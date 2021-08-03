Как сэкономить на кассе для интернет-магазина

При приеме онлайн-платежей в интернет необходимо использовать онлайн-кассу, так как законодательство РФ требует фискализации всех онлайн-платежей. Облачная онлайн-касса потребует значительных первоначальных затрат и ежемесячных платежей от 1500 до 3000 рублей за аренду облачной кассы.

Альтернатива облачной кассе — пробивать чеки на физической кассе в магазине, подключив ее к онлайн-витрине или интернет-магазину. По сравнению с облачными онлайн-кассами (АТОЛ Онлайн, Orange Data и пр.), стоимость приложения для автоматической фискализации онлайн-платежей с онлайн-витриной в несколько раз ниже и начинается от 500 рублей в месяц.

Интернет-магазин или онлайн-витрина

Для организации продаж в интернет можно использовать полноценный интернет-магазин или онлайн-витрину. Интернет-магазин позволяет привлекать новых клиентов из интернет благодаря органическому поиску и другим способам продвижения. Онлайн-витрина — это простой вариант организации приема заказов от постоянных клиентов.

Онлайн-витрина — это каталог товаров в интернет, который позволяет покупателю ознакомиться с ассортиментом розничного магазина, сделать заказ и оплатить его онлайн. Этот вариант организации онлайн-торговли стал еще более актуален в период пандемии. Ведь главная цель интернет-витрины — сохранить лояльную аудиторию покупателей, у которых по каким-либо причинам нет возможности выбрать и заказать нужные им товары оффлайн.

Основной функционал онлайн-витрины — это демонстрация товаров и возможность их зарезервировать (разместить заказ). При необходимости, к ней может быть подключен модуль для приема онлайн-платежей и организована курьерская доставка.

Если вы используете онлайн-витрину в качестве инструмента для демонстрации каталога и не заключаете сделки дистанционно через интернет, ваша деятельность не является интернет-торговлей. Таким образом, нет необходимости соблюдать «Правила продажи товаров дистанционным способом». Резерв товаров через интернет и покупка в магазине (самовывоз) в малом и среднем бизнесе работает не хуже, чем полноценный интернет-магазин с доставкой. При этом реализуется она гораздо проще.

Варианты онлайн-кассы для интернет-торговли

Для приема онлайн-оплаты заказов, размещаемых вашими покупателями в интернет, необходимо подключить интернет-эквайринг. Законодательство требует фискализации онлайн-платежей (пробитие чека) до конца следующего рабочего дня, поэтому необходимо выбрать один из вариантов:

Пробивать чеки вручную на физической онлайн-кассе. Если ежедневное количество заказов минимальное, этот вариант вполне рабочий.

Пробивать чеки в автоматическом режиме на физической онлайн-кассе, подключив к ней интернет—магазин или онлайн—витрину. Это снижает количество возможных ошибок и нарушений, рекомендуется при количестве ежедневных онлайн-платежей от нескольких штук до нескольких десятков.

Подключить облачную кассу. Наиболее простой, но и наиболее дорогой вариант (от 1500 до 3000 рублей в месяц). Этот вариант будет предпочтителен, если онлайн-торговля является основным способом продаж и ежедневное количество онлайн-платежей превышает сотню.

В соответствии с требованиями законодательства РФ при онлайн-платеже, продавец обязан обеспечить передачу покупателю кассового чека одним из следующих способов:

в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не позднее следующего рабочего дня или выдачи товара; на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме; на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме.

Для пробития чеков за онлайн-платежи можно использовать физическую онлайн-кассу (например, установленную в магазине). Однако, она должна быть зарегистрирована в ФНС РФ именно для дистанционной торговли. То есть использовать одну онлайн-кассу для торговли за прилавком в магазине и интернет-магазине будет нарушением.

Физическая касса для интернет-торговли

Чтобы не платить ежемесячно от 1500 до 3000 рублей за облачную кассу, можете использовать физическую кассу для онлайн-торговли. В ручном режиме пробивать чеки за онлайн-платежи можно будет без каких-либо дополнительных затрат.

Для того чтобы касса пробивала чеки в автоматическом режиме, необходимо использовать онлайн-витрину или сервис, позволяющий подключить кассу к интернет-магазину. Обе эти задачи решает SUBTOTAL — полезное приложение для онлайн-кассы.

Варианты организации продаж в интернет с использованием физической кассы:

1. Если у вас нет интернет-магазина, можете использовать Онлайн-витрину SUBTOTAL.

Для приема заказов достаточно загрузить справочник продаваемых товаров, добавить описание товаров и распространить уникальную ссылку на онлайн-витрину по базе клиентов (на сайте, в соцсетях, почтовых и SMS-рассылках). Далее настраиваете интернет-эквайринг и подключаете практически любую онлайн-кассу АТОЛ, ШТРИХ-М, Дримкас, MSPOS. Настройка по инструкции займет минимум времени, при необходимости в этим помогут специалисты техподедржки.

Все, теперь ваши покупатели могут оформлять заказы и оплачивать их онлайн, чеки будут пробиваться автоматически на онлайн-кассе.

2. Если уже имеется интернет-магазин, его так же можно подключить к SUBTOTAL и пробивать чеки автоматически. Заказы будут поступать из интернет-магазина в SUBTOTAL, по оплаченным заказам на кассе будут формироваться чеки в автоматическом режиме.

Чтобы работать в соответствии со всеми требованиями законодательства, используйте SUBTOTAL (полезное приложение для онлайн-кассы). Стоимость Онлайн-витрины SUBTOTAL — 500 рублей в месяц. Помимо онлайн-витрины и автоматического пробития чеков за онлайн-платежи, вы получите контроль сотрудников, аналитику по продажам и наценке на экране смартфона или ПК, а также многие другие полезные для розничной торговли инструменты.