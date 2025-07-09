Как ускорить подписание договоров с физическими лицами в два раза

Что такое «цифровой договор»

Для современного бизнеса электронный документооборот превратился в новую реальность. ИП, микрокомпании и крупные корпорации предпочитают обмениваться электронными документами и с контрагентами, и с государственными структурами. Но при работе с физлицами по-прежнему приходится возвращаться к бумаге.

Причина очевидна — у клиентов-физлиц, как правило, нет квалифицированной электронной подписи, а именно, КЭП нужна для подписания документов в большинстве систем ЭДО. Но для подписания цифровых договоров с клиентами достаточно использовать простую электронную подпись (ПЭП).

Сам цифровой договор представляет собой разновидность письменной формы — это закреплено в п. 2 ст. 434 ГК. Поэтому договор, заключенный с клиентом-физлицом в электронной форме, обладает такой же юридической силой, как и собственноручно подписанный бумажный.

❗️ Главное, это соблюдение двух ключевых условий — заключение с клиентом соглашения об электронной подписи и ее наличие в самом договоре.

В отличие от квалифицированной электронной подписи, ПЭП не нужно получать в удостоверяющем центре, покупать токен тоже не потребуется. Чаще всего ПЭП формируется с помощью всем знакомого кода из СМС-сообщения, который нужно ввести в специальное поле.

Наглядно сравним подписание договоров с клиентами на бумаге и в электронной форме:

Критерий Бумажный договор Цифровой договор Скорость подписания документов Подписание может занимать несколько дней, если клиент находится в другом городе Несколько минут Стоимость Расходы на бумагу, печать документов и их доставку Плата только за использования сервиса удаленного подписания документов Возможность дистанционного подписания Отсутствует Договоры подписываются дистанционно вне зависимости от местонахождения сторон Доступность Договор доступен только при наличии бумажного экземпляра Доступность в любое время Юридическая сила Признаются судами и госструктурами в качестве доказательств По юридической значимости цифровые договоры аналогичны бумажным. Признаются госорганами и судами в качестве доказательств Риск повреждения или потери документа Высокий Отсутствует Комфорт и удовлетворенность клиентов Необходимость личной встречи для подписания договора, как и курьерская доставка, воспринимаются клиентами негативно Удаленное подписание — быстрый и удобный способ взаимодействия, который повышает оценку качества обслуживания и подходит большинству клиентов