайдера, можно ли перенести ваш номер и какие документы нужны.

Подходит ли облачная АТС для удаленных сотрудников?

Да. Сотрудники могут звонить через приложение, софтфон или IP-телефон. Для работы нужен интернет.

Можно ли настроить облачную АТС самостоятельно?

Да, если тариф поддерживает нужные настройки. Новофон публикует инструкции по настройке АТС, приложений и интеграций в разделе помощи.

Есть ли бесплатный вариант облачной АТС?

У Новофон есть тариф «Старт» без абонентской платы. Звонки, номера и дополнительные услуги оплачиваются по условиям тарифа. Подробности — на странице тарифов.

Что делать, если пропал интернет? 

Подготовьте запасной способ связи. Например, настройте переадресацию на доступный внешний номер, если тариф и настройки АТС это поддерживают. Заранее проверьте, как переключить звонки при сбое. 

Как облачная АТС работает с CRM?

АТС связывает звонки с клиентской базой. В зависимости от интеграции CRM открывает карточку клиента и сохраняет сведения о вызове. Совместимость и состав функций проверьте в разделе интеграций Новофон.

Реклама: ООО «НОВОФОН-ОС», ИНН 9703126821, erid: 2W5zFGf2ha1

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