Пошаговая инструкция по переходу на электронный документооборот

Что такое ЭДО и в чем его основные преимущества

ЭДО — система, предназначенная для обмена электронными документами и обработки документации в «безбумажном» формате. Для ведения ЭДО используются специальные сервисы. Они позволяют создавать, согласовывать и подписывать документы, обмениваться ими как внутри компании, так и с контрагентами и контролирующими органами, а также организовать архив.

Еще сервисы ЭДО, помимо базовых функций, часто предлагают дополнительные опции, например, автоматическую маршрутизацию входящей и исходящей документации или интеграцию ЭДО с учетной системой. И это также является одним из аргументов за переход на цифровые документы: у классического бумажного документооборота альтернативных возможностей нет.

Сравнение электронного и бумажного документооборота по ключевым критериям

Параметр Электронный документооборот Бумажный документооборот Скорость обработки документов Высокий уровень автоматизации обеспечивает моментальный обмен документами, сокращаются сроки подготовки, согласования и подписания. Согласование и подписание документов может занимать до нескольких недель. Надежность Современные системы ЭДО обеспечивают высокий уровень безопасности данных. Электронные документы надежно защищены от несанкционированного доступа, а резервное копирование исключает риск их уничтожения. Невозможно полностью исключить риски повреждения и уничтожения документации. Также бумажные документы гораздо чаще теряются. Стоимость Затраты на внедрение и обслуживание системы ЭДО окупаются за счет оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности труда, а также экономии на бумаге, распечатывании и доставке документов. Бумажный документооборот предполагает затраты на бумагу, технику и расходные материалы, а также на ведение архива. Если в компании много удаленных сотрудников, контрагентов и клиентов, которые находятся в других городах, расходы на доставку документации могут быть достаточно существенными. Юридическая значимость При соблюдении требований законодательства по своей юридической силе электронные документы аналогичны бумажным и признаются госорганами и судами в качестве доказательств. Бумажные документы традиционно признаются госструктурами и судами в качестве доказательств, но для признания их юридически значимыми также должны обладать рядом характеристик. Прозрачность и контроль ЭДО обеспечивает возможность отслеживать все этапы «жизни» документа и своевременно выявлять и пресекать любые попытки несанкционированного внесения изменений. Отследить путь движения бумажного документа сложно, особенно в больших компаниях. Простота доступа Электронные документы доступны в любой момент и в большинстве случаев вне зависимости от местонахождения пользователей. Для получения доступа к бумажным документам необходимо физическое присутствие.

Даже беглого сравнения достаточно, чтобы понять: электронный документооборот — неизбежное будущее бизнеса. И адаптироваться к цифровизации следует как можно скорее независимо от сферы деятельности компании. Вопреки распространенному мнению, что ЭДО подходит, только если вы обмениваетесь документами с юрлицами, «безбумажный» документооборот с клиентами-физлицами также возможен. Для этого созданы специальные сервисы, например, ОкиДоки.